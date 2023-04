Scopri le migliori offerte mobile di WindTre di aprile per acquistare iPhone 14 a rate, anche senza anticipo. Di seguito tutti i dettagli su caratteristiche e costi per ogni modello

WindTre è tra i migliori operatori di telefonia mobile quando si tratta di acquistare un telefono a rate. In particolare potete mettervi in tasca iPhone 14 a un prezzo davvero conveniente. L’ultima generazione di smartphone di Apple dispone di uno schermo Super Retina XDR OLED all-screen da 6,1″, processore A15 Bionic supportato dall’intelligenza artificiale, una doppia fotocamera (12 + 12 MP) e della nuova funzione di sicurezza Crash Detection che permette al telefono di chiedere aiuto quando si è impossibilitati a farlo. iPhone 14 Pro si differenzia per un display più ampio fino a 6,7″ e tripla fotocamera (48 + 12 + 12 MP).

iPhone 14 WindTre: le migliori offerte per acquistarlo a rate ad aprile 2023

Offerte mobile di WindTre Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile 1 Protect Junior+ 5G con Easy Pay (solo Under 14) minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G 10,99 euro 2 Young 5G+ (solo Under 30) minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G 12,99 euro 3 Di Più Lite 5G minuti illimitati e 200 SMS + 50 GB in 5G 12,99 euro 4 Di Più Full 5G minuti illimitati (+50 verso l’estero) e 200 SMS + 100 GB in 5G 14,99 euro 5 Protect 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS + 200 in 5G 18,99 euro 6 Di Più Unlimited 5G minuti illimitati (+200 verso l’estero) e 200 SMS + Giga illimitati in 5G 29,99 euro

Le offerte smartphone incluso di WindTre permettono di abbinare le rate per l’acquisto di iPhone 14, anche senza anticipo. E’ previsto un vincolo di permanenza minimo da 24 a 30 mesi. L’operatore non prevede la spedizione a domicilio ma solo il ritiro presso uno dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

Il servizio Reload exChange permette di valutare un vecchio telefono in un negozio di WindTre per poi darlo in permuta e ricevere un buono acquisto fino a 800 euro. Il dispositivo si dovrà spedire all’operatore via posta senza costi aggiuntivi. Per questa iniziativa sono presi in considerazione oltre 200 modelli di cellulare.

I prezzi di iPhone 14 con WindTre per tutte le varianti sono i seguenti:

iPhone 14 da 128 GB a partire da 16,99 euro al mese

da 128 GB a partire da iPhone 14 da 256 GB a partire da 21,99 euro al mese

da 256 GB a partire da iPhone 14 da 512 GB a partire da 21,99 euro al mese

da 512 GB a partire da iPhone 14 Plus da 128 GB a partire da 22,99 euro al mese

da 128 GB a partire da iPhone 14 Plus da 256 GB a partire da 29,99 euro al mese

da 256 GB a partire da iPhone 14 Plus da 512 GB a partire da 29,99 euro al mese

da 512 GB a partire da iPhone 14 Pro da 128 GB a partire da 26,99 euro al mese

da 128 GB a partire da iPhone 14 Pro da 256 GB a partire da 32,99 euro al mese

da 256 GB a partire da iPhone 14 Pro da 512 GB a partire da 32,99 euro al mese

da 512 GB a partire da iPhone 14 Pro da 1 TB a partire da 34,99 euro al mese

da 1 TB a partire da iPhone 14 Pro Max da 128 GB a partire da 32,99 euro al mese

Max da 128 GB a partire da iPhone 14 Pro Max da 256 GB a partire da 34,99 euro al mese

Max da 256 GB a partire da iPhone 14 Pro Max da 512 GB a partire da 34,99 euro al mese

Max da 512 GB a partire da iPhone 14 Pro Max da 1 TB a partire da 36,99 euro al mese

iPhone 14 e iPhone 14 Plus sono disponibili nei colori nero mezzanotte, bianco galassia, blu, viola, giallo e PRODUCT (RED) mentre iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max in quelli nero siderale, argento, viola scuro e oro. Acquistando un prodotto di Apple si hanno inclusi anche 3 mesi di Apple TV+ gratis.

