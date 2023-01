Qual è il miglior conto deposito di Gennaio 2023?

I migliori conti deposito di Gennaio 2023 sono quelli che offrono tassi di interesse del 4% con un vincolo lungo 60 mesi. Per i risparmiatori è un investimento sicuro al riparo dai rischi delle Borse. Le migliori offerte su SOStariffe.it.

Nel panorama degli investimenti sicuri, brillano i conti deposito che offrono anche tassi di rendimento del 4% con un vincolo della durata di 60 mesi (5 anni).

Un conto deposito, detto anche conto di risparmio, può essere aperto sia in una filiale (si parla di conto deposito classico), sia tramite Internet (conto deposito online). In entrambi i casi, l’importante è avere un conto corrente d’appoggio da cui movimentare il denaro all’apertura e alla chiusura del conto di risparmio.

Altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione è la scelta tra conto deposito con o senza vincolo:

con un vincolo, il rendimento è maggiore, poiché il denaro investito non è disponibile per il correntista, a meno di pagare una penale o perdere gli interessi maturati;

senza un vincolo, il denaro è sempre a disposizione del correntista, ma i tassi di interesse sono più bassi rispetto alla presenza del vincolo.

Il comparatore di conti deposito di SOStariffe.it scatta una fotografia delle offerte di Gennaio 2023, mettendo a confronto le offerte con i rendimenti più alti.

Conti deposito: le offerte con i rendimenti più alti di gennaio 2023

NOME DELL’OFFERTA RENDIMENTO CON VINCOLO DI 60 MESI 1 Conto deposito illimity di illimity Bank 4% di tasso di interesse 2 ViViConto Extra di ViVi Banca 4% di tasso di interesse 3 Conto Key di Banca Progetto 4% di tasso di interesse 4 SiConto! Deposito di Banca Sistema 3,50% di tasso di interesse

Analizziamo qui di seguito i 4 conti deposito che offrono un rendimento elevato con un vincolo di 60 mesi. Le proposte sono state selezionate da SOStariffe.it.

Conto deposito illimity di illimity Bank

Un interesse lordo del 4% è un rendimento da primato. E lo offre, con una durata di 60 mesi non svincolabile, illimity Bank con il suo Conto deposito illimity. Per i risparmiatori è anche disponibile una versione con tasso d’interesse del 3% lordo con la stessa durata, ma senza vincolo.

L’apertura di Conto deposito illimity è legata al conto corrente online di illimity Bank, con canone annuo gratuito a tempo indeterminato e con carta di debito inclusa.

Anche questo conto deposito è a zero spese: infatti il canone annuo è gratuito, né ci sono costi di apertura ed estinzione. L’importo minimo di Conto deposito illimity è di 1.000 euro e massimo di 20 milioni di euro sia per la linea non svincolabile che svincolabile. Sugli importi vincolati dai 24 ai 60 mesi l’accredito degli interessi è annuale.

Aprendo il conto deposito entro il 30 gennaio 2023, per la linea non svincolabile, i rendimenti sono:

6 mesi di vincolo tasso annuale del 0,70%;

12 mesi di vincolo tasso annuale del 1,15%;

18 mesi di vincolo tasso annuale del 1,20%;

24 mesi di vincolo tasso annuale del 2%;

36 mesi di vincolo tasso annuale del 2,90%;

48 mesi di vincolo tasso annuale del 3%;

60 mesi di vincolo tasso annuale del 4%.

I tassi di interesse per la linea svincolabile invece sono:

6 mesi di vincolo tasso annuale del 0,60%;

12 mesi di vincolo tasso annuale del 1%;

18 mesi di vincolo tasso annuale del 1,10%;

24 mesi di vincolo tasso annuale del 1,50%;

36 mesi di vincolo tasso annuale del 2,10%;

48 mesi di vincolo tasso annuale del 2,50%;

60 mesi di vincolo tasso annuale del 3%.

Per avere una panoramica completa della proposta di illimity Bank, vai al link:

ViViConto Extra di ViVi Banca

Anche ViViConto Extra di ViVi Banca è vantaggioso. Si tratta di un conto deposito online non svincolabile. È a zero spese (il cliente paga solo l’imposta di bollo). L’operazione di apertura è interamente digitale, facile e veloce. Questo prodotto d’investimento è riservato ai titolari di un conto bancario (anche presso altro istituto) o postale.

Per beneficiarne è necessario procedere con la sottoscrizione di ViviConto, il conto corrente di deposito online di ViVi Banca che assicura un interesse certo e garantito dello 0,10% lordo all’anno. Per ViViConto Extra, la liquidazione degli interessi è alla scadenza del vincolo di deposito e insieme al rimborso del capitale investito.

