PUN Settembre 2022: le offerte indicizzate del mese

In tempi di prezzi alle stelle , orientare il radar della convenienza verso le offerte del Mercato libero che sfruttano le condizioni del mercato all’ingrosso è una soluzione utile per tenere sotto controllo le bollette. Su SOStariffe.it una fotografia delle promozioni luce a prezzo indicizzato più vantaggiose a Settembre 2022 .

A2A Easy Luce 1.024,67 €/anno con SOStariffe.it Pulsee Luce RELAX Index 1.069,19 €/anno con SOStariffe.it NeN Luce Special 48 1.417,11 €/anno con SOStariffe.it Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Nella scelta di una soluzione luce per la propria abitazione, un parametro chiave da tenere in considerazione è il costo unitario dell’energia elettrica, espresso in €/kWh. Più tale costo unitario è basso, più è possibile guadagnare margini di risparmio in bolletta, evitando contestualmente di intaccare i propri stili di consumo.

Tuttavia, dopo mesi di quotazioni record per i prezzi dei beni energetici, è sempre più difficile per i clienti domestici seguire la rotta della convenienza. L’altalena dei prezzi dell’energia lo dimostra: il Prezzo Unico Nazionale (PUN) – che è quanto si paga all’ingrosso per l’energia elettrica sul mercato della Borsa Elettrica Italiana – è aumentato 10 volte in 18 mesi, costringendo i brand dell’energia del Mercato libero ad adattare i prezzi delle proprie offerte a tali fluttuazioni.

Eppure, per quanto arduo, è possibile anche oggi arginare l’impatto del caro bolletta e tagliare i costi dell’energia elettrica. Come? Affidandosi al comparatore di SOStariffe.it per le offerte luce, che aiuta i titolari di utenze domestiche a confrontare le innumerevoli proposte messe a punto dai fornitori del Mercato libero e individuare quella che assicuri il minor costo unitario dell’energia elettrica possibile (compatibilmente con il quadro emergenziale in corso).

Clicca al link di seguito per avviare il confronto delle tariffe attivabili in questa coda di Settembre 2022. Il comparatore di SOStariffe.it per luce e gas, che è uno strumento digitale e gratuito, può anche essere scaricato sul proprio smartphone o tablet grazie all’App di SOStariffe.it (disponibile per iOS e Android).

Le offerte a prezzo indicizzato più vantaggiose di Settembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO 1 A2A A2A Easy Luce 0,543 €/kWh 85,70 euro al mese 2 Edison Energia Edison World Luce Plus 0,543 €/kWh 89,07 euro al mese 3 Pulsee Luce RELAX Index 0,543 €/kWh 89,41 euro al mese 4 Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Luce 0,543 €/kWh 94,92 euro al mese 5 Eni Plenitude Trend Casa Luce 0,5617 €/kWh 95,08 euro al mese

Di seguito scattiamo una fotografia delle promozioni che attraggono il risparmio in questo avvio di autunno. Tali offerte sono state identificate dal comparatore di SOStariffe.it come le più convenienti per una “famiglia tipo” che consuma mediamente 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

È bene ricordare che tutte le proposte analizzate qui sotto sono a prezzo indicizzato (o variabile): esse garantiscono l’accesso al prezzo dell’energia elettrica in vigore nel mercato all’ingrosso, che è “agganciato” all’indice PUN. Quest’ultimo, come detto sopra, è l’acronimo di Prezzo Unico Nazionale, l’indice di riferimento del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia.

Tale prezzo è aggiornato su base mensile con adeguamenti continui rispetto all’indice di riferimento. Questo significa che in caso di calo netto dei prezzi all’ingrosso, si registrerà anche un calo altrettanto netto del prezzo praticato al cliente. Ma anche il contrario.

A2A Easy Luce

Tra le proposte interessanti di questa coda di Settembre 2022 c’è quella di A2A Energia che assicura ai propri clienti le seguenti condizioni:

prezzo indicizzato in base al PUN senza costi extra ;

; contributo fisso mensile (pari a 12 euro) gratis per i primi 6 mesi di fornitura;

di fornitura; con A2A Easy Moving, pacchetto di ricarica domestica per chi possiede un’auto elettrica o ibrida plug-in;

luce 100% green.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile di 85,70 euro.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

Scopri A2A Easy Luce »

Edison World Luce Plus

Anche Edison Energia, uno dei principali fornitori di energia e gas in Italia, è tra i “campioni” del risparmio in questo avvio di autunno grazie a una promozione con le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) ; contributo fisso mensile scontato del 50% (da 19 euro a 9 euro al mese);

opzione di scelta tra tariffa monoraria e multioraria ;

