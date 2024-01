RC Auto: semaforo verde dal Consiglio dei ministri allo schema che regola il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità. Ecco identikit, funzionamento e obiettivi di questo provvedimento e come trovare i migliori preventivi assicurazioni auto a gennaio 2024 per risparmiare sull’assicurazione del proprio veicolo con SOStariffe.it.

RC Auto, si cambia. Il Governo ha detto sì alla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale. È una misura attesa da 18 anni. Il provvedimento, che rientra in un più ampio percorso di riforma del settore assicurativo, garantirà alle vittime dei sinistri il diritto a un pieno ed equo risarcimento del danno subito.

Prima di analizzare nei dettagli questa novità varata dall'esecutivo guidato dalla premier Giorgia Meloni

RC Auto: via libera alla Tabella unica per il risarcimento del danno

LE DOMANDE LE RISPOSTE Che cos’è la Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale? È il provvedimento che garantisce alle vittime dei sinistri il diritto a un pieno ed equo risarcimento del danno subito Qual è il suo scopo? Disciplinare il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (le macrolesioni), sia nella componente biologica che morale Che cosa stabilisce? Fissa un valore pecuniario certo da attribuire a ogni singolo punto di invalidità per il danno biologico, compreso tra 10 e 100 punti

Contiene tre tabelle con i criteri per il risarcimento del danno morale

Commentando l’approvazione del Consiglio dei ministri dello schema di DPR (Decreto del presidente della Repubblica) relativo alla “Tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti” per le assicurazioni, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha detto che si tratta di “un significativo passo in avanti verso maggiori certezze e una uniformità di trattamento, che andrà a beneficio sia dei consumatori che delle compagnie assicurative”.

Il via libera a questo provvedimento è un primo passo verso una riforma del settore assicurativo. La Tabella Unica Nazionale, infatti, disciplina il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (le cosiddette macrolesioni), inteso nella sua componente:

sia biologica;

sia morale.

La misura è stata varata per garantire il diritto per le vittime di sinistri di avere un pieno ed equo risarcimento del danno non patrimoniale, con due obiettivi:

razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo;

tutelare il diritto dei consumatori garantendo loro un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi.

La Tabella Unica Nazionale stabilisce un valore pecuniario certo da attribuire a ogni singolo punto di invalidità (danno biologico), compreso tra dieci e cento punti, ed è integrata da tre ulteriori tabelle sul risarcimento del danno morale. La Tabella è stata elaborata tenendo conto di tre specifici aspetti, che concorrono a stabilire il valore pecuniario del risarcimento al danneggiato:

danno biologico permanente , ovvero lesione permanente dell’integrità psico-fisica della persona, il cui valore economico varia anche in base all’età del soggetto leso;

, ovvero lesione permanente dell’integrità psico-fisica della persona, il cui valore economico varia anche in base all’età del soggetto leso; danno morale (sofferenza psicologica interiore);

(sofferenza psicologica interiore); danno biologico temporaneo (inabilità temporanea).

