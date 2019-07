Amazon Prime Day 2019: la guida definitiva

Tra pochi giorni tornare l’Amazon Prime Day. L’evento che Amazon riserva ai suoi clienti Amazon Prime, l’abbonamento annuale che dà diritto ad una lunga serie di bonus e vantaggi e che permetterà di sfruttare le tante promozioni e le offerte imperdibili del Prime Day 2019. Come ogni anno, da diversi anni a questa parte, il Prime Day offrirà agli utenti di Amazon l’occasione per poter accedere a sconti davvero interessanti e fare acquisti risparmiando.

Amazon Prime Day 2019: le date

L’edizione 2019 dell’Amazon Prime Day prenderà il via lunedì 15 luglio alle 0.00 e terminerà alla mezzanotte del 16 luglio. Per 48 ore, quindi, gli utenti Amazon Prime avranno l’occasione di accedere a promozioni e offerte su tantissimi prodotti. Si tratterà di un’iniziativa non-stop. Dal 15 al 16 luglio, infatti, Amazon proporrà continuamente nuove offerte, in alcuni casi a tempo, che l’utente potrà sfruttare per fare acquisti e risparmiare.

Tutte le categorie di prodotti saranno coinvolte. Dai dispositivi di telefonia mobile ai videogames passando per altri prodotti di informatica ed elettronica ed arrivando sino ai prodotti d’abbigliamento e arredamento. Il Prime Day riguarderà tutto il catalogo di Amazon e i prodotti in sconto saranno tantissimi.

Amazon Prime Day 2019: come partecipare

Per poter sfruttare le offerte del Prime Day 2019 sarà sufficiente collegarsi ad Amazon tra il 15 ed il 16 luglio. Gli utenti potranno fare acquisti dal sito web dell’e-commerce, raggiungibile all’indirizzo www.amazon.it oppure potranno utilizzare l’app di Amazon, disponibile per il download su smartphone e tablet Android, su iPhone ed iPad.

Da notare che per acquistare i prodotti in offerta sarà possibile utilizzare anche Alexa, l’assistente virtuale di Amazon integrato nei vari dispositivi Amazon Echo, disponibili sullo store, che permettono di rendere “smart” la propria casa potendo sfruttare le abilità di Alexa. Chi ha un dispositivo con Alexa potrà impostare un promemoria per eliminare il rischio di dimenticarsi dell’evento. Per poter accedere alle offerte del Prime Day 2019 sarà necessario avere una sottoscrizione Amazon Prime attiva.

Amazon Prime è l’abbonamento riservato ai clienti che vogliono sfruttare al massimo i servizi offerti da Amazon stessa ed ha un costo di 36 Euro all’anno con la possibilità di sfruttare un primo mese gratis per i nuovi clienti (sarà necessario disabilitare il rinnovo automatico per bloccare il pagamento della quota annuale del servizio). Da notare che è possibile attivare Amazon Prime anche come abbonamento mensile. In questo caso, il costo della sottoscrizione sarà di 3,99 Euro al mese e la spesa annuale sarà di 48 Euro.

Oltre alla possibilità di accedere all’Amazon Prime Day 2019, l’abbonamento ad Amazon Prime offre un gran numero di bonus aggiuntivi:

spedizione gratuita in 1 giorno su 2 milioni di prodotti ed in 2-3 giorni su molti altri milioni di prodotti;

accesso anticipato alle offerte giornaliere disponibili sullo store di Amazon;

accesso al servizio Prime NOW con consegne in 1 ora a Milano e nelle aree limitrofe;

accesso ad Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming che offre serie TV e film da guardare on demand;

spazio d’archiviazione illimitato su Amazon Photos, servizio di cloud storage che permette di archiviare online tutte le proprie foto;

accesso al servizio Twitch Prime, piattaforma dedicata allo streaming di videogiochi che offre ogni mese giochi gratuiti per PC;

accesso a Prime Music, piattaforma di streaming musicale con 2 milioni di brani da ascoltare senza pubblicità;

sconto di 20 Euro sull’abbonamento annuale a Prime Music Unlimited e di 30 Euro sull’abbonamento annuale a Prime Music Unlimited Family;

15% di sconto su pannolini e spedizioni in Italia senza costi aggiuntivi;

accesso a Prime Reading, piattaforma che offre centinaia di ebook da leggere gratuitamente;

Come fare acquisti durante il Prime Day 2019

Tutte le offerte, gli sconti e le promozioni del Prime Day 2019 saranno disponibili su Amazon tra il 15 ed il 16 luglio. In alcuni casi si tratterà di offerte “a tempo” mentre in altri le promozioni dureranno per tutta l’iniziativa lanciata dal popolare e-commerce. Fare acquisti durante il Prime Day 2019 sarà, quindi, davvero molto semplice.

