Utenze e servizi: 10 cose che non puoi più rimandare

Stare a casa sino al 3 aprile, per rispettare il provvedimento mirato al contenimento dei contagi da Coronavirus, può essere anche l’occasione giusta per mettere ordine nella vita di tutti i giorni e portare a termine alcune cose che, di solito, si tende a rimandare. SOStariffe.it ha evidenziato 10 cose da fare stando a casa , senza il bisogno di uscire, per ottimizzare le spese quotidiane e migliorare i servizi che utilizziamo tutti i giorni.

In questo periodo in cui è necessario stare a casa, per limitare al massimo la diffusione del Coronavirus, è possibile cogliere l’occasione per portare a termine alcune cose che, solitamente, si tende a rimandare. Queste giornate di permanenza obbligata a casa possono quindi tradursi in tante attività produttive ed anche in importanti occasioni di risparmio.

SOStariffe.it, infatti, ha elaborato un decalogo di azioni da realizzare in questi giorni per andare ad ottimizzare le spese mensili e per migliorare alcuni servizi che utilizziamo nella vita di tutti i giorni. Sfruttando al massimo queste giornate a casa sarà possibile rendere la propria vita più semplice ed ottenere anche un risparmio davvero significativo.

Qui di sotto vengono riepilogate le “10 cose rimandate e che ora sono da fare” per quanto riguarda utenze e servizi in casa che SOStariffe.it ha individuato per garantire alle famiglie la possibilità di risparmiare e, nello stesso tempo, sfruttare servizi sempre più completi.

Ottimizzare i costi delle bollette: da luce e gas fino a Internet casa

Una delle prime cose da fare in questi giorni è scegliere di passare al mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale. Il regime tutelato terminerà a fine 2021 ma già oggi il mercato libero offre enormi occasioni di risparmio per le famiglie italiane che possono tagliare le bollette di diverse decine di Euro ogni mese.

Una “famiglia tipo” (consumo annuo di 2700 kWh di elettricità e 1400 Smc di gas naturale) che passa dal mercato tutelato al mercato libero attivando le migliori offerte luce e gas del momento potrà ottenere un risparmio annuo di oltre 250 Euro. Tale risparmio, inoltre, tenderà a crescere, in misura considerevole, per le famiglie più numerose che registrano consumi energetici più elevati.

Un’altra cosa da fare è, senza dubbio, rappresentata dalla scelta di una nuova offerta Internet casa. Sono molte le famiglie italiane che hanno attivato, tempo fa, un abbonamento con connessione ad Internet tramite rete ADSL. Ad oggi, il mercato propone tante offerte a meno di 30 Euro al mese con la possibilità di poter procedere con l’attivazione online e di sfruttare le potenzialità della fibra ottica FTTH o della fibra mista FTTC.

Chi non è raggiunto dalla fibra ottica, può valutare con molta attenzione un’offerta Internet wireless. Queste soluzioni, infatti, sfruttando la tecnologia fibra mista radio che che garantisce connettività senza limiti con velocità massima anche di 100 Mega, un valore decisamente superiore rispetto ai 20 Mega dell’ADSL.

Risparmiare sulla telefonia mobile

Questo è il momento giusto per cambiare offerta e risparmiare sulla telefonia mobile. Le alternative sul mercato sono davvero numerose e le offerte “all inclusive” con minuti, SMS e GB hanno prezzi sempre più contenuti e bonus sempre più ricchi. Un nucleo familiare che sceglie le migliori tariffe sul mercato potrà ottener eun risparmio considerevole.

Da notare che tutti i principali operatori di telefonia mobile offrono agli utenti la possibilità di attivare una nuova offerta online, facendo tutto comodamente da casa e ricevendo la nuova SIM tramite corriere espresso, nel giro di pochi giorni lavorativi. Per scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze è possibile consultare il comparatore di offerte telefonia mobile.

Settore assicurazioni: dai viaggi all’auto, fino al settore immobiliare

Queste giornate a casa possono essere delle ottime occasioni per pianificare un prossimo viaggio, analizzando nei minimi dettagli tutto l’itinerario e sfruttando i costi più bassi che si stanno registrando per chi prenota in questo periodo di emergenza un viaggio per la prossima estate.

Per essere sicuri di non imbattersi in contrattempi, basterà attivare una polizza viaggi che includa al suo interno l’opzione dedicata all’annullamento. Tale copertura assicurativa garantisce un risarcimento degli importi spesi per la prenotazione di alberghi e biglietti nel caso in cui non si possa più partire.

Un’altra cosa da fare durante queste giornate a casa è dare un’occhiata ai migliori polizze auto per verificare la possibilità di ridurre al minimo i costi assicurativi per i veicoli della propria famiglia. Affidandosi alla comparazione online dei preventivi, inoltre, è possibile individuare ed attivare, direttamente da casa, la polizza auto più vantaggiosa per le proprie esigenze ed ottenere un notevole risparmio.

Il taglio dei costi per la polizza auto permetterà di investire cifre maggiori nell’attivazione delle garanzie accessorie che vanno ad incrementare, in modo considerevole, le tutele assicurative per l’utente. Anche in questo caso è possibile individuare direttamente online le migliori garanzie accessorie come la Furto e Incendio o l’Assistenza Stradale più conveniente.

Si potrà, inoltre, dare un’occhiata alle varie proposte disponibili per l’assicurazione casa, una prodotto assicurativo che include diverse tutele che vanno a proteggere sia la propria abitazione che il nucleo familiare. Anche in questo caso, è possibile affidarsi alla comparazione online ed attivare le polizze più vantaggiose direttamente online.

Investire i propri risparmi nel modo più proficuo

Tra le tante cose da fare in questi giorni in cui dobbiamo stare a casa c’è anche la possibilità di pianificare la gestione dei propri risparmi, ad esempio scegliendo un nuovo conto corrente in grado di offrire tanti servizi ad un costo minimo o addirittura nullo. Sono tantissimi i conti attivabili direttamente online che potranno garantire servizi aggiuntivi e una netta riduzione dei costi per i risparmiatori.

Per fare un investimento sicuro è possibile puntare su di un conto deposito, uno strumento finanziario che offre buoni rendimenti grazie soprattutto a tassi promozionali competitivi e senza il minimo rischio per le cifre investimento. Anche il conto deposito può essere attivato direttamente online.