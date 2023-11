Il Black Friday di Sky WiFi è iniziato : fino al prossimo 27 di novembre, infatti, per tutti i nuovi clienti che attivano un abbonamento per la connessione Internet di casa potranno beneficiare di un doppio vantaggio. L'operatore propone un canone scontato per un anno oltre a un Buono Amazon in regalo . Ecco i dettagli completi della promozione.

Sky WiFi è in offerta per il Black Friday: prezzo scontato e Buono Amazon

Sky WiFi è in offerta per il Black Friday. Grazie alla promozione in corso, attivabile fino al prossimo 27 di novembre, è possibile attivare un nuovo abbonamento per la connessione Internet casa con un canone scontato per un anno a 24,90 euro al mese.

In più, per tutti i nuovi clienti, Sky WiFi propone un bonus extra. Si tratta di un Buono Regalo Amazon.it da 75 euro che viene erogato a tutti i clienti che completeranno l’attivazione dell’abbonamento entro la fine della promozione. Il buono si somma a tutti gli altri vantaggi dell’abbonamento.

L’offerta è disponibile in esclusiva online, tramite il link riportato qui di sotto da cui è possibile verificare la copertura e richiedere l’attivazione. Basta inserire l’indirizzo di attivazione per avviare poi la procedura che permette di sottoscrivere il contratto e iniziare a sfruttare la nuova connessione.

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA DI SKY WIFI 1. C’è tempo fino al 27 novembre per attivare la promozione 2. Il canone è scontato a 24,90 euro al mese per un anno 3. Per i nuovi clienti c’è un Buono Amazon da 75 euro in regalo

L’abbonamento a Sky WiFi prevede:

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit in download oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Megabit

tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit in download oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Megabit una linea telefonica fissa con chiamate a consumo

il modem Sky Wifi incluso senza costi aggiuntivi

senza costi aggiuntivi un contribuito di attivazione di 20 euro una tantum

un Buono Amazon da 75 euro in regalo

L’offerta proposta da Sky WiFi ha un costo di 24,90 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, il costo dell’abbonamento sarà di 29,90 euro al mese ma non c’è alcun vincolo di permanenza ed è possibile passare ad un altro operatore in qualsiasi momento (è previsto solo un costo di migrazione di 11,09 euro una tantum).

La promozione è attivabile tramite il link qui di sotto.

Per sfruttare la promozione per il Black Friday di Sky WiFi c’è tempo fino al prossimo 27 di novembre. L’offerta è valida in esclusiva online, per tutti i nuovi clienti che scelgono l’operatore. Ricordiamo che è sempre possibile confrontare l’offerta di Sky con tutte le altre proposte disponibili sul mercato.

Per effettuare questo confronto basta collegarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, inserire l’indirizzo di attivazione della linea e verificare tutte le promozioni disponibili. In questo modo, è possibile accedere a una panoramica completa delle offerte disponibili nella propria area, da attivare direttamente online.