La procedura d’acquisto per i prodotti in offerta su Amazon durante il Prime Day 2019 sarà la stessa che caratterizza tutti gli altri prodotti disponibili, di norma, sulla piattaforma. Per acquistare un prodotto sarà sufficiente aggiungerlo al carrello e, successivamente, completare la procedura d’acquisto.

Per essere certi che tutto vada in modo corretto durante il Prime Day 2019 è consigliabile attivare subito la sottoscrizione ad Amazon Prime. Tutte le offerte del Prime Day, lo ripetiamo, sono disponibili in esclusiva per i clienti Amazon Prime. Per questo motivo conviene attivare un nuovo abbonamento già oggi per non farsi trovare impreparati all’evento. Chiaramente, chi è già iscritto al programma Amazon Prime non dovrà modificare, in alcun modo, il suo abbonamento.

Per farsi trovare pronti al Prime Day è consigliabile verificare che la propria carta di pagamento sia già registrata su Amazon e che vi siano fondi per effettuare gli acquisti. Ricordiamo che Amazon accetta tutte le principali carte di pagamento (prepagate, di credito e di debito) appartenenti a tutti i principali circuiti. Da notare, inoltre, che Amazon non accetta PayPal come strumento di pagamento.

Gli utenti possono registrarsi ad Amazon Pay per sfruttare i vantaggi del Prime Day anche su store di partner di Amazon. La registrazione al servizio Amazon Pay può essere effettuata, in pochi click, direttamente dal sito ufficiale dell’e-commerce in modo molto rapido e veloce.

Come prepararsi all’Amazon Prime Day 2019

In questi giorni che mancano alla due giorni del Prime Day 2019 è necessario assicurarsi di essere pronti ad affrontare le tante offerte che l’e-commerce proporrà ai suoi utenti. Per prima cosa, si dovrà attivare la sottoscrizione ad Amazon Prime che, come detto, è disponibile con un mese di prova gratuita per i nuovi clienti.

Successivamente sarà necessario registrare la propria carta di pagamento all’interno dell’account. In alternativa è anche possibile ricaricare l’account, con un sistema simile a quello delle ricariche telefoniche. Amazon offre il servizio “Ricarica in Cassa” disponibile presso migliaia di bar, edicole e tabacchi in tutta Italia.

Per ricaricare il proprio account è sufficiente recarsi nella sezione Ricarica in Cassa del sito Amazon e scaricare e stampare il codice a barre che troverete. Tale codice a barre andrà poi presentato in uno dei punti di ricarica sparsi sul territorio nazionale per poter effettuare la ricarica del credito Amazon da utilizzare, successivamente, per fare acquisti sullo store.

Completato anche questo passaggio, è importante inserire l’indirizzo di consegna all’interno del proprio account. Ricordiamo che Amazon offre ai suoi utenti la possibilità di sfruttare diversi punti di ritiro scegliendo tra vari uffici postali sparsi sul territorio nazionale oppure tra uno dei tanti Amazon Locker.

Scegliendo un punto di ritiro invece che la consegna a casa, il corriere porterà il pacco direttamente al punto selezionato e l’utente potrà recarsi, successivamente, a ritirarlo portando con sé un documento di identità. Il servizio è completamente gratuito e può risultare davvero molto comodo per chi è fuori casa durante il giorno e non ha la possibilità di ricevere il pacco.

Amazon Prime Day 2019: le offerte in anteprima

Per preparare la strada all’edizione 2019 del Prime Day, Amazon sta proponendo alcune offerte speciali in anteprima che gli utenti possono sfruttare per ottenere la possibilità di fare acquisti a prezzo vantaggioso con diversi giorni d’anticipo rispetto al Prime Day, evento che attirerà milioni di clienti sullo store digitale di Amazon.

Tra le principali offerte che, in questi giorni, anticipano l’Amazon Prime Day 2019 troviamo uno sconto di 15 Euro sull’Amazon Fire TV Stick, il dispositivo, poco più grande di una comune chiavetta USB, che può rendere “smart” una qualsiasi TV. La Fire TV Stick si collega al televisore, o ad un qualunque monitor, tramite una porta HDMI e, grazie ad uno specifico telecomando, permette di accedere ad un ricco catalogo di app tipiche di una smart TV.

Con la Fire TV Stick è possibile accedere, dalla propria TV, a Netflix, a Prime Video, ad Infinity, a DAZN, a YouTube, a Rai Play ed a tante alle piattaforme di streaming video. Tra le app disponibili troviamo anche le piattaforme di streaming musicale come Spotify e Prime Music, app di social network, il browser web Firefox ed un gran numero di giochi.

