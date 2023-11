Dal 21 novembre è stato attivato gratuitamente e automaticamente il nuovo parental control WindTre per una maggiore tutela dei minori sul web. Scopri come funziona e come attivarlo

Il 21 novembre è entrato in vigore la delibera AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) sul parental control per la tutela dei minori sul web. L’obiettivo è quello di rafforzare i controlli per l’accesso a contenuti che sono potenzialmente inappropriati o pericolosi per i più piccoli durante la navigazione su Internet. In particolare l’autorità ha identificato 8 categorie che rientrano sotto la tutela del parental control e ha stabilito che i sistemi di verifica in base all’età siano attivi in automatico per le offerte dedicate ai minori.

Parental control WindTre: come funziona e come attivarlo a novembre 2023

Come funziona il parental control di WindTre 1 WindTre dal 21/11/23 ha attivato gratuitamente un sistema automatico di parental control per i vecchi e nuovi clienti sulle SIM intestate ai minori o con attivo un piano dedicato ai giovani 2 Come prevede la delibera AGCOM, il parental control si occupa di 8 aree di interesse: contenuti per adulti

gioco d’azzardo e scommesse

vendita di armi

violenza e suicido

odio e discriminazione

siti che promuovo attività che possono danneggiare la salute individuale come anoressia, bulimia, stupefacenti, alcol e tabacco

siti che offrono modalità per rendersi anonimi in rete (anonymizer)

siti che promuovono l’uso di incantesimi, maledizioni e poteri magici 3 WindTre invece di proporre un’app per il parental control ha deciso di applicare un blocco a livello di rete

Dal 21 novembre su tutte le SIM intestate a un minore o abbinate a un piano dedicato ai giovani sarà attivo in automatico il parental control. Anche i maggiorenni potranno comunque richiedere il blocco. Il parental control WindTre sarà gratuito, come ha confermato a corrierecomunicazioni.it il direttore Affari Regolamentari di WindTre, Antongiulio Lombardi.

“AGCOM ha fatto una scelta, a mio avviso, di consapevolezza – afferma il manager – che ha portato le regole ad essere conosciute con più di un anno di anticipo dall’applicazione che avviene a valle di uno sforzo congiunto tra operatori e Autorità stessa. Parlo di scelta consapevole perché si è partiti dal presupposto che nessun operatore è in grado di effettuare un’analisi continua sul web per tutelare i minori, anche in considerazione del fatto che una telco non fa questo di mestiere“.

Per Lombardi si tratta di “buon punto di partenza, ma è chiaro che va fatto un monitoraggio futuro per ampliare eventualmente le categorie“. Il manager sottolinea però la zona grigia dei siti definiti “neutri“, ovvero quelli che possono essere utilizzati per scopi leciti, come le ricerche scolastiche, ma se utilizzati in modo inappropriato possono mettere a rischio la sicurezza dei minori come, ad esempio, il deep fake. “Ecco perché credo che alla delibera AGCOM serva una manutenzione continua. – rimarca Lombardi – Ma di questo l’Autorità è ben consapevole“.

AGCOM ha dato agli operatori due modalità per attuare le nuove regole per la protezione dei minori appoggiandosi ai servizi di società specializzate approvate preventivamente dall’Autorità. La prima è quella di applicare un blocco a livello di rete dell’operatore mentre la seconda è un filtraggio tramite app da installare sul dispositivo. Per il parental control WindTre è stata scelta la prima modalità che verrà applicata in automatico ai vecchi e nuovi clienti.

“La soluzione scelta da WindTre è la più sicura perché non consente elusioni. – spiega Lombardi – Abbiamo considerato l’installazione della app non efficace: basti solo pensare che se si cambiasse dispositivo l’applicazione potrebbe non esserci nel nuovo smartphone. Quindi, in WindTre abbiamo pensato che bloccare “a monte” meglio rispondesse alla tutela dell’interesse del minore. Inoltre, con l’app sarebbe impossibile raggiungere e bloccare il 21 novembre i clienti già attivi“.

