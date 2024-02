Scopri le offerte per avere iPhone 14 Pro con Vodafone a febbraio o, in alternativa, iPhone 15 a rate al giusto prezzo. La spedizione è gratis e per i già clienti mobile c'è uno sconto sulla rete fissa

iPhone 14 Pro è ancora oggi uno degli smartphone più richiesti dagli utenti per caratteristiche come il display Super Retina XDR da 6,7″ e sistema a tripla fotocamera da 48 Megapixel. Questo modelli è stato poi il primo a introdurre le funzioni SOS emergenze. Il debutto sul mercato di iPhone 15, però, ha messo un po’ in ombra il suo precedessore. Vodafone, ad esempio, ha deciso ormai da qualche mese di eliminare iPhone 14 Pro dal suo listino per fare spazio al dispositivo più recente.

iPhone 14 Pro con Vodafone: le offerte di febbraio 2024

Smarphone disponibili Prezzo a rate Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 33,99 €/mese per 24 rate

per 24 rate 99,99 € di anticipo

98,24 euro di risparmio

a partire da 20,41 €/mese per 48 rate con Vodafone Smartphone Easy 989,99 € iPhone 15 Plus a partire da 39,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con 99,99 € di anticipo

103,25 euro di risparmio 1.139,99 € iPhone 15 Pro a partire da 39,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con 199,99 € di anticipo

114,24 euro di risparmio 1.249,99 € iPhone 15 Pro Max a partire da 44,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con 299,99 € di anticipo

144,24 euro di risparmio 1.499,99 €

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base da 128 GB (256 GB per il Pro Max)

Oggi non è più possibile acquistare iPhone 14 Pro con Vodafone ma l’operatore di telefonia mobile vi propone tutti i modelli di iPhone 15 a rate a un prezzo conveniente. Per procedere all’acquisto dovrete recarvi in un negozio di Vodafone. Per il pagamento è previsto un rateizzazione in 24 mesi più un acconto che dipende dal modello e dal taglio di memoria. È richiesto anche un contributo di 9,99 euro una tantum per l’attivazione delle rate. La spedizione è gratis. Riceverete il vostro telefono direttamente a casa in pochi giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia.

Con il servizio Vodafone Smart Change potete far valutare online un vecchio cellulare per ottenere un acconto pari al valore del dispositivo direttamente sul conto corrente oppure darlo in permuta in negozio per l’acquisto a rate a prezzo scontato di un nuovo modello. Ad esempio, si può avere fino a 600 euro di sconto per iPhone 15 Pro.

Per avere iPhone 15 al prezzo più basso vi consigliamo di abbinare il telefono alla seguente offerta:

Family+

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G alla massima velocità

alla massima velocità un mese di Rete Sicura incluso, poi si disattiva in automatico

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione, sono gratis acquistandola online. Questa offerta è disponibile solo per chi ha già la rete fissa con Vodafone.

Se si sceglie di pagare con addebito automatico su conto corrente o carta di credito (Smart Pay) si può accedere a Vodafone Smartphone Easy Special Edition per acquistare un telefono con un finanziamento a tasso zero (invece di TAN 13,90% – TAEG 18,27%), salvo approvazione, e rateizzazione in 48 mesi. Per proteggere il vostro nuovo telefono potete aggiungere Vodafone Care, l’assicurazione contro i danni accedentali e da liquido che offre copertura anche in viaggio e fino a 12 mesi l’acquisto. Il prezzo è a partire da 5 euro al mese e sono inclusi 3 eventi in 12 mesi, di cui fino a 2 per furto con Vodafone Care Plus.

Per confrontare le offerte di Vodafone con quelle di altre operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per avere a disposizione tutte le informazioni che vi servono per scegliere la promozione più conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo. Per attivarla online sarà poi sufficiente cliccare sull’apposito tasto di seguito, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Sconto sulla fibra per i già clienti mobile di Vodafone a febbraio 2024

Internet Unlimited Caratteristiche Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate Costo mensile 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti mobile Attivazione Gratis fino al 26/2/24, invece di 30,90 €

Se siete già clienti di Vodafone per la telefonia mobile o volete diventarlo per accedere alle sue offerte smartphone incluso, c’è anche l’ulteriore vantaggio di uno sconto di 5 euro al mese sull’attivazione dell’offerta Internet Casa dell’operatore. Vodafone vi propone una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità in tutte le grandi città italiane. La latenza ridotta permette poi di giocare online, lavorare da remoto o guardare film e serie TV in streaming in altissima qualità senza interruzioni del segnale.

In alternativa potete attivare una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Home) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online entro il 26/2/24.

I già clienti mobile di Vodafone possono invece avere la fibra senza chiamate incluse a 22,90 euro al mese. Gli utenti convergenti poi grazie all’opzione Infinito Insieme hanno Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Potete pagare con domiciliazione in bolletta o l’addebito su carta di credito, conto corrente o borsellino.