Per ViViConto Extra, ViVi Banca offre i seguenti rendimenti:

tasso sulle somme vincolate a 6 mesi 2%;

tasso sulle somme vincolate a 12 mesi 2,50%;

tasso sulle somme vincolate a 18 mesi 2,75%;

tasso sulle somme vincolate a 24 mesi 3%;

tasso sulle somme vincolate a 30 mesi 3,25%;

tasso sulle somme vincolate a 36 mesi 3,50%;

tasso sulle somme vincolate a 42 mesi 3,65%;

tasso sulle somme vincolate a 48 mesi 3,75%;

tasso sulle somme vincolate a 54 mesi 3,85%;

tasso sulle somme vincolate a 60 mesi 4%.

Per l’apertura online sono necessari:

documento d’identità;

codice fiscale;

codice IBAN del proprio conto corrente;

numero di cellulare;

casella e-mail.

Ricordiamo che ViViConto Extra è più fruttuoso a confronto del conto deposito online ViViConto Plus, il quale è svincolabile e gratuito, ma eroga tassi di interesse più bassi: il rendimento massimo è del 2,50% per 60 mesi.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di ViVi Banca, segui il link:

Conto Key di Banca Progetto

Banca Progetto propone ai risparmiatori il conto deposto “Conto Key” che mette a disposizione sia linee di deposito svincolabili che non svincolabili, con liquidazione degli interessi trimestrali.

L’offerta per le linee non svincolabili prevede:

6 mesi con tasso di interesse del 2,25%;

12 mesi con tasso di interesse del 2,50%;

18 mesi con tasso di interesse del 2,75%;

24 mesi con tasso di interesse del 3%;

36 mesi con tasso di interesse del 3,50%;

48 mesi con tasso di interesse del 3,75%;

60 mesi con tasso di interesse del 4%.

Mentre per le linee svincolabili:

vincolo di 6 mesi tasso di interesse del 2%;

vincolo di 12 mesi tasso di interesse del 2,25%;

vincolo di 18 mesi tasso di interesse del 2,50%;

vincolo di 24 mesi tasso di interesse del 2,75%;

vincolo di 36 mesi tasso di interesse del 3%;

vincolo di 48 mesi tasso di interesse del 3,50%;

vincolo di 60 mesi tasso di interesse del 3,75%.

Per beneficiare del Conto Key è necessario aprire oppure occorre essere già titolari di “Conto Progetto”, il conto corrente che offre carta di debito internazionale gratuita, bonifici ordinari e istantanei SEPA e possibilità di addebito ricorrente SDD.

Per saperne di più dell’offerta di Banca Progetto, segui il link qui sotto:

SI Conto! Deposito di Banca Sistema

Con un vincolo a 120 mesi, il rendimento è del 4,10%, mentre con un vincolo a 60 mesi il tasso di interesse è del 3,50%: “SI Conto! Deposito” di Banca Sistema è un conto deposito vincolato a zero spese. Si può scegliere di aprirlo online, o in filiale. Non è necessario avere un conto corrente di appoggio presso l’istituto di credito.

L’importo minimo per attivare questo conto deposito è di 500 euro, anche se la Banca si riserva la facoltà di modificare questo limite minimo del vincolo e di prevedere un limite massimo delle somme depositate.

La liquidazione degli interessi è alla scadenza del vincolo. Il cliente non può svincolare, in tutto o in parte, prima della scadenza, le somme depositate.

Ecco in sintesi l’offerta di Banca Sistema:

vincolo di 3 mesi, il tasso di interesse è del 1,60% + 0,20% (imposta di bollo pagata da Banca Sistema) = 1,80%;

vincolo di 6 mesi, il tasso di interesse è del 1,90% + 0,20% = 2,10%;

vincolo di 9 mesi, il tasso di interesse è del 2,10% + 0,20% = 2,30%;

vincolo di 12 mesi, il tasso di interesse è del 2,40% + 0,20% = 2,60%;

vincolo di 18 mesi, il tasso di interesse è del 2,60% + 0,20% = 2,80%;

vincolo di 24 mesi, il tasso di interesse è del 2,80% + 0,20% = 3%;

vincolo di 30 mesi, il tasso di interesse è del 2,90% + 0,20% = 3,10%;

vincolo di 36 mesi, il tasso di interesse è del 3,10% + 0,20% = 3,30%;

vincolo di 42 mesi, il tasso di interesse è del 3,20% + 0,20% = 3,40%;

vincolo di 48 mesi, il tasso di interesse è del 3,30% + 0,20% = 3,50%;

vincolo di 54 mesi, il tasso di interesse è del 3,40% + 0,20% = 3,60%;

vincolo di 60 mesi, il tasso di interesse è del 3,50% + 0,20% = 3,70%;

vincolo di 120 mesi, il tasso di interesse è del 4,10% + 0,20% = 4,30%.

Per avere una panoramica dell’offerta di Banca Sistema, vai al link qui sotto:

