Scopri come attivare Vodafone Silver Light a settembre e tutte le migliori offerte di telefonia mobile degli operatori per chi arriva da Vodafone a partire da 4 euro al mese

Vodafone a maggio aveva comunicato la rimodulazione delle sue offerte Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold Start e Gold. I prezzi di queste tariffe sono saliti da 1,99 euro a 2,99 euro al mese e nel corso del tempo la platea di utenti coinvolti dai rincari si è ulteriormente ampliata fino a d arrivare a luglio. Vodafone quando applica una rimodulazione permette di attivare un’offerta di telefonia mobile alternativa e in questo caso ha proposto Vodafone Silver Light. Agli utenti comunque è concesso anche di recedere senza costi aggiuntivi entro una data prefissata.

Vodafone Silver Light: cosa include l’offerta e come attivarla a settembre 2023

L’offerta nel dettaglio Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Vodafone Silver Light minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB in 4G 99 cent + il costo dell’attuale offerta mobile

Vodafone Silver Light prevedeva minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB per navigare in 4G. Attivazione, SIM e spedizione erano gratuite. I clienti a cui è stata applicata la rimodulazione hanno avuto tempo fino al 5/8/23 per acquistarla al costo di 99 cent in più al mese rispetto alla propria attuale offerta.

“Vodafone: Gentile Cliente, la informiamo che il suo contratto sta per cambiare. – si leggeva nell’SMS inviato da Vodafone ai clienti sottoposti agli aumenti – A causa dell’eccezionale aumento dei costi dovuti all’inflazione e dei crescenti e continui investimenti necessari a gestire il traffico dati sempre in aumento, a partire dal primo rinnovo successivo al 05/08/2023, la sua offerta Gold costerà 1,99 euro in più. Le ricordiamo che può recedere senza penali o costi aggiuntivi entro il 04/09/2023 tramite voda.it/disdettalineamobile, via PEC, in negozio o chiamando il 42590. In alternativa, può scegliere di attivare Silver Light con gli stessi Giga, minuti e 100 SMS a 0,99 euro in più al mese rispetto al prezzo attuale della sua offerta e senza costi di attivazione. Per avere maggiori informazioni su questa offerta visiti voda.it/vsilver-light e per attivarla risponda “Si” a questo sms entro il 05/08/2023“.

Le altre offerte Light invece includevano:

Vodafone Bronze Light con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G

con minuti illimitati, 100 SMS e Vodafone Bronze Plus Light con minuti illimitati, 100 SMS e 70 GB in 4G

con minuti illimitati, 100 SMS e Vodafone Gold Start Light con minuti illimitati, 100 SMS e Giga illimitati anche in 5G fino a 10 Mbps in download

con minuti illimitati, 100 SMS e fino a 10 Mbps in download Vodafone Gold Light con minuti illimitati, 100 SMS e Giga illimitati anche in 5G alla massima velocità

Come avere uno sconto sulla fibra di Vodafone

Domande sulla fibra ottica di Vodafone Internet Unlimited Casa Wireless+ Qual è la velocità di navigazione? fino a 2,5 Gbps in download in FTTH fino a 300 Mbps in download in FWA Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate Sì e sono illimitate Quanto costa? 24,90 €/mese o 22,90 €/mese per i già clienti mobile 24,90 €/mese C’è un costo di attivazione? 39,90 € o gratuita per i già clienti mobile 39,90 €

Chi ha deciso di rimanere con Vodafone così come i nuovi clienti possono attivare la sua offerta Internet Casa per la fibra ottica a un prezzo più vantaggioso. Non solo, per chi ha la rete fissa con l’operatore è riservata un’offerta 5G con minuti, SMS e Giga illimitati alla massima velocità. La tariffa si chiama Family+ e costa 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis acquistandola online.

Internet Unlimited

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

L’offerta ha un prezzo di 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese. L’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura. In alternativa potete accedere a una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) per navigare fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la cabina stradale e la propria abitazione.

I già clienti di Vodafone per il mobile possono invece avere Internet Unlimited senza chiamate incluse a 22,90 euro al mese senza vincoli e con attivazione gratuita.

Se invece non siete raggiunti dalla fibra o abitate in un piccolo Comune è disponibile un’offerta FWA (Fixed Wireless Access) per navigare sulla fibra misto radio.

Casa Wireless+

connessione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

antenna FWA esterna all’abitazione in base alla copertura

modem con Wi-Fi Optimizer

IP privato dinamico. È possibile richiedere un IP pubblico dinamico al Servizio Clienti

Il prezzo è di 24,99 euro al mese senza vincoli. L’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura.

