Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 812,17 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA A2A Easy Gas 1.488,17 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela (Luce) e Servizio di Tutela (Gas)

Le offerte luce e gas a prezzo indicizzato sono una tipologia tariffaria del Mercato Libero che consente ai clienti domestici di accedere ai prezzi all’ingrosso dei beni energetici, in base all’andamento di PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale). Questi ultimi sono rispettivamente gli indici di riferimento per la compravendita di energia elettrica e metano nel mercato all’ingrosso in Italia.

Essendo aggiornate mensilmente sulla base, appunto, del valore degli indici PUN e PSV, queste tariffe assicurano ai clienti finali bollette luce e gas in linea con l’andamento del mercato: se PUN e PSV rallentano, gli importi in fattura si riducono, mentre se si infiammano, le bollette diventano più salate.

Per trovare le migliori soluzioni indicizzate per illuminare o riscaldare casa, c’è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, accessibile cliccando sul link qui sotto:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Questo strumento, che è gratuito e semplice da utilizzare, aiuta i consumatori a scandagliare le offerte proposte dai gestori energetici a settembre 2023 e individuare quella più conveniente sulla base del proprio consumo annuo di energia e metano. Questa informazione può essere consultata in bolletta (ecco come leggere la bolletta della luce e come leggere la bolletta del gas), oppure stimata impostando i parametri nel tool integrato nel comparatore stesso (come da maschera qui sotto):

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Tariffe luce e gas a prezzo indicizzato più vantaggiose di Settembre 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA MENSILE 1 A2A Easy Luce

Easy Gas 0,1120 €/kWh

0,3332 €/Smc 74,25 euro

123,24 euro 2 Pulsee Luce RELAX Index

Gas RELAX Index 0,1120 €/kWh

0,3332 €/Smc 74,48 euro

127,86 euro 3 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,1250 €/kWh

0,3832 €/Smc 70,66 euro

132,36 euro

Di seguito una “radiografia” delle 3 offerte luce e gas a prezzo indicizzato che il comparatore di SOStariffe.it ha individuato come le più appetibili a settembre 2023 per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale all’anno con fornitura attiva nel comune di Milano.

Easy Luce e Gas di A2A

Quali sono i punti di forza della soluzione luce e gas proposta da A2A Energia? Eccoli elencati di seguito:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; 12,50 euro al mese di contributo fisso mensile a copertura dei costi commercializzazione e vendita (la spesa complessiva è pari a 150 euro all’anno per ciascuna fornitura);

di contributo fisso mensile a copertura dei costi commercializzazione e vendita (la spesa complessiva è pari a 150 euro all’anno per ciascuna fornitura); energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

App MyA2A per una gestione delle forniture sempre a portata di smartphone e tablet;

per una gestione delle forniture sempre a portata di smartphone e tablet; molteplici canali di attivazione dell’offerta: online, con Whatsapp, tramite il numero verde gratuito (800 090 770 o 800 031 688) o in uno degli sportelli A2A;

stima di spesa mensile per la “famiglia tipo”: 74,25 euro per le bollette della luce e 123,24 euro per quelle del gas.

Clicca al link di seguito per accedere al portale che A2A Energia dedica a questa offerta:

SCOPRI A2A EASY LUCE E GAS »

Luce e Gas Relax Index di Pulsee

Pulsee, il marchio 100% digitale di Axpo Italia, entra nella rosa dei fornitori di luce e gas più convenienti a settembre 2023 per le seguenti ragioni:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza la maggiorazione di un contributo al consumo ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; sconto del 20% sul contributo fisso mensile a copertura delle spese di commercializzazione: 12 euro al mese (anziché 15 euro), per un totale annuo di 144 euro per ciascuna fornitura;

sul contributo fisso mensile a copertura delle spese di commercializzazione: (anziché 15 euro), per un totale annuo di 144 euro per ciascuna fornitura; gestione da remoto delle proprie forniture energia e metano grazie all’area clienti online e all’ App Pulsee Energy ;

; possibilità di personalizzare l’offerta luce e gas con l’opzione a pagamento Zero Carbon Footprint (a 5 euro in più al mese), per chi voglia azzerare le proprie emissioni inquinanti e aiutare a salvaguardare il Pianeta;

luce e gas con l’opzione a pagamento (a 5 euro in più al mese), per chi voglia azzerare le proprie emissioni inquinanti e aiutare a salvaguardare il Pianeta; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 74,48 euro al mese per la bolletta della luce e 127,86 euro al mese.

Maggiori informazioni su Pulsee Luce RELAX Index è disponibile cliccando al link di seguito:

Scopri Pulsee Luce RELAX Index »

Per saperne di più sulla soluzione gas Pulsee, ecco il link di riferimento:

Scopri Pulsee Gas RELAX Index »

Energia e Gas alla Fonte di wekiwi

La web company wekiwi propone la seguente promozione, in esclusiva con SOStariffe.it:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; costo fisso mensile a copertura dei costi di commercializzazione: 9,17 euro a fornitura, per un totale annuo di spesa che ammonta a 110,04 euro a fornitura;

a fornitura, per un totale annuo di spesa che ammonta a 110,04 euro a fornitura; bonus di benvenuto di 30 euro rivolto ai nuovi clienti che attivino la doppia fornitura in contemporanea, utilizzando il codice sconto SOSW22;

rivolto ai nuovi clienti che attivino la doppia fornitura in contemporanea, utilizzando il codice sconto SOSW22; sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile “: si scelgono importo e periodicità della carica in acconto, per ricevere conguagli solo su consumi reali ed evitare sorprese in bolletta;

“: si scelgono importo e periodicità della carica in acconto, per ricevere conguagli solo su consumi reali ed evitare sorprese in bolletta; sconto del 10% sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione a led, gadget elettronici);

sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione a led, gadget elettronici); energia rinnovabile inclusa nel prezzo;

spesa stimata per la “famiglia tipo”; 70,66 euro al mese per le spese dell’energia e 132,36 euro al mese per quelle del gas.

Per saperne di più su Energia alla Fonte wekiwi, premi il bottone verde qui sotto:

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

Per una panoramica di Gas alla Fonte wekiwi, basta cliccare di seguito:

Scopri Gas alla Fonte wekiwi »