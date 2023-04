Il campionato di Serie A si avvia ad entrare nella fase finale e, per l'occasione, DAZN lancia un'offerta flash che consente di ottenere uno sconto del 50% per i primi quattro mesi di abbonamento , senza alcun vincolo successivo. L'offerta sarà attivabile entro il prossimo 1° maggio e si riferisce al piano DAZN Standard. Ecco tutti i dettagli per attivare un nuovo abbonamento a DAZN ad appena 19,99 euro al mese.

C’è tempo fino al prossimo 1° maggio per attivare DAZN a prezzo scontato del 50%. L’offerta in questione riguarda il piano “Standard” e consente di ottenere quattro mesi a metà prezzo per seguire tutte le partite delle ultime giornate del campionato di Serie A oltre che tutti gli altri contenuti inclusi nell’abbonamento alla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport. Si tratta di una promozione molto conveniente che può essere attivata, in pochi clic. Ecco come.

DAZN a metà prezzo: con l’offerta in corso l’abbonamento costa 19,99 euro al mese

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA DAZN 1. Il canone di DAZN Standard è scontato a 19,99 euro al mese per 4 mesi 2. L’offerta è attivabile entro il 1° maggio 3. Non ci sono vincoli: è possibile interrompere il rinnovo con un preavviso di 30 giorni, senza costi di uscita

Fino al prossimo 1° maggio, tutti i nuovi utenti che attivano un abbonamento a DAZN possono beneficiare di uno sconto del 50%. L’offerta riguarda il piano Standard che consente di registrare fino a 6 dispositivi per account ed avviare 2 streaming in contemporanea utilizzando la stessa rete Internet. Il piano in questione permette di accedere in modo completo a tutti gli eventi presenti su DAZN, seguendo anche tutte le partite della Serie A.

Grazie all’offerta in corso, DAZN Standard è disponibile a 19,99 euro al mese invece che 39,99 euro al mese. L’offerta è valida per 4 mesi. C’è, quindi, la possibilità di risparmiare 80 euro. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova al suo prezzo di listino ma è possibile, con un preavviso di 30 giorni, richiedere la disdetta dell’abbonamento senza penali e costi aggiuntivi di qualsiasi tipo. In questo modo, si potrà beneficiare dei 4 mesi di promozione a prezzo scontato.

Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e poi scegliere l’opzione Attiva Ora e ancora selezionare il piano Mensile. Come anticipato in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 1° maggio 2023 per richiedere lo sconto e, quindi, attivare DAZN Standard beneficiando di uno sconto del 50% sul canone dell’abbonamento.

Ricordiamo che per poter accedere a DAZN da 2 dispositivi in contemporanea (utilizzando una rete Internet differente) è necessario attivare l’abbonamento Plus che prevede un costo di 44,99 euro al mese (in caso di abbonamento annuale, scegliendo il rinnovo mensile invece il costo è di 54,99 euro al mese). A completare l’offerta di DAZN c’è anche il piano Start, dal costo di 12,99 euro al mese, che, però, non include la Serie A e le altre competizioni di calcio, proponendo l’accesso a tutti gli altri contenuti presenti sulla piattaforma.

Cosa si vede su DAZN? Ecco tutti gli eventi disponibili

La possibilità di attivare DAZN a metà prezzo per 4 mesi (con un risparmio complessivo di 80 euro) rappresenta l’occasione giusta per accedere alla piattaforma dedicata al mondo dello sport. Per i prossimi mesi, su DAZN, sarà possibile seguire:

tutte le partite di Serie A oltre alla Serie B e alla Serie C

oltre alla e alla le fasi finali dell ‘Europa League e della Conference League che vedono impegnate diverse squadre italiane

e della che vedono impegnate diverse squadre italiane le partite della Liga spagnola e di altre competizioni di calcio internazionale

e di altre competizioni di calcio internazionale i canali Eurosport 1 e Eurosport 2 con tutti gli eventi trasmessi dalla piattaforma

e con tutti gli eventi trasmessi dalla piattaforma le competizioni di UFC, Matchroom e Golden Boy

Tutti i contenuti sono accessibili sia via web che tramite le varie app di DAZN disponibili su Smart TV, smartphone, tablet e altre piattaforme.