Le migliori offerte degli operatori per i clienti di Vodafone di settembre 2023

Le migliori offerte per chi arriva da Vodafone Minuti, SMS e Giga Prezzo 1 Super 20 di PosteMobile minuti e SMS a consumo + 20 GB in 4G 4 €/mese 2 Super Mobile di Optima Italia minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 €/mese 3 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese 4 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB anche in 5G 7,95 €/mese 5 Mobile Smart 70 di Tiscali minuti illimitati e 100 SMS + 70 GB in 4G fino a 150 Mbps 7,99 €/mese 6 Giga 100 di Iliad minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese 7 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G+ 8,99 €/mese 8 Fastweb Mobile Full minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB anche in 5G 9,95 €/mese 9 Giga 150 di Iliad minuti e SMS illimitati + 150 GB anche in 5G 9,99 €/mese 10 Kena 11,99 100GB Promo di Kena Mobile minuti illimitati, 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps (+ 50 GB con autoricarica) 11,99 €/mese

I clienti rimodulati hanno avuto tempo fino al 4/9/23 per fare richiesta di recesso senza costi aggiuntivi dalla propria offerta tramite voda.it/disdettalineamobile, via PEC, in negozio o chiamando il 42590. In questi casi però il consiglio è quello di non recedere ma passare direttamente a un nuovo operatore con richiesta di portabilità in modo da non perdere il proprio numero di telefono.

Per confrontare le offerte dei principali gestori per chi vuole lasciare Vodafone potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Basteranno pochi clic per avere tutte le informazioni che vi servono per sceglie la proposta più conveniente in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo, che potrete poi attivare direttamente online cliccando sul tasto “Scopri”. Il bottone vi re-indirizzerà in automatico verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori offerte per chi passa da Vodafone a un altro operatore a settembre:

1. Super 20 di PosteMobile

chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

20 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 3,64 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile costa 4 euro al mese. Non c’è un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro, a cui dovete aggiungere altri 10 euro per una prima ricarica. La spedizione è gratuita.

2. Optima Super Mobile Smart

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload 4,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Optima Italia costa 4,95 euro al mese. Non c’è un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 14,90 euro, invece di 19,90 euro, e vi verrà spedita gratuitamente a casa.

3. Spusu 70

2000 minuti e 500 SMS

70 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 5,45 GB per navigare in roaming in Ue

140 GB di riserva da utilizzare quando si finiscono i Giga inclusi

da utilizzare quando si finiscono i Giga inclusi Riserva dati per trasformare i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo da utilizzare a partire primo rinnovo e che non ha scadenza

L’offerta di Spusu costa 5,98 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Potete acquistare direttamente online un’eSIM senza costi aggiuntivi o cambiare offerta quando volete, anche per passare a un piano di categoria superiore.

4. Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB per navigare anche in 5G in tutte le principali città

per navigare anche in 5G in tutte le principali città 8 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy utili per apprendere nuove competenze digitali

L’offerta di Fastweb costa 7,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro e vi verrà spedita gratuitamente a casa entro un massimo di 5 giorni lavorativi. Per attivare l’offerta potete identificarvi tramite SPID.

5. Mobile Smart 70 di Tiscali

minuti illimitati e 100 SMS

70 GB per navigare in 4G fino a 150 Mbps in download

per navigare in 4G fino a 150 Mbps in download 7,26 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Tiscali costa 7,99 euro al mese. Non c’è un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro. La spedizione è gratutia.

6. Giga 100 di Iliad

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G/4G+

per navigare in 4G/4G+ 7 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 7,99 euro al mese per sempre. L’operatore low cost prevede solo offerte senza vincoli né costi nascosti. Se non soddisfatti potete quindi disattivare il piano senza costi aggiuntivi in qualsiasi momento senza penali. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Potete invece richiedere un’eSIM direttamente online al costo di 9,99 euro.

7. Creami Extra WOW 150 di PosteMobile

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 8,19 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile costa 8,99 euro al mese. Anche in questo caso non c’è un contributo per l’attivazione mentre per la SIM servono 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica. La spedizione è gratuita.

8. Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 10 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

FastwebUP Plus Mobile

L’offerta di Fastweb costa 11,95 euro al mese senza vincoli. Come per la precedente offerta dell’operatore non c’è un contributo per l’attivazione per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro. Con FastwebUP Plus Mobile ogni mese potete scegliere tra:

16 minuti gratis per utilizzare i monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, toys, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

Chi attiva Fastweb Mobile Full può accedere all’offerta fibra ottica dell’operatore a un prezzo più vantaggioso:

Fastweb Casa Light

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate a 16 cent al minuto + 16 cent di scatto alla risposta

attivazione inclusa

modem FASTGate incluso

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta costa 22,95 euro al mese senza vincoli, invece di 27,95 euro al mese.

9. Giga 150 di Iliad

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia

per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia 10 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è sempre di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite.

Se si attiva Giga 150 o qualsiasi altra offerta dell’operatore da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/debito si ha incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra ottica di Iliad.

IliadBox

connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su quella FTTH GPON

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito

L’offerta costa 24,99 euro al mese per sempre ma per chi attiva Giga 150 con pagamento automatico il prezzo è di 19,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo per il potenziamento del segnale e l’antivirus McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

10. Kena 11,99 100GB Promo

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download

per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download 11 GB per navigare in roaming in Ue

50 GB in più al mese attivando la ricarica automatica entro il 24/1/24

attivando la ricarica automatica entro il 24/1/24 100 GB in più per 6 mesi

L’offerta di Kena Mobile costa 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite.

