È il momento giusto per scegliere di passare a TIM andando ad attivare una delle offerte mobile dell'operatore. Da questa settimana, infatti, le offerte TIM da meno di 10 euro al mese mettono a disposizione più Giga allo stesso prezzo di quanto proposto in precedenza. Vediamo, qui di seguito, i dettagli completi.

Passare a TIM conviene di più: con le offerte di telefonia mobile dell’operatore, infatti, ci sono diverse tariffe da tenere d’occhio per avere una SIM con tanti Giga a prezzo contenuto. L’aggiornamento del listino di questa settimana introduce una serie di novità molto interessanti.

Per gli utenti, infatti, è ora possibile attivare una delle offerte TIM da meno di 10 euro beneficiando di più Giga, rispetto alle versioni precedenti, ma senza aumento di prezzo. Le opzioni da considerare sono diverse. Le soluzioni principali sono “operator attack”, attivabili solo con portabilità da alcuni operatori selezionati, ma ci sono anche altre proposte da considerare.

Ricordiamo, inoltre, che TIM ha eliminato la clausola che legava il canone all’inflazione. Di conseguenza, le tariffe per nuovi clienti non registreranno l’aumento annuale previsto in base all’andamento dell’inflazione. Per un quadro completo sulle offerte è possibile collegarsi al comparatore di SOStariffe.it, premendo sul box qui di sotto.

Offerte TIM da meno di 10 euro al mese: le novità di febbraio 2024

TIM mette a disposizione dei suoi clienti diverse tariffe con canone inferiore ai 10 euro al mese. Queste tariffe non sono disponibili per tutti, in quanto prevedono il rispetto di alcune condizioni per l’attivazione. Un riepilogo delle opzioni disponibili è proposto nella tabella qui di sotto.

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE ATTIVABILE DA TIM Iron Power minuti illimitati

200 SMS

150 GB in 4G 6,99 €/mese clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali TIM Power Supreme Web Easy minuti illimitati

200 SMS

200 GB in 4G 7,99 €/mese clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali TIM International minuti illimitati

1000 SMS

70 GB in 4G

tariffe agevolate verso l’estero 8,99 €/mese clienti nati all’estero TIM Young 5G minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G e 5G 9,99 €/mese clienti under 25 TIM 5G Power Famiglia minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati con TIM Unica Power (oppure 5 GB) 9,99 €/mese + 1,90 €/mese per TIM Unica Power già clienti TIM fisso

Ricordiamo che con tutte le offerte TIM mobile:

sono attivabili direttamente online con primo mese gratis

sono attivabili anche con eSIM e/o con identificazione tramite SPID

e/o con identificazione tramite consentono l’acquisto di uno smartphone a rate

Vediamo, quindi, punto per punto, le tariffe TIM da attivare oggi con un costo inferiore a 10 euro al mese:

TIM Power Iron

TIM Power Iron è l’offerta più economica di TIM e ora propone più Giga allo stesso prezzo di prima. L’offerta in questione include:

minuti illimitati

200 SMS

150 GB in 4G

8 GB in roaming in UE

TIM Power Iron ha un costo di 6,99 euro al mese con primo mese gratis. La spesa iniziale è di 10 euro per l’acquisto della SIM (con 5 euro di credito). L’offerta è attivabile solo con portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale selezionato (la lista completa è accessibile dalla pagina di attivazione).

TIM Power Supreme Easy

Un’altra tariffa da considerare è TIM Power Supreme Easy che, rispetto alla versione precedente, propone ora 50 GB in più. La promozione include:

minuti illimitati

200 SMS

200 GB in 4G

8 GB in roaming in UE

TIM Power Supreme Easy ha un costo di 7,99 euro al mese con primo mese gratis con attivazione online. Anche in questo caso, la spesa iniziale è di 10 euro per la SIM. La promozione è disponibile solo con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato.

TIM International

Da valutare c’è anche TIM International. Questa tariffa include:

minuti illimitati

1.000 SMS

70 GB in 4G

6 GB in roaming in UE

tariffe agevolate per chiamare dall’Italia verso l’estero (l’elenco completo delle tariffe è disponibile dalla pagina di attivazione)

TIM International ha un costo di 8,99 euro al mese ed è disponibile solo per i clienti nati all’estero. Con l’attivazione online, il primo mese è gratis.

TIM Young 5G

Per i clienti Under 25 c’è da valutare anche TIM Young. L’offerta include:

minuti illimitati

200 SM

100 GB in 4G e 5G (con TIM Ricarica Automatica, altrimenti 50 GB)

(con TIM Ricarica Automatica, altrimenti 50 GB) 20 GB in roaming in UE

Il costo è di 9,99 euro al mese con primo mese gratis. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

TIM 5G Power Famiglia

Per i già clienti TIM di rete fissa, invece, c’è la possibilità di attivare TIM 5G Power Famiglia. Questa tariffa include:

minuti illimitati

200 SMS

Giga in 4G e 5G illimitati con opzione TIM Unica Power attiva, altrimenti 5 GB

Il costo è di 9,99 euro al mese con primo mese gratis. Per sfruttare i Giga illimitati serve l’opzione TIM Unica Power che ha un costo di 1,90 euro al mese garantendo la possibilità di utilizzare la rete TIM mobile senza limiti per 6 SIM (abbinando 3 SIM alla linea fissa, il costo di TIM Unica Power è azzerato). Per attivare l’offerta basta seguire il link qui di sotto.

