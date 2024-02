Rc auto obbligatoria anche se il veicolo è fermo in un’area privata. Ma sulla nuova norma, in vigore da dicembre 2023, c’è una richiesta di sospensione fino al 30 giugno 2024 con un emendamento al decreto Milleproroghe. Per saperne di più, c’è SOStariffe.it , insieme alle migliori assicurazioni auto.

Rc auto e Dl Milleproroghe, sospensione fino al 30 giugno per assicurazione veicoli in aree private

Sulla RC Auto obbligatoria sui veicoli fermi in un’area privata ma che possono circolare, c’è una richiesta di sospensione fino al 30 giugno 2024 per chiarire quelli che sono definiti i punti oscuri e le apparenti contraddizioni delle nuove regole. È, in sintesi, quanto si chiede con un emendamento al decreto Milleproroghe all’esame della Camera. Intanto, in un incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il presidente del Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA), Claudio Demozzi, ha chiesto che si faccia chiarezza sulla nuova normativa che impone quest’obbligo e sulle sue applicazioni che stanno generando confusione sia nei proprietari di auto che negli agenti assicurativi.

Rc auto per veicoli fermi: richiesta di sospensione

Con un emendamento di maggioranza al decreto Milleproroghe si chiede che l’obbligo di stipula di polizze assicurative per la responsabilità civile sui veicoli fermi in aree private possa essere sospeso fino al 30 giugno 2024. Oltre che dallo SNA, la richiesta è stata caldeggiata anche da Confcommercio Mobilità, Assocamp (l’associazione dei commercianti di camper e caravan) e Federacma (la federazione dei commercianti di macchine agricole e da giardino).

Si stima che i veicoli coinvolti da questa nuova norma obbligatoria siano circa 3 milioni in Italia. La richiesta di sospensione arriva in quanto le compagnie assicurative hanno bisogno di tempo per mettere a punto offerte ad hoc, ossia che non pesino troppo sulle tasche dei possessori di veicoli in aree private e per sciogliere alcuni dubbi interpretativi e applicativi delle nuove regole.

Rc auto: c’è l’obbligo anche per i veicoli fermi in aree private

RC AUTO: LE NUOVE REGOLE 1 Assicurazione obbligatoria anche per tutti i veicoli fermi in un’area privata (per esempio, un garage) 2 Severe le sanzioni previste per i trasgressori: m ulta di 866 €

decurtazione di 5 punti dalla patente

ritiro della carta di circolazione

della carta di circolazione sequestro del veicolo 3 Esenti dall’obbligo Rc auto le seguenti categorie di veicoli: non più in circolazione per demolizione, esportazione o ritiro

sottoposti a sequestro o divieto

privi di parti essenziali (per esempio, il motore)

Hanno l’obbligo della Rc auto anche tutti i veicoli che rimangono parcheggiati nel garage di casa o comunque in aree private, ma che sono in grado di circolare. In vigore dal 23 dicembre 2023, questo obbligo è previsto dal decreto legislativo n.184/2023, che recepisce la normativa europea 2021/2118, modificando alcune disposizioni contenute nel Codice delle assicurazioni private. L’obbligo di Ra auto riguarda:

veicoli a motore che si muovono sul terreno senza binari;

veicoli a motore con velocità massima superiore a 25 km/h;

veicoli con peso superiore a 25 kg e velocità massima superiore a 14 km/h;

rimorchi;

veicoli elettrici leggeri (monopattini, per esempio).

Per i proprietari di veicoli che trasgrediscono questo obbligo di legge, sono previste le seguenti sanzioni:

contravvenzione di 866 euro (606,20 euro pagando entro 5 giorni);

(606,20 euro pagando entro 5 giorni); decurtazione di 5 punti dalla patente di guida;

dalla patente di guida; ritiro della carta di circolazione;

sequestro del veicolo.

Non hanno l’obbligo della Rc auto:

i veicoli che non sono più in circolazione per demolizione, esportazione o ritiro;

i veicoli che non possono circolare per motivi legali . Per esempio, per sequestro o divieto;

. Per esempio, per sequestro o divieto; i veicoli privi di parti essenziali. Per esempio, il motore.

