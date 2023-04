Grazie al comparatore di SOStariffe.it , ecco le offerte luce e gas più convenienti ad aprile 2023 per conquistare margini di risparmio in bolletta.

Occhi puntati sulle offerte luce e gas più economiche per abbattere quanto più possibile le spese in bolletta. Ecco la classifica delle top soluzioni di aprile 2023 stilata da SOStariffe.it grazie al suo comparatore per offerte luce e gas. Si tratta di uno strumento gratuito e intuitivo che aiuta i clienti domestici nella scelta delle soluzioni più convenienti proposte dai fornitori energetici del Mercato Libero.

Ciò che rende il comparatore di SOStariffe.it un ambasciatore del risparmio è la possibilità di confrontare le offerte a partire dai propri dati di consumo reale. Questa informazione è consultabile in bolletta (nella sezione Consumi), oppure può essere stimata impostando i filtri integrati nel comparatore.

Una volta inseriti i dati richiesti, il tool online restituirà all’utente un elenco delle offerte in base alla convenienza. Scelta la soluzione più in linea con il proprio fabbisogno energetico, è possibile raggiungere il sito del fornitore scelto direttamente dal comparatore di SOStariffe.it.

Energia elettrica e gas: le migliori offerte del Mercato Libero ad Aprile 2023

Ecco le offerte luce e gas che salgono sul podio della convenienza ad aprile 2023. Tali promozioni sono considerate dal comparatore di SOStariffe.it le più vantaggiose per una “famiglia tipo” con un profilo di consumo di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc all’anno.

Qualora non si conosca il dato preciso sui kilowattora utilizzati in un anno dal proprio nucleo familiare, è possibile calcolare questa cifra utilizzando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili cliccando sul widget qui sotto:

Energia e Gas alla Fonte di wekiwi

La web company wekiwi propone una tariffa in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it:

prezzo dell ‘ energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

‘ all’ingrosso di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso annuale per costi di commercializzazione: 90 euro per la fornitura di energia elettrica (7,5 euro al mese) e 68 euro per la fornitura gas (5,61 euro è la spesa mensile);

per la fornitura di energia elettrica (7,5 euro al mese) e per la fornitura gas (5,61 euro è la spesa mensile); bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta attivando la doppia fornitura luce+gas in contemporanea e inserendo online il codice amico “SOSW22”;

in bolletta attivando la doppia fornitura luce+gas in contemporanea e inserendo online il codice amico “SOSW22”; sconto del 10% sui gadget per la casa, l’elettronica e illuminazione a Led in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi;

sui gadget per la casa, l’elettronica e illuminazione a Led in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi; sistema di fatturazione che prevede una “ carica mensile ”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità;

”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità; energia verde inclusa nel prezzo.

Per conoscere ulteriori dettagli sull’offerta luce di wekiwi (il cui costo mensile per la “famiglia tipo” sarebbe pari a 75,82 euro), clicca sul link di seguito:

Cliccando sul pulsante verde qui sotto, invece, è possibile avere una panoramica dell’offerta gas di wekiwi, che avrebbe un impatto economico di 108,94 euro sul budget mensile della “famiglia tipo”:

Easy Luce e Gas di A2A

A2A Energia attira il risparmio in bolletta puntando sulla seguente promozione luce e gas:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 12,50 euro a fornitura (150 euro per fornitura all’anno in totale);

per costi di commercializzazione: (150 euro per fornitura all’anno in totale); gestione facile e veloce della propria fornitura grazie alle molteplici funzionalità dell’ App MyA2A ;

; energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che scegliesse di affidare la propria fornitura luce ad A2A Energia, dovrebbe mettere a budget una spesa mensile di 82,40 euro e di 103,11 euro per quelle del gas.

Cliccando sul pulsante verde di seguito si verrà automaticamente reindirizzati al sito web dedicato alla promozione per luce e gas:

Luce e Gas Relax Index di Pulsee

Pulsee conquista il terzo gradino del podio del risparmio con una promozione che si caratterizza per:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; prezzo del metano all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; contributo fisso mensile scontato del 20% : 12 euro al mese anziché 15 euro, per una spesa complessiva di 144 euro all’anno;

: 12 euro al mese anziché 15 euro, per una spesa complessiva di 144 euro all’anno; fornitura sempre a portata di smartphone grazie all’ App Pulsee Energy ;

; opzioni aggiuntive a pagamento: Cost Sharing (+1,50 euro al mese) e Zero Carbon Footprint (+3 euro al mese rispetto all’offerta standard);

(+1,50 euro al mese) e Zero Carbon Footprint (+3 euro al mese rispetto all’offerta standard); energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere Luce Relax Index di Pulsee spenderebbe 80,16 euro al mese. Maggiori dettagli al link qui sotto:

Ulteriori informazioni sulla promozione gas di Pulsee (che costerebbe 108,28 euro al mese per la “famiglia tipo”) sono disponibili cliccando sul seguente link:

