Conto deposito sempre più remunerativo. Il tasso di interesse per questo investimento sicuro è salito oltre il 6% a novembre 2023 . Per far fruttare i propri risparmi trovando le migliori offerte sul mercato, c’è il comparatore di SOStariffe.it .

Conto deposito con rendimento maggiore del 6% lordo annuo a novembre 2023. Conto deposito con tassi elevati per un investimento sicuro e vantaggioso per tutti quei risparmiatori che abbiano sul conto corrente una liquidità in eccesso che vogliano far crescere nel breve o nel lungo periodo.

Per trovare e confrontare le soluzioni più redditizie attualmente sul mercato bancario, c’è il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it. Per una panoramica delle alternative più remunerative, vai sul link qui sotto:

SCOPRI I MIGLIORI CONTI DEPOSITO »

Come detto, il conto deposito è un prodotto finanziario sicuro perché è tutelato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD). Questo Fondo assicura la copertura e la garanzia dei conti depositi per una somma di 100.000 euro in caso di fallimento di una banca.

Prima di aprire un conto deposito occorre però valutare se scegliere fra un conto deposito vincolato,in cui:

la somma depositata non è svincolabile;

lo svincolo anticipato comporterebbe la perdita degli interessi maturati e, in alcuni casi, l’applicazione di una penale;

il tasso di rendimento è più alto rispetto a un conto deposito non vincolato.

Oppure scegliere un conto non vincolato, in cui:

la somma depositata può essere recuperata in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati e pagare penali;

il tasso di rendimento è più basso rispetto a un conto deposito vincolato.

Conto deposito: superato il 6% di rendimento a Novembre 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 1 Conto Deposito Step Up di Smart Bank tasso del 6,1% lordo annuo

lordo annuo vincolo di 60 mesi

guadagno netto di 2.259,47 € su 10.000 € 2 Conto deposito Premium di illimity Bank tasso del 5,75% lordo annuo

lordo annuo vincolo di 60 mesi

guadagno netto di 2.029,72 € su 10.000 € 3 Cherry Vincolato di Cherry Bank tasso del 5,4% lordo annuo

lordo annuo vincolo di 60 mesi

guadagno netto di 1.900,08 € su 10.000 €

Analizziamo qui di seguito tre offerte vantaggiose per un investimento di lungo periodo in un conto deposito della durata di 60 mesi:

Conto deposito Step Up di Smart Bank

I conti deposito offerti da Smart Bank sono depositi vincolati senza spese, facili da aprire online con la piattaforma dedicata Otter e non prevedono un conto corrente associato.

In particolare, il Conto Deposito Step Up di Smart Bank propone, per un vincolo di 60 mesi, un tasso di interesse medio del 6,1% lordo annuo (4,51% netto). Questo conto deposito, disponibile fino al 28 novembre 2023, offre un interesse fisso lordo incrementale di:

4,5% il primo anno;

5% il secondo anno;

6% il terzo anno;

7% il quarto anno;

8% il quinto anno.

Con un investimento di 10.000 euro, il guadagno netto con Conto Deposito Step Up è di 2.259,47 euro, mentre la liquidazione degli interessi è annuale.

Nel suo ventaglio di soluzioni, Smart Bank presenta investimenti di brevissima durata (3 mesi) con un tasso del 3,80% lordo annuo (2,81% netto), oppure di lunghissima durata (240 mesi) con rendimento del 7% lordo annuo (5,18% netto).

I depositi Smart consentono di richiedere un anticipo di liquidità, per una quota pari a fino il 70% del deposito versato, prima della scadenza.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di Smart Bank, vai al link sottostante:

SCOPRI SMART DEPOSITS »

Conto deposito Premium di illimity Bank

La linea non svincolabile del conto deposito Premium di illimity Bank offre un rendimento lordo annuo fino al 5,75% (4,25% netto) per un vincolo di 36, 48 o 60 mesi. Per esempio, con un vincolo di 5 anni e un investimento di 10.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 2.029,72 euro. Altre caratteristiche dell’offerta sono:

liquidazione degli interessi: alla scadenza del vincolo ;

; imposta di bollo pari allo 0,20% sulle somme depositate a carico del cliente;

attivazione 100% digitale (tramite pc o smartphone);

importo minimo vincolabile:1.000 euro;

importo massimo vincolabile: 20.000.000 euro.

Questo conto deposito è legato all’apertura del conto corrente Premium entro il 30 novembre 2023. Sempre il conto corrente Premium offre anche una remunerazione della giacenza (senza vincoli), con un tasso del 2,50% annuo lordo fino al 31 dicembre 2024, poi dello 0,5%.

I clienti di conto corrente Premium di illimity Bank possono scegliere anche il conto deposito svincolabile. In questo caso il tasso per un deposito di 36, 48 o 60 mesi è del 5% lordo annuo (3,7% netto). Investendo per esempio 20.000 euro, il guadagno netto per un deposito della durata di 36 mesi, sarebbe pari a 2.220 euro.

