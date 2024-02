Aumentano gli investimenti nella posa di cavi sottomarini e reti satellitari per la banda larga . Governi e aziende puntano su queste tecnologie per il futuro di Internet

Nel mondo aumentano gli investimenti per la diffusione della banda larga soprattutto per quanto riguarda la posa di cavi sottomarini e la costruzione di reti satellitari con in prima linea i grandi player del comparto come Leonardo, Thales Alesina Space ed Eutelsat, per citare le principali aziende europee. In Italia, ad esempio, il Ministero dell’Economia nell’ambito del piano di riorganizzazione di TIM ha scelto per il progetto Sparkle. Guardando a livello globale, ci sono altri colossi come Amazon, SpaceX, Google e Microsoft pronti a investire in questi due asset strategici e altri che stanno emergendo e sono pronti a dire la loro in tema di banda larga.

Banda larga, crescono gli investimenti in cavi sottomarini e rei satellitare: i dati di febbraio 2024

1 Attualmente il 99% del traffico dati, generato per lo più dagli over the top, passa da cavi sottomarini 2 Il giro d’affari della banda larga sottomarina sarà di 4,3 miliardi di dollari all’anno entro il 2030 3 Google, Meta, Amazon e Microsoft sono le aziende con più cavi già posati 4 La guerra nel Mar Rosso sta creando problemi a progetti di posa di cavi sottomarini fondamentali per far fronte alla crescita del traffico globale 5 Il giro d’affari per la banda larga satellitare sarà di 32,5 miliardi di dollari entro il 2027. Lo spazio sarà il pilastro per il raggiungimento degli obiettivi Digital Decade Ue

Lo scorso maggio il Quadrato della Radio ha diffuso alcuni dati sulla banda larga sottomarina in occasione della sua convention annuale. Il 99% del traffico Internet a mondiale viaggia attraverso cavi posti su 552 cavi posizionati sul fondale marino per un totale di 1,4 milioni di km di lunghezza. La maggior parte è generato è generato dalle grandi piattaforme digitali, i cosiddetti over the top. Il giro d’affari sarà di 4,3 miliardi di dollari l’anno da qui al 2030. Google, Meta, Amazon e Microsoft sono le aziende con il numero maggiore di cavi sottomarini già posati e hanno annunciato un aumento di investimenti per ampliare le tratte intercontinentali.

Quanto la banda larga sottomarina sia diventata strategica è dimostrato dall’ultimo report di TeleGeography in merito all’impatto che avrà la guerra civile in Yemen e nel Mar Rosso che sta rallentando la posa di nuovi cavi sottomarini. Nell’area sono infatti numerosi i progetti in questo senso a partire da 2Africa, da Iex a Africa-1, da Raman a SeaMeWe-6.

Parlando invece di banda larga satellitare, Analysys Mason stima che il fatturato del settore crescere a 32,5 miliardi di dollari entro il 2027. Da sole reti terresti non bastano più e per ottenere profitto serve investire nella connettività nello spazio. Non a caso SpaceX sta ampliando la sua costellazione Starlink per ampliare la copertura di Internet anche nelle aree più remote e nelle zone urbane dove non arriva la fibra ottica o il 5G. Anche il Governo italiano sta valutando di coinvolgere le società del campo satellitare per eliminare il digital divide. Secondo la Computer & Communications Industry Association (Cccia Europe) sarà proprio la banda larga satellitare al centro del piano per raggiungere gli obiettivi del Digital Decade Ue entro il 2030.

