Una delle ultime tendenze nel settore delle utenze domestiche è rappresentata dalla crescente diffusione delle offerte convergent i che uniscono in un solo pacchetto l'abbonamento per la connessione Internet casa oltre che le tariffe per luce e gas . Si tratta di bundle promozionali che vengono commercializzati per garantire un risparmio agli utenti finali. I dati raccolti dall' Osservatorio SOStariffe.it , però, confermano che l a scelta indipendente delle tariffe luce, gas e Internet casa garantisce maggiori possibilità di risparmio . Con le tariffe convergenti, infatti, si spendono, in media, fino a 186 euro in più al mese.

Le offerte convergenti che uniscono, in un unico bundle, le offerte Internet casa e le offerte luce e gas sono una delle ultime tendenze del settore delle utenze domestiche. In questi ultimi mesi, infatti, si stanno moltiplicando gli operatori che propongono bundle completo con tariffe per la connessione Internet a casa e per le forniture di luce e gas.

Queste soluzioni sono, in genere, proposte da un unico operatore, attivo sia nel settore delle telecomunicazioni che sul Mercato Libero. In altri casi, invece, le offerte convergenti nascono da partnership tra un provider telco e un fornitore di luce e gas. Al momento, alcune delle principali società italiane del settore delle utenze propongono tariffe convergenti (Enel Energia, Sorgenia, WINDTRE e altre ancora).

L’attivazione di una soluzione convergente, almeno sulla carta, dovrebbe garantire un risparmio sulla spesa complessiva all’utente finale. Questo, però, nei fatti, non avviene, come confermato dall’indagine dell’Osservatorio SSOtariffe.it. Secondo i dati raccolti, infatti, con una tariffa convergente la spesa è più alta, in media, di 186 euro all’anno rispetto all’attivazione “indipendente” di tariffe per Internet a casa, luce e gas.

Anche optando per la tariffa convergente più economica, inoltre, la situazione non cambia. In questo caso, gli sforzi per individuare l’offerta in grado di garantire la spesa più bassa non sono sufficienti ad annullare il gap con la spesa che si registra con l’attivazione indipendente delle offerte. La spesa complessiva annuale è, infatti, superiore di 70 euro. Ecco i dati completi.

Come funzionano le offerte convergenti per Internet, luce e gas

3 COSE DA SAPERE SULLE OFFERTE CONVERGENTI 1. Si tratta di bundle comprendenti un abbonamento Internet casa e tariffe luce e gas 2. Le tre tariffe restano indipendenti, senza alcun vincolo per il cliente 3. In qualsiasi momento, è possibile cambiare operatore anche per un solo servizio

Con le offerte convergenti per luce, gas e Internet è possibile accedere ad un bundle promozionale che include:

l’abbonamento per la connessione Internet di casa

un contratto di fornitura di energia elettrica

un contratto di fornitura di gas naturale

I tre servizi, anche se attivati con un’unica promozione, restano indipendenti, almeno dal punto di vista contrattuale. Di conseguenza, il cliente che sceglie un’offerta convergente sarà libero, in qualsiasi momento, di “cambiare idea” passando ad un altro operatore anche per un solo servizio, con l’obiettivo di migliorare il servizio, ridurre la spesa o accedere ad un’offerta più completa. Il cambio operatore non comporta penali anche se questa scelta potrebbe comportare la perdita di alcuni bonus aggiuntivi garantiti dall’attivazione dell’offerta convergente come sconti sul canone e promozioni esclusive.

Offerte convergenti per Internet, luce e gas: la spesa è più alta

I dati raccolti dall’Osservatorio SOStariffe.it confermano che l’attivazione separata di offerte per i tre servizi considerati (Internet a casa, luce e gas) rappresenta la scelta più conveniente. Come evidenziato dai dati in tabella, infatti, la spesa annuale con la scelta delle tre tariffe più convenienti disponibili oggi sul mercato risulta essere pari a 1.986 euro, considerando il canone mensile e il costo di attivazione dell’abbonamento per la connessione Internet casa e la spesa per luce e gas per una famiglia tipo.

Optando per un’offerta convergente, invece, in media si registrerà una spesa annuale di 2.172 euro. Di conseguenza, quindi, il cliente che sceglie una soluzione convergente dovrà fare i conti con una spesa più alta di 186 euro in un anno, nonostante i vantaggi offerti dall’operatore. A chiarire i risultati dello studio sono i dati riportati nella tabella qui di sotto che mostra le differenze di spesa, punto per punto, tra le offerte convergenti e l’attivazione di tariffe in modo indipendente.

SPESA ANNUALE LUCE, GAS E INTERNET CON LO STESSO OPERATORE (media) LUCE, GAS E INTERNET CON OPERATORI DIVERSI (migliore offerta) DIFFERENZA Internet casa 287,16 € 300,96 € -13,80 € Attivazione 23,17 € 17,17 € 6,00 € Energia Elettrica 687,68 € 535,07 € 152,61 € Gas 1.174,19 € 1.133,08 € 41,11 € Luce + Gas 1.861,86 € 1.668,15 € 193,72 € Spesa complessiva 2.172,19 € 1.986,28 € 185,91 €

Dati ricavati grazie ai comparatori Tariffe Segugio.it e SOStariffe.it.

Per luce e gas si considera un consumo annuo di 2.700 kWh e 1.400 Smc

Per le spese di luce e gas non vengono considerate le voci della bolletta indipendenti dalla tariffa attivata (Oneri di sistema, Spese per la gestione del contatore etc.). Questo non influisce sulle rilevazioni finali dell’Osservatorio.

Da notare che anche scegliendo la miglior offerta convergente sul mercato bisogna fare i conti con una spesa più alta: in questo caso, per il profilo di utente considerato, la spesa annuale si riduce fino a 2.056 euro. L’attivazione delle tariffe in modo indipendente per le forniture di luce e gas e per la connessione Internet di casa continua ad essere la scelta vincente. Con la miglior offerta convergente bisogna mettere in conto una spesa più alta di circa 70 euro in un anno.

Come risparmiare su luce, gas e Internet a casa

I dati raccolti dall’indagine confermano che la scelta giusta per il risparmio è rappresentata dall’attivazione indipendente di tariffe luce e gas oltre che di un’offerta per la connessione Internet casa. Si tratta dello scenario che consente di ottenere il massimo risparmio, sia nel breve che nel lungo periodo, grazie alla possibilità di scegliere le tariffe singolarmente, sfruttando tutte le opportunità a disposizione.

Per individuare le offerte luce e gas più convenienti è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il link qui di sotto. Basterà indicare una stima del proprio consumo annuo per accedere subito ad una panoramica completa delle tariffe disponibili, ordinate in base alla convenienza. Una volta scelta la tariffa, sarà possibile procedere con l’attivazione online, completamente gratuita, raggiungendo il sito del fornitore. Per attivare una tariffa luce o gas è sufficiente avere i dati dell’intestatario del contratto e i dati della fornitura (codice POD per la luce e PDR per il gas riportati in bolletta).

Per risparmiare sulla connessione Internet casa, invece, è possibile individuare l’abbonamento più conveniente tramite il comparatore di offerte linkato qui di sotto. Le tariffe disponibili sono riepilogate in base alla convenienza ed è possibile verificare la copertura in anticipo per scoprire quali sono le tariffe effettivamente attivabili e qual è la tecnologia di connessione disponibile per la propria abitazione. L’attivazione dell’offerta scelta avverrà poi tramite il sito dell’operatore, raggiungibile con un clic.

