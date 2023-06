Scopri come attivare Vodafone Silver Light con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB in 4G e le migliori offerte alternative degli altri operatori di giugno

Vodafone Silver Light è una delle offerte che l’operatore di telefonia mobile propone ai suoi clienti coinvolti dall’ultima tornata di rimodulazioni. Vodafone ha già inviato all’inizio di maggio gli SMS che informava coloro che hanno attivato le offerte Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold Start e Gold di un aumento da 1,99 euro a 2,99 euro al mese a partire dal 24/6/23. Gli utenti possono quindi decidere se recedere dalle tariffe entro la fine di luglio o attivare una delle proposte alternative del gestore, tra cui appunto Vodafone Silver Light.

Vodafone Silver Light: cosa prevede l’offerta a giugno 2023

L’offerta Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Vodafone Silver Light minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB in 4G 99 cent + il costo dell’attuale offerta mobile

Vodafone Silver Light prevede minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB per navigare in 4G. Il prezzo è quello della vostra attuale offerta più 99 cent al mese acquistandola entro il 24/6/23. Attivazione e SIM sono gratuite.

“Vodafone: Gentile Cliente, – si legge nell’SMS inviato dall’operatore – la informiamo che il suo contratto sta per cambiare. A causa dell’eccezionale aumento dei costi dovuti all’inflazione e dei crescenti e continui investimenti necessari a gestire il traffico dati sempre in aumento, a partire dal primo rinnovo successivo al 24/06/2023, la sua offerta Silver costerà 1,99 euro in più. Le ricordiamo che può recedere senza penali o costi aggiuntivi entro il 24/07/2023 tramite voda.it/disdettalineamobile, via PEC, in negozio o chiamando il 42590. In alternativa, può scegliere di attivare Silver Light con gli stessi Giga, minuti e 100 SMS a 0.99 euro in più al mese rispetto al prezzo attuale della sua offerta e senza costi di attivazione. Per avere maggiori informazioni su questa offerta visiti voda.it/silver-light e per attivarla risponda “Si” a questo sms entro il 24/06/2023“.

Le altre offerte Light invece presentano le seguenti caratteristiche:

Vodafone Bronze Light con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G

con minuti illimitati, 100 SMS e Vodafone Bronze Plus Light con minuti illimitati, 100 SMS e 70 GB in 4G

con minuti illimitati, 100 SMS e Vodafone Gold Start Light con minuti illimitati, 100 SMS e Giga illimitati anche in 5G fino a 10 Mbps in download

con minuti illimitati, 100 SMS e fino a 10 Mbps in download Vodafone Gold Light con minuti illimitati, 100 SMS e Giga illimitati anche in 5G alla massima velocità

Come ottenere uno sconto sulla fibra ottica

Domande sulla fibra ottica di Vodafone Internet Unlimited Qual è la velocità di navigazione? fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Le chiamate sono incluse? Solo con acquisto online e sono illimitate Quanto costa? 24,90 €/mese o 22,90 €/mese per i già clienti mobile

Chi attiva Vodafone Silver Light o qualsiasi altra offerta dell’operatore in rosso può avere la fibra ottica a un prezzo ancora più vantaggioso. I clienti mobile di Vodafone possono infatti acquistare Internet Unlimited a 22,90 euro al mese senza vincoli. L’offerta include navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) o fino a 300 Mbps in download sulla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale oltre a un modem con Wi-Fi Optimizer. L’attivazione è gratuita, invece di 19,90 euro, acquistandola entro il 10/6/23. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited per tutti gli altri costa 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, e include anche le chiamate illimitate acquistando l’offerta online. L’attivazione è di 19,90 euro in prima fattura.