Per confrontare le offerte di WindTre con quelle di altri operatori e avere la certezza di attivare la promozione più conveniente per acquistare iPhone 14 a rate potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. In questo modo potete avere tutti i dettagli sulle proposte più economiche in base alle vostre specifiche abitudini di consumo e poi attivarle comodamente online grazie a un link diretto al sito dell’operatore.

Con WindTre potete scegliere tra diverse offerte 5G a cui associare le rate di iPhone 14. Tutti possono accedere alla sua rete con accesso privilegiato (Priority Pass) in modo da avere la garanzia di un segnale stabile e veloce in ogni circostanza. WindTre attualmente raggiunge in 4G oltre il 99% del territorio italiano e più del 95% in 5G. Ad aprile potete scegliere tra:

Di Più Lite 5G con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB in 5G a 12,99 euro al mese con Easy Pay . Avete incluso anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo

con minuti illimitati, 200 SMS e in a con . Avete incluso anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo Di Più Full 5G con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 100 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Easy Pay . Avete inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, call center senza attese al 159 e uno smartphone Motorola Moto G53 5G

con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e in a con . Avete inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, call center senza attese al 159 e uno smartphone Motorola Moto G53 5G Di Più Unlimited 5G con minuti illimitati (+ 200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G a 29,99 euro al mese con Easy Pay . Avete inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, call center senza attese al 159

con minuti illimitati (+ 200 verso l’estero), 200 SMS e in a con . Avete inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, call center senza attese al 159 Young 5G+ con minuti illimitati e 200 SMS, 200 GB in 5G a 12,99 euro al mese. L’offerta è riservata agli Under 30

Con queste offerte potete suddividere il costo di attivazione di 49,99 euro in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro. Easy Pay è il sistema di pagamento automatico su conto corrente o carta di credito che permette non solo di evitare di acquistare ogni mese una ricarica manuale per il rinnovo della tariffa ma anche di avere più Giga inclusi rispetto all’addebito su credito residuo.

Con l’opzione Di Più Family 5G con Easy Pay potete avere altre 3 SIM con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese insieme a uno smartphone ZTE Blade A52.

Le offerte della famiglia Smart Pack includono anche un’assicurazione contro furto con Europ Assistance che permette di coprire anche il 90% del valore del dispositivo:

Protect Junior+ 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS e 150 per navigare in 5G a 10,99 euro al mese . L’offerta è riservata agli Under 14 ed è inclusa anche l’app WindTre Family Protect

con minuti illimitati e 200 SMS e per navigare in a . L’offerta è riservata agli Under 14 ed è inclusa anche l’app WindTre Family Protect Protect 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS e 200 in 5G a 18,99 euro al mese

Con queste offerte potete suddividere il costo di attivazione di 49,99 euro in 24 rate da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum. La SIM costa 10 euro. E’ previsto un ulteriore addebito di 4,99 euro per l’abbinamento di iPhone 14 alla tariffa.

In caso di recesso prima dei 24 o 30 mesi a seconda dell’offerta per il passaggio ad altro operatore o recesso dal piano mobile dovrete corrispondere a WindTre tutte le rate residue più quella finale in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Entro 14 giorni dal ritiro del dispositivo potete invece esercitare il diritto di ripensamento e restituire iPhone 14 senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

Come avere uno sconto sulla fibra ottica di WindTre

I clienti di WindTre per la telefonia mobile possono avere la fibra ottica a un prezzo ancora più vantaggioso. Con Super Fibra potete avere navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) o 300 Mbps in download su fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet). Avete inclusi anche un modem Wi-Fi 6, Giga illimitati per le SIM di WindTre della famiglia e 6 mesi di Amazon Prime. Per i già clienti mobile il costo è di 22,99 euro al mese, invece di 26,99 euro. L’attivazione è di 19,99 euro. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Al costo di 33,99 euro al mese potete aggiungere all’offerta anche un abbonamento standard a Netflix e guardare film, serie TV e produzioni originali dell’app di streaming in HD e su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità.

