Very Mobile ha eliminato Fastweb dalla lista degli operatori virtuali selezionati i cui clienti possono attivare Very Esclusiva 4,99 euro con portabilità del numero . Scopri chi può acquistarla a novembre

Very Mobile come altri operatori di telefonia mobile nella categoria low cost dispone di offerte operator attack riservate ai clienti di alcuni operatori selezionati che vogliono cambiare piano mantenendo il proprio numero di telefono e quindi richiedono la portabilità gratuita. Solitamente le proposte più convenienti sono destinate ai clienti di altri operatori virtuali. È il caso di Very Esclusiva 4,99 euro, che da ora non è più disponibile per chi arriva da Fastweb Mobile.



Very Mobile: cosa cambia per la sua offerta da 4,99 euro al mese a novembre 2023

Very Esclusiva 4,99 euro Dettagli Minuti, SMS e Gigabyte minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps Navigazione in Ue 4.6 GB in roaming Costo mensile 4,99 €/mese Attivazione Gratuita

L’offerta di Very Mobile da 4,99 euro al mese include minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G sulla rete di WindTre fino a 30 Mbps in download e in upload. Avete inclusi anche 4,6 GB per navigare in roaming in Ue. Il contributo per l’attivazione, SIM e spedizione sono gratuiti. Solitamente in alternativa si può richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi anche direttamente online ma per questa offerta attualmente è disponibile solo il formato fisico. In ogni caso potete richiedere la sostituzione gratuita in un secondo momento.

L’offerta, chiamata anche Very 4,99 100 Giga, non è attivabile dalla homepage del sito di Very Mobile né nei negozi dell’operatore ma solo online tramite una pagina dedicata “nascosta”. La tariffa quindi formalmente non è più disponibile per chi richiede la portabilità da Fastweb Mobile ma pare che se si prosegue nella procedura per l’attivazione nel documento di sintesi contrattuale sia comunque riportato ancora l’operatore italiano. Può quindi acquistarla chi arriva da: Iliad, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, UnoMobile, Vianova e WithU.

La SIM vi verrà spedita direttamente a casa e consegnata nella cassetta delle lettere entro un massimo di cinque giorni lavorativi. Non è quindi necessario essere presenti personalmente per il ritiro. Per l’attivazione della SIM dovrete effettuare la video identificazione dall’app very. Vi verrà richiesto di realizzare un breve video in cui mostrate alcuni documenti di riconoscimento, in modo che l’operatore possa verificare la vostra identità.

Per scaricare l’eSIM, invece, si deve inquadrare con l’apposito QR Code presente nell’email di riepilogo dell’ordine con la fotocamera dello smartphone. Dovrete poi seguire le indicazioni sullo schermo per completare la configurazione.

Le offerte di Very Mobile sono tutte senza vincoli né costi nascosti. Avete quindi inclusi tutti i servizi di base più richiesti come Ti ho cercato e RingMe e la funzione Hostpot per condividere la connessione Internet e navigare su più dispositivi anche contemporaneamente. Sono inoltre bloccati in automatico tutti i servizi a sovrapprezzo per evitare spese inutili. Potrete comunque sbloccarli quando volte dall’app Very. La tariffa poi si rinnova sempre lo stesso giorno del mese e potete verificare la scadenza sull’app Very.

Se non siete soddisfatti della vostra promozione di Very Mobile potete richiedere il recesso anticipato senza spese aggiuntive o penali per la disattivazione della linea. Potete invece cambiare offerta in qualsiasi momento gratuitamente con richiesta dall’app Very o chiamando il Servizio Clienti al 1929.

Very Mobile blocca in automatico la navigazione su Internet quando si finiscono i Giga inclusi nel piano. Potete però far ripartire l’offerta in qualsiasi momento allo stesso prezzo cliccando sul tasto “Rinnova Ora” nell’app Very. Se invece avete consumato tutto il traffico dati per la navigazione in roaming in Ue potete continuare a navigare al costo di 0,219 cent al MB con tariffazione al KB.