Per saperne di più dell’offerta del conto Premium di illimity Bank, clicca al link qui sotto:

SCOPRI CONTO DEPOSITO PREMIUM DI ILLIMITY»

Cherry Vincolato di Cherry Bank

Cherry Vincolato di Cherry Bank offre un tasso d’interesse lordo del 5,4% (netto 4%) per un vincolo di 60 mesi: per esempio, investendo una somma di 10.000 euro si avrà un guadagno netto di 1.900,08 euro. La capitalizzazione è a 3 mesi.

Il canone annuale è gratuito e non ci sono costi di attivazione e di estinzione. Non è necessario aprire un conto corrente presso la banca. L’importo minimo è di 3.000 euro e quello massimo di 3 milioni di euro. Per i risparmiatori che siano disposti a investire a breve termine (12 mesi), il tasso di interesse è del 5% lordo annuo (4% netto).

Cherry Bank mette a disposizione anche il conto deposito “Cherry Recall“, con vincoli di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi, il tasso è del 3,5% indipendentemente dalla durata del deposito. Questa soluzione ha un solo requisito da soddisfare: per riavere la somma investita occorre un preavviso di 32 giorni.

Cherry Bank propone anche “Cherry Box” con linea libera, con depositi senza vincolo di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi, con un tasso di interesse lordo dello 0,40% indipendentemente dalla durata del deposito. Non essendo sottoposta ad alcun vincolo, la somma depositata è sempre a disposizione del titolare del conto.

Per conoscere l’offerta di Cherry Bank, segui il link:

SCOPRI IL CONTO VINCOLATO DI CHERRY BANK »

Conto deposito: le migliori offerte per un investimento di 12 mesi a Novembre 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto Deposito 102 di Guber Banca tasso del 5,05% lordo annuo

lordo annuo vincolo di 12 mesi

guadagno netto di 354,67 € su 10.000 € 2 X Risparmio di Banca AideXa tasso del 5% lordo annuo

lordo annuo vincolo di 12 mesi

guadagno netto di 350,96 € su 10.000 € 3 ViViConto Extra di ViVi Banca tasso del 5% lordo annuo

lordo annuo vincolo di 12 mesi

guadagno netto di 350,96 € su 10.000 €

Vediamo qui sotto, tre soluzioni remunerative a novembre 2023 per un investimento di breve periodo (12 mesi) in un conto deposito:

Conto Deposito 102 di Guber Banca

Deposito 102 è il conto deposito vincolato di Guber Banca e prevede un tasso di interesse del 5,05% lordo annuo (3,74% netto) per un vincolo di 12 mesi. Investendo 10.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 354,67 euro. Con un vincolo di 24 mesi, il rendimento lordo annuo è del 5,55% (4,11% netto). Con un impegno di 10.000 euro, il guadagno netto è di 782,47 euro.

Queste le sue caratteristiche:

liquidazione degli interessi a scadenza semestrale (giugno e dicembre di ogni anno) e a fine vincolo;

a scadenza semestrale (giugno e dicembre di ogni anno) e a fine vincolo; importo minimo vincolabile di 5.000 euro;

zero spese di apertura, gestione e chiusura.

Per conoscere l’offerta di Guber Banca, vai al link qui sotto:

SCOPRI CONTO DEPOSITO 102 »

X Risparmio di Banca AideXa

X Risparmio è il conto deposito online vincolato a zero spese di Banca AideXa. Con un vincolo a 12 mesi, il tasso d’interesse è del 5% (3,7% netto). Con un investimento di 10.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 350,96 euro. Lo stesso rendimento è applicato anche per un vincolo di 6, 18, 24 o 36 mesi. Con liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo, X Risparmio prevede:

una somma minima di investimento di 1.000 euro;

un importo massimo di investimento di 100.000 euro.

C’è notare che, se si decidesse di recuperare la somma depositata entro 32 giorni dalla scadenza del vincolo, i soldi tornerebbero al risparmiatore insieme al tasso di rendimento maturato, che è calcolato in base al periodo di vincolo.

Per saperne di più sul conto deposito vincolato di Banca AideXa:

SCOPRI X RISPARMIO DI BANCA AIDEXA »

ViViConto Extra di Vivi Banca

ViViConto Extra di ViVi Banca è un conto deposito non svincolabile a zero spese. Per un vincolo di 12 mesi prevede un tasso del 5% (3,7% netto). Il guadagno per un deposito di 10.000 euro è di 350,96 euro netti. Quest’offerta si caratterizza per:

liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo;

alla scadenza del vincolo; somma minima 1.000 euro ;

; importo massimo 500 mila euro ;

; per l’attivazione del conto deposito è necessaria la sottoscrizione di ViviConto, il conto corrente di deposito online di ViVi Banca che assicura un interesse certo e garantito dello 0,10% lordo all’anno.

Altri rendimenti vantaggiosi offerti da ViViConto Extra per investimenti di breve e media durata sono i seguenti:

tasso sulle somme vincolate a 6 mesi 4,25%;

tasso sulle somme vincolate a 18 mesi 5,25% ;

; tasso sulle somme vincolate a 24 mesi 5,5% ;

; tasso sulle somme vincolate a 30 mesi 5,25%;

tasso sulle somme vincolate a 36 mesi 5%.

Per avere una panoramica dell’offerta di ViVi Banca, segui il link:

SCOPRI VIVICONTO EXTRA »