Come recedere dalle offerte di Vodafone e le tariffe alternative degli altri operatori di giugno 2023

Offerte mobile più convenienti Minuti, SMS e Giga Costo mensile 1 Super 20 di PosteMobile chiamate e SMS a consumo + 20 GB in 4G+ 4 €/mese 2 Super Mobile di Optima minuti illimitati, 200 SMS + 100 GB in 4G+ 4,95 €/mese 3 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti, 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese 4 Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS + 100 GB anche in 5G 7,95 €/mese 5 Giga 100 di Iliad minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese 6 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G+ 8,99 €/mese 7 Flash 200 di Iliad minuti e SMS illimitati + 200 GB anche in 5G 9,99 €/mese 8 Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati, 100 SMS + 300 GB anche in 5G 11,95 €/mese 9 Kena 11,99 100GB STAR Promo di Kena Mobile

minuti illimitati, 1000 SMS + 100 GB in 4G 11,99 €/mese

Se Vodafone Silver Light non fa per voi avete tempo fino al 24/7/23 per recedere dalla vostra attuale offerta senza penali o costi aggiuntivi. Potete fare la richiesta di disattivazione su voda.it/disdettalineamobile, via PEC, in negozio o chiamando il 42590.

Il consiglio però, piuttosto che recedere da Vodafone, è quello di effettuare la portabilità verso un altro operatore in modo da non perdere il numero di telefono. La procedura è gratuita e richiede meno di tre giorni lavorativi. Per confrontare le offerte dei migliori operatori potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro sistema gratuito vi consente di ottenere in pochi secondi tutte le informazioni necessarie per scegliere la proposta più conveniente in base alle vostre abitudini di consumo ed esigenze. Potete poi attivarla comodamente online premendo l’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore per completare l’acquisto.

Tra le migliori offerte per chi ha deciso di recedere da Vodafone abbiamo:

1. Super 20 di PosteMobile con chiamate a 18 cent al minuto, SMS a 18 cent e 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 4 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. Attivazione e spedizione sono gratuite. L’operatore include 3,64 GB in roaming in Ue.

2. Super Mobile di Optima Italia con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 4,95 euro al mese. L’attivazione sarebbe di 19,90 euro ma se si acquista l’offerta online diventa di 9,90 euro. L’operatore include tutti i minuti e i Gigabyte in roaming in Ue.

3. Spusu 70 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload a 5,98 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 9,90 euro ma SIM e spedizione sono gratuite. L’operatore include 5,45 GB in roaming in Ue oltre a 140 GB di riserva da utilizzare quando finiscono i Giga inclusi nell’offerta e il servizio Riserva Dati per trasformare i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo a partire dal rinnovo successivo e che non ha scadenza. Potete acquistare un’eSIM o cambiare offerta in ogni momento senza costi aggiuntivi.

4. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. L’attivazione è di 10 euro mentre la SIM viene spedita gratis a casa entro 5 giorni lavorativi. L’operatore include 8 GB in roaming in Ue oltre ai corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende.

5. Giga 100 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. La SIM è gratuita mentre l’attivazione è di 9,99 euro. L’operatore include 8 GB in roaming in Ue.

6. Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. Attivazione e spedizione sono gratuite. L’operatore include 8,19 GB in roaming in Ue

7. Flash 200 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 200 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. La SIM è gratuita mentre l’attivazione è di 9,99 euro. L’operatore include 10 GB in roaming in Ue. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, fino al 10/6/23.

Acquistando Flash 200 con pagamento automatico su carta di credito/debito o conto corrente otterrete uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. Con IliadBox potete navigare fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) sulla rete FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su quella FTTH GPON e avere inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito.

IliadBox per i già clienti mobile con offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico costa 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Per l’installazione servono 39,99 euro. Potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare il segnale e portarlo in ogni angolo della casa (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) o la protezione di McAfee (2,99 euro al mese).

8. Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB anche in 5G a 11,95 euro al mese. L’attivazione è di 10 euro mentre la SIM viene spedita gratis a casa entro 5 giorni lavorativi. L’operatore include 10 GB in roaming in Ue oltre ai corsi e workshop della Fastweb Digital Academy.

9. Kena 11,99 100GB STAR Promo di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 11,99 euro al mese. Se attivate il sistema di autoricarica entro l’20/9/23 avete 50 GB in più al mese a partire dal primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. L’operatore include 11 GB in roaming in Ue.