Altre offerte convenienti sotto i 5 euro al mese a novembre 2023

Le offerte mobile alternative Minuti, SMS e Giga Prezzo 1 Spusu 1 di Spusu 100 minuti e 100 SMS + 1 GB in 4G+ 3,98 €/mese 2 Super 20 di PosteMobile minuti e SMS a consumo + 20 GB in 4G+ 4 €/mese 3 Super Mobile di Optima Italia minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 €/mese 4 Spusu 10 di Spusu 1000 minuti e 200 SMS + 10 GB in 4G+ 4,98 €/mese 5 Kena Voce 4,99 promo di Kena Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 1 GB in 4G fino a 60 Mbps 4,99 €/mese 6 Iliad Voce minuti e SMS illimitati + 40 MB in 4G/4G+ 4,99 €/mese 7 Smart Reward di 1Mobile minuti illimitati e 40 SMS + 50 GB in 4G + 10 GB dal terzo rinnovo 5 euro per un mese, poi 5,99 €/mese 8 Super 80 di 1Mobile minuti illimitati e 80 SMS + 80 GB in 4G 5 euro per un mese, poi 6,99 €/mese 9 Top 150 di 1Mobile minuti illimitati e 50 SMS + 150 GB in 4G 5 euro per un mese, poi 7,99 €/mese

La promozione di Very Mobile non è comunque l’unica offerta oggi disponibile sul mercato a un prezzo conveniente. Si possono infatti trovare anche promozione con la stessa quantità di traffico dati incluso a un costo inferiore. Per confrontare le proposte dei vari operatori e trovare la migliore soluzione in base alle vostre reali esigenze e abitudini di consumo potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete tutte le informazioni che vi servono per scegliere la promozione più economica per voi. Potrete poi attivarla con la massima comodità anche online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Ecco quindi alcune delle migliori offerte di novembre a meno di 5 euro al mese:

1. Spusu 1

100 minuti e 100 SMS

1 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 2 GB di riserva da utilizzare quando si finiscono i Giga inclusi

da utilizzare quando si finiscono i Giga inclusi Riserva dati per trasformare i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo da utilizzare a partire primo rinnovo e che non ha scadenza

L’offerta di Spusu costa 3,98 euro al mese e il prezzo è fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In alternativa potete acquistare un’eSIM con richiesta online senza costi aggiuntivi o passare in qualsiasi momento a un’offerta di categoria superiore.

2. Super 20 di PosteMobile

chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

20 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 3,64 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile costa 4 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita. Si devono aggiungere però altri 10 euro per una prima ricarica.

3. Optima Super Mobile Smart

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload 4,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Optima Italia costa 4,95 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 9,90 euro acquisto online, invece di 19,90 euro.

4. Spusu 10

1000 minuti e 200 SMS

10 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 20 GB di riserva

Riserva dati

L’offerta di Spusu costa 4,98 euro al mese e il prezzo è fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite.

5. Kena Voce 4,99 Promo

minuti illimitati e 200 SMS

1 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps da utilizzare anche in Ue

Buono Amazon.it da 10 euro con portabilità

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. La tariffa è disponibile per chi richiede la portabilità da Iliad e alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri.

6. Iliad Voce

minuti e SMS illimitati

40 MB per navigare in 4G/4G+ anche in Ue

L’offerta di Iliad costa 4,99 euro al mese e il prezzo è fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In alternativa potete richiedere direttamente online un’eSIM a 9,99 euro.

7. Smart Reward di 1Mobile

minuti illimitati e 40 SMS

50 GB per navigare in 4G + 10 GB dal terzo rinnovo

L’offerta di 1Mobile costa 5 euro per un mese, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione per chi richiede la portabilità da TIM, WindTre, Iliad e tutti gli MVNO. Per i clienti di Vodafone, invece, il contributo per l’attivazione è di 5 euro.

8. Super 80 di 1Mobile

minuti illimitati e 80 SMS

80 GB per navigare in 4G

L’offerta di 1Mobile costa 5 euro per un mese, poi si rinnova 6,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione e la tariffa è disponibile solo per chi richiede la portabilità da TIM, WindTre, Vodafone, Iliad e tutti gli MVNO.

9. Top 150 di 1Mobile

minuti illimitati e 50 SMS

150 GB per navigare in 4G

L’offerta di 1Mobile costa 5 euro per un mese, poi si rinnova 7,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione e la tariffa è disponibile solo per chi richiede la portabilità da TIM, WindTre, Vodafone, Iliad e tutti gli MVNO.