L’Amazon Fire TV Stick costa, di solito, 39,99 Euro. Grazie alla promozione che anticipa il Prime Day 2019, gli utenti iscritti al programma Amazon Prime hanno la possibilità di acquistare il dispositivo ad appena 24,99 Euro, con uno sconto di 15 Euro rispetto al prezzo “di listino”. La Fire TV Stick è stata il prodotto più venduto in assoluto nel Prime Day 2018 e viene, quindi, riproposta in sconto in questi giorni, in attesa dell’edizione 2019 dell’evento. Cliccando sul box qui di sotto sarà possibile sfruttare la promozione sul dispositivo.

Tra le offerte che anticipano l’Amazon Prime Day 2019 troviamo la possibilità di sfruttare sconti, sino al 40%, sui prodotti Amazon Moda, sui mobili dei marchi Amazon, sui prodotti di uso quotidiano dei marchi Amazon e su tanti altri prodotti realizzati dall’e-commerce che potranno essere acquistati, già oggi, ad un prezzo scontato rispetto al prezzo normalmente praticato dallo store.

Da notare, inoltre, la promozione che offre uno sconto di 5 Euro su di una spesa di 30 Euro effettuata su Amazon Pantry, il supermercato digitale di Amazon che offre prodotti di tutti i tipi, da alimentari a prodotti per la casa, e che punta a diventare una vera e propria alternativa ai tradizionali supermercati. Tra le offerte che Amazon ha già presentato in vista del Prime Day 2019 troviamo la possibilità di sfruttare sconti sino al 30% sui prodotti ricondizionati e il 50% di sconto sul primo ordine Amazon Dash.

Tutte queste promozioni che anticipano il Prime Day 2019, così come gli sconti che ci saranno durante l’iniziativa, sono riservate ai clienti che hanno già una sottoscrizione attiva ad Amazon Prime. Ricordiamo ancora una volta che Amazon Prime è disponibile in prova gratuita per un mese per tutti i nuovi clienti.

Come ottenere 10 Euro di buono sconto Amazon da usare per il Prime Day 2019

In occasione della nuova edizione del Prime Day 2019, tutti i clienti Amazon hanno la possibilità di ottenere un buono sconto di 10 Euro, da utilizzare per un acquisto di importo minimo di 25 Euro su Amazon. Per ottenere tale buono è sufficiente installare Amazon Assistant, un’estensione disponibile per diversi browser web che consente di tenere sotto controllo le attività del proprio account, gli acquisti effettuati ed i prodotti in offerta in modo davvero “smart”.

Chiaramente, l’installazione di Amazon Assistant è completamente gratuita e può essere effettuata direttamente tramite il portale Amazon.it. Il buono da 10 Euro verrà automaticamente aggiunto al proprio account e potrà essere utilizzato per uno degli acquisti effettuati durante il Prime Day 2019. Utilizzando il buono, il costo del prodotto che si desidera acquistare verrà automaticamente ridotto di 10 Euro garantendo un risparmio aggiuntivo al cliente.

Sottolineiamo che tale buono è disponibile esclusivamente per i nuovi clienti Amazon che non hanno mai installato l’estensione Amazon Assistant sul proprio dispositivo. Chi ha già utilizzato in passato tale estensione non potrà accedere a questa promozione.

Gli eventi che anticipano il Prime Day 2019

Per celebrare al meglio l’evento, Amazon ha organizzato il Concerto per il Prime Day 2019, un evento che sarà trasmesso in diretta streaming alle 3.00 dell’11 luglio in Italia tramite la piattaforma Prime Video e che, quindi, sarà visibile (anche on demand nei giorni successivi) per tutti gli utenti iscritti ad Amazon Prime che, come sottolineato in precedenza, possono accedere alla piattaforma di streaming Prime Video senza costi aggiuntivi di alcun tipo. Il concerto ha come protagonista assoluta Taylor Swift che si esibirà dal vivo con Dua Lipa, SZA, Becky G e con la partecipazione di Jane Lynch.

Intanto, sino al 15 luglio, i migliori streamer di Twitch si sfideranno in diretta in titoli come Apex Legends e Fifa 19 e gli utenti che accederanno alla piattaforma potranno ottenere contenuti in-game esclusivi per Apex Legends ed EA SPORTS. Da notare, inoltre, che sono previste delle promozioni speciali sui videogiochi per i clienti Prime in questi giorni che anticipano il nuovo Prime Day 2019.