L’offerta luce e gas a prezzo indicizzato Enel Flex di Enel Energia è la risposta a quei consumatori che siano alla ricerca di bollette sempre in linea con l’andamento del mercato. Ecco l’identikit di questa soluzione per la fornitura domestica e i costi a settembre 2023 su SOStariffe.it .

Enel Flex luce e gas è l’offerta a prezzo indicizzato messa a punto da Enel Energia. Questa soluzione per la fornitura domestica assicura l’accesso al prezzo all’ingrosso di energia elettrica e metano, in base all’andamento degli indici PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale), così da garantire bollette in linea con l’andamento di mercato.

Di seguito passiamo sotto la lente caratteristiche e costi dell’offerta Enel Flex, tenendo presente che il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas aiuta a setacciare le proposte di Enel e di altri gestori energetici del Mercato Libero, così da aiutare i clienti domestici a trovare la soluzione luce o gas più in linea con il fabbisogno energetico del proprio nucleo familiare.

Clicca al link di seguito per avviare subito il confronto delle offerte:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Ecco come funziona il comparatore di SOStariffe.it: basta inserire il dato del proprio consumo annuo di elettricità e gas (lo si può trovare facilmente nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore oppure lo si può stimare attraverso i filtri integrati nel tool stesso) per vedersi comparire in un click la classifica delle offerte più competitive per quel determinato fabbisogno energetico.

Una volta individuata la tariffa più vantaggiosa, è possibile procedere con l’attivazione (che è sempre gratuita) sul sito del fornitore scelto. I documenti da tenere a portata di mano sono i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura e i dati della fornitura stessa (codice POD per l’energia e codice PDR per il metano).

Enel Flex luce e gas: le caratteristiche dell’offerta a Settembre 2023

NOME DELL’OFFERTA CONDIZIONI TARIFFARIE SPESA IN BOLLETTA Enel Flex luce PUN + 0,077 €/kWh nelle Fasce F1 e F2 e PUN + 0,027 nella fascia F3

nelle Fasce F1 e F2 e nella fascia F3 10 €/mese di contributo fisso mensile 86,18 €/mese (per una “famiglia tipo” con 2.700 kWh consumati all’anno) Enel Flex gas PSV+ 0,200 €/Smc

10 €/mese di contributo fisso mensile 147,27 €/mese (per una “famiglia tipo” con 1.400 Smc consumati all’anno)

La principale caratteristica di Enel Flex è, come anticipato poco sopra, quella di proporre una tariffa a prezzo indicizzato (o variabile). Cosa significa? Queste tariffe seguono l’andamento degli indici PUN e PSV, che sono rispettivamente gli indici di riferimento per la compravendita di energia elettrica e metano sul mercato all’ingrosso.

L’aggiornamento mensile di tale indice permette ai clienti domestici di ricevere bollette in linea con l’andamento del mercato. Quando gli indici PUN e PSV galoppano, il costo di energia e metano all’ingrosso aumenta rendendo così le bollette luce più care (a parità di consumi). Al contrario, quando gli indici si contraggono, elettricità e metano costano meno e le fatture diventano più leggere. L’ultimo valore disponibile per l’indice PUN è pari a 0,1118 euro al kilowattora (relativo ai consumi di agosto 2023). L’ultimo valore relativo al PSV è pari a 0,3523 euro al metro cubo (agosto 2023).

Ecco, nel dettaglio, le condizioni tariffarie dell’offerta Enel Flex luce e gas:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,077 €/kWh di contributo al consumo (nelle Fasce F1 e F2) e PUN + 0,027 (nella fascia F3);

di contributo al consumo (nelle Fasce F1 e F2) e (nella fascia F3); prezzo del gas all’ingrosso PSV+ 0,200 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 10 euro al mese per fornitura (120 euro all’anno a fornitura).

Una peculiarità dell’offerta Enel Flex luce è la tariffazione trioraria: l’energia elettrica ha un costo diverso in base all’orario di utilizzo. In particolare, ricordiamo che:

la Fascia F1 va dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì (escluse le festività nazionali);

la Fascia 2 va dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 07 alle 23 (escluse le festività nazionali);

la Fascia 3 va dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato, domenica e festività nazionali;

Per avere maggiori informazioni su Enel Flex Luce, la cui attivazione costerebbe alla “famiglia tipo” 86,18 euro al mese, il link di riferimento è il seguente:

Scopri ENEL Flex Luce »

Per quanto riguarda i servizi inclusi, Enel Energia assicura ai nuovi clienti che sottoscrivano una o entrambe le soluzioni della gamma Enel Flex:

servizio bolletta online gratuito, oltre alla presenza dell’ App di Enel Energia ;

; sconti e bonus con il programma fedeltà ENELPREMIA WOW! per accumulare punti e partecipare a concorsi a premi;

per accumulare punti e partecipare a concorsi a premi; sconto di 2 euro al mese per 12 mesi sul canone della fibra Enel, che permette di navigare da casa a 1 Gbps in download su rete FTTH. Il prezzo per chi sia già cliente Enel luce e gas è pari a 22,90 euro al mese per 1 anno , anziché 24,90 euro al mese. Anche l’attivazione è gratuita;

sul canone della fibra Enel, che permette di navigare da casa a 1 Gbps in download su rete FTTH. Il prezzo per chi sia già cliente Enel luce e gas è pari a , anziché 24,90 euro al mese. Anche l’attivazione è gratuita; possibilità di pagare le bollette attraverso i canali digitali in modo sicuro e immediato;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda la fornitura di gas, la sottoscrizione della soluzione di Enel Energia avrebbe un impatto sul budget mensile della “famiglia tipo” per 147,27 euro. Per ulteriori dettagli, basta cliccare sul pulsante verde di seguito:

Scopri ENEL Flex Gas »

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 826,26 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 904,42 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 890,18 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

« notizia precedente Vodafone Silver Light: cosa include l’offerta di Settembre 2023 notizia successiva »