Le offerte mobile di WindTre per i giovani di novembre 2023

Le offerte di WindTre per i giovani Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Super 5G Under 14 minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G Full Speed 6,99 €/mese Super 5G (under 30) minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G Full Speed 9,99 €/mese Start 5G minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G Full Speed 12,99 €/mese

WindTre permette di scegliere tra diverse proposte di telefonia mobile per i giovani, tra cui anche offerte 5G per navigare alla massima velocità con una copertura superiore al 96% del territorio italiano. Potete confrontare gratuitamente le soluzioni di WindTre con quelle di altri operatori con il comparatore di SOStariffe.it. Basteranno pochi secondi per avere a disposizione tutte le informazioni che vi servono per scegliere la promozione più conveniente e sicura per i più piccoli. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Le offerte per i giovani più interessanti oggi disponibili sono:

Start 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G Full Speed

Smartphone 5G a rate a partire da zero euro

Il prezzo è di 12,99 euro al mese con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito.

Super 5G Under 14

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G Full Speed

parental control incluso

Il prezzo è di 6,99 euro al mese con Easy Pay. L’offerta è riservata agli under 14.

Super 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G Full Speed

Il prezzo è di 9,99 euro al mese con Easy Pay. L’offerta è riservata agli under 30.

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 49,99 euro ma se le si acquista online e si decide di rateizzarlo (2,08 euro al mese per 24 rate) mantenendo la SIM attiva per 24 mesi vi verrà corrisposto uno sconto sul costo mensile del piano pari all’importo della rata per l’attivazione. Nel caso abbiate esaurito tutto il traffico dati incluso la navigazione viene bloccata ma potete avere 1 GB al giorno a 99 cent. Potete aggiungere anche:

Più Sicuri Mobile per la protezione dei dispositivi connessi con primo mese gratis , poi 99 cent al mese

per la protezione dei dispositivi connessi con , poi 99 cent al mese Family 5G Easy Pay per avere fino a 3 SIM con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese e possibilità di aggiungere uno smartphone senza anticipo

per avere con minuti illimitati, 200 SMS e a e possibilità di aggiungere uno smartphone senza anticipo Family 5G per avere fino a 3 SIM con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G a 10,99 euro al mese

Smartphone disponibili Prezzo a rate con WindTre Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 24,99 €/mese per 30 mesi 979 € iPhone 15 Plus a partire da 29,99 €/mese per 30 mesi 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 29,99 €/mese per 30 mesi 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 34,99 €/mese per 30 mesi 1.489 €

A tutte le offerte di WindTre potete anche acquistare iPhone 15 a rate a partire da 24,99 euro al mese per 30 rate con addebito su carta di credito o conto corrente. Potete anche richiedere una rateizzazione di 24 mesi. WindTre per alcuni modelli può richiedere il pagamento di un anticipo, che dipende dal modello e dal taglio di memoria desiderato. È poi previsto un contributo per l’attivazione di 6,99 euro. Con Reload exChange potete dare in permuta un vecchio telefono (l’operatore prende in considerazione oltre 200 modelli) per ricevere un buono d’acquisto fino a 800 euro che vi verrà accreditato direttamente sul conto corrente. Potrete poi ritirare il vostro telefono comodamente in negozio.

Super Fibra Unlimited I dettagli Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate Costo mensile 26,99 €/mese o 22,99 €/mese per i già clienti mobile Attivazione 39,99 €

I client di WindTre per la telefonia mobile possono avere usufruire di uno sconto di 4 euro al mese sulla sua offerta Internet Casa. Da fisso potrete quindi navigare sulla fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità in tutte le grandi città. In alternativa è disponibile una connessione in fibra misto rame – FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Super Fibra Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

Il prezzo è di 26,99 euro al mese o 22,99 euro al mese senza chiamate incluse per chi è già cliente mobile di WindTre. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,99 euro.

