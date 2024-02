Crédit Agricole in Italia nel 2023 ha generato un utile netto consolidato pari a 708 milioni di euro , in crescita del +63,7% rispetto al 2022. Per scoprire le cifre record dell'attività della banca lo scorso anno e l'offerta del suo conto corrente online zero spese di febbraio 2024, c'è il comparatore di SOStariffe.it .

Oltre a un utile netto con un aumento record del +63,7% e che ha toccato quota 708 milioni nel 2023, Crédit Agricole in Italia ha superato i 3 miliardi di euro di proventi annui (+19% rispetto al 2022), supportati dal contributo del margine di interesse (+37%), mentre il risultato della gestione operativa è cresciuto del +44%. Risultati molto positivi che hanno consentito alla banca di acquisire lo scorso anno 175 mila nuovi clienti (+16%). Per scoprire la convenienza e i vantaggi del Conto Crédit Agricole Online con canone gratuito con apertura entro il 29 febbraio 2024, clicca sul link qui di seguito:

Per avere invece una panoramica dettagliata di quali siano le migliori offerte per un conto corrente zero spese a febbraio 2024 con cui gestire i propri soldi e far fruttare i propri risparmi grazie ai rendimenti dei conti deposito abbinati, c’è il comparatore di SOStariffe.it. Questo tool digitale e gratuito mette a confronto le varie alternative presenti attualmente sul mercato bancario. Per saperne di più clicca sul pulsante verde qui sotto:

Crédit Agricole: utili da primato raggiunti in Italia nel 2023

CRÉDIT AGRICOLE: LE VOCI CRÉDIT AGRICOLE: LE CIFRE Utile netto 2023 708 milioni di € nel 2023, con un aumento del +63,7% rispetto al 2022 Finanziamenti alla clientela +0,9% nel 2023 rispetto al 2022 Risparmio gestito 50 miliardi di € nel 2023, in aumento del +1,2% rispetto al 2022 Raccolta diretta 76,2 miliardi di € nel 2023, con un +5,5% rispetto al 2022

Crédit Agricole in Italia ha totalizzato un utile netto consolidato di 708 milioni di euro nel 2023, in crescita del +26,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente che includeva oneri derivanti dall’acquisizione di Creval per 20 milioni di euro e 146 milioni di euro di riallineamento fiscale una tantum. Escludendo l’impatto di tali componenti non ricorrenti, la variazione acquisita per il 2023 si attesta al +63,7% rispetto al 2022. Più in dettaglio, dal rendiconto dello scorso anno emerge che la banca ha conseguito i seguenti risultati:

finanziamenti verso la clientela in aumento del +0,9% e in miglior tenuta rispetto al sistema bancario;

in aumento del +0,9% e in miglior tenuta rispetto al sistema bancario; risparmio gestito che ha superato i 50 miliardi di euro di masse, registrando una variazione del +1,2%, con la crescita di fondi comuni e gestioni patrimoniali (+5,7%) che ha controbilanciato la flessione della componente assicurativa;

che ha superato i 50 miliardi di euro di masse, registrando una variazione del +1,2%, con la crescita di fondi comuni e gestioni patrimoniali (+5,7%) che ha controbilanciato la flessione della componente assicurativa; raccolta diretta pari a 76,2 miliardi di euro, facendo segnare una crescita del +5,5%, in controtendenza a un mercato in contrazione (-1,5% ) .

“In uno scenario caratterizzato da un generalizzato irrigidimento del credito, Crédit Agricole Italia ha continuato a fornire sostegno finanziario a famiglie e imprese“, si legge in una nota della banca. A questo proposito, è stato appena inaugurato a Sondrio “Le Village by CA Delle Alpi“, quarto acceleratore del Gruppo in Italia. Fondamentale avamposto dell’innovazione per la Valtellina e dedicato in particolare all’avvio di startup orientate verso l’economia della montagna declinata in 7 punti:

agroalimentare;

turismo;

filiera del legno;

ciclo dell’acqua;

energie rinnovabili;

qualità della vita;

conversione biologica.

Il progetto è frutto di una strategia di sviluppo e sostegno al territorio che Crédit Agricole Italia condivide con aziende, stakeholder e istituzioni locali. È articolato su tre livelli per complessivi 600 metri quadrati di superficie, con dotazioni tecnologiche all’avanguardia, sale riunioni riservate, spazi comuni collaborativi e una simbolica “piazza”.

Conto Crédit Agricole Online: i vantaggi dell’offerta di febbraio 2024

OFFERTA DETTAGLI Conto Online Crédit Agricole canone annuo gratuito per sempre con apertura entro il 29/02/2024

carta di debito a canone gratuito per i primi 2 anni

prelievi di contanti gratuiti da ATM della banca

accredito di stipendio e pensione gratuiti

bonifico ordinario in area SEPA gratuito

possibilità di richiedere una carta di credito

fino a 150 € di Buoni Amazon.it per i nuovi clienti

Con apertura entro il 29 febbraio 2024, Crédit Agricole propone un conto corrente online a canone zero per sempre. Inoltre, sempre entra questa scadenza e sottoscrivendo la Carta Debit Visa, è possibile ottenere fino a 150 euro in buoni regalo Amazon.it. Ecco come:

50 euro all’apertura del conto e con almeno una transazione con la carta Visa;

all’apertura del conto e con almeno una transazione con la carta Visa; fino a 100 euro effettuando almeno 1.000 euro di spese con carta nei primi 60 giorni dall’emissione o, in alternativa, un buono da 50 euro in caso di spese comprese tra 500 e 999,99 euro.

Anche se si tratti di un conto corrente 100% digitale, i clienti possono comunque avvalersi di un consulente dedicato in filiale e a distanza in caso di bisogno.

Cointestabile fino a un massimo di due persone, questo conto corrente online prevede:

carta di debito Crédit Agricole Visa con canone gratuito per i primi 2 anni (poi 2 euro al mese) e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

con (poi 2 euro al mese) e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay; prelievi di contanti gratis da ATM della banca, da altra banca costo di 2,10 euro;

da ATM della banca, da altra banca costo di 2,10 euro; bonifico ordinario in area SEPA senza commissioni;

in area SEPA senza commissioni; bonifico istantaneo in area SEPA, con commissione dello 0,05% dell’importo del bonifico (commissione minima di 0,90 euro);

domiciliazioni bancarie senza commissioni;

invio estratto conto e documenti online gratuito, mentre per la versione cartacea la commissione è di 0,85 euro;

accredito di stipendio e pensione senza costi;

possibilità di richiedere una carta di credito di Crédit Agricole.

Crédit Agricole: conto deposito con tasso del 4% per 9 mesi di vincolo

Aprendo il Conto Crédit Agricole Online, i clienti possono anche beneficiare di un conto deposito con le seguenti caratteristiche:

tasso di interesse del 4% lordo annuo ;

; vincolo di 9 mesi ;

; liquidazione degli interessi alla scadenza.

Quest’offerta è in promozione fino al 29 febbraio 2024. Questo conto deposito è anch’esso a zero spese, non avendo costi né di apertura, né di gestione, né di estinzione.

Il conto deposito è un investimento sicuro e che offre un rendimento garantito nell’arco del tempo. Con il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it (consultabile al link qui sotto), è possibile confrontare e avere una panoramica delle migliori offerte attualmente presenti sul mercato bancario per far fruttare i propri soldi.