; servizio EDISONRisolve gratis . Esso include, tra l’altro, un’uscita e un’ora di manodopera di un tecnico specializzato, afferente al servizio assistenza elettrodomestici o al servizio elettricista, termoidraulico e idraulico (materiali e pezzi di ricambio esclusi);

. Esso include, tra l’altro, un’uscita e un’ora di manodopera di un tecnico specializzato, afferente al servizio assistenza elettrodomestici o al servizio elettricista, termoidraulico e idraulico (materiali e pezzi di ricambio esclusi); attivazione della promozione in modalità Dual Fuel (sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura del gas);

(sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura del gas); bolletta online e gestione digitale della fornitura con l’App MyEdison.

Attivando questa promozione, la “famiglia tipo” spenderebbe 89,07 euro al mese per le bollette della luce.

Clicca al link di seguito per avere ulteriori informazioni:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE PLUS »

Pulsee Luce RELAX Index

L’offerta Pulsee Luce e Gas Relax Index, proposta da Pulsee (la energy company del Gruppo Axpo Italia) ha la seguente carta d’identità:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi aggiuntivi ;

; bonus di benvenuto di 35 euro in bolletta con il codice sconto “SOS35!” (corrisposto in 12 rate durante il primo anno di fornitura);

in bolletta con il codice sconto “SOS35!” (corrisposto in 12 rate durante il primo anno di fornitura); contributo fisso mensile pari a 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese), se l’offerta è attivata entro il 30 Settembre 2022 .

. energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili;

possibilità di personalizzazione dell’offerta con l’opzione “Cost Sharing” per la suddivisione delle bollette tra coinquilini (al costo di 1,50 euro in più al mese) e l’opzione “Zero Carbon Footprint” per azzerare l’impatto ambientale del proprio stile di vita (a 3 euro in più al mese).

La “famiglia tipo” che volesse attivare questa promozione spenderebbe 89,41 euro al mese per le bollette della luce.

Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Scopri Pulsee Luce RELAX Index »

EcoTua Index Casa Promo Luce

Iberdrola, multinazionale spagnola con una presenza in 14 Paesi e 39mila dipendenti, scommette sulla seguente promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN senza alcun sovrapprezzo ;

; contributo fisso annuo pari a 78 euro;

gestione online della fornitura con App Iberdrola e servizio di bolletta online;

servizio Smart Assistant scontato del 50% per i primi 3 mesi;

possibilità di arricchire l’offerta con i servizi Tuttofare Luce e Tuttofare Plus Luce . Nel primo caso, a 2,95 euro al mese in più saranno inclusi assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per emergenze all’impianto elettrico e visita annuale senza costi per la chiamata e 3 ore di lavoro di un elettricista incluse. Con l’attivazione di Tuttofare Plus, ai servizi già citati si potranno avere (al costo di 7,95 euro in più al mese) un check-up elettrico ogni 2 anni e una polizza omaggio per la riparazione di guasti al sistema elettrico o agli elettrodomestici di casa.

e . Nel primo caso, a 2,95 euro al mese in più saranno inclusi all’impianto elettrico e visita annuale senza costi per la chiamata e 3 ore di lavoro di un elettricista incluse. Con l’attivazione di Tuttofare Plus, ai servizi già citati si potranno avere (al costo di 7,95 euro in più al mese) un ogni 2 anni e una per la riparazione di guasti al sistema elettrico o agli elettrodomestici di casa. 100% energia elettrica verde.

Con questa offerta, le bollette della luce avrebbero un impatto economico sul budget mensile della “famiglia tipo” pari a 94,92 euro (esclusi i servizi Tuttofare).

Maggiori informazioni sono disponibili al link qui sotto:

SCOPRI ECOTUA INDEX CASA PROMO LUCE »

Trend Casa Luce

Questa promozione messa a punto da Eni Plenitude (ex Eni Luce e Gas) include:

prezzo indicizzato in base al PUN con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a 0,0187 €/kWh ;

; opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

fino a 24 euro di sconto in bolletta con addebito su conto corrente (1 euro al mese per 2 anni);

in bolletta con addebito su conto corrente (1 euro al mese per 2 anni); energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili coperta da Garanzia d’Origine.

Adottando questa soluzione luce, la “famiglia tipo” riceverebbe bollette della luce dal costo di 95,08 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per saperne di più:

Scopri Trend Casa Luce »