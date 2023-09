ARERA comunica il consueto aggiornamento mensile del prezzo del gas con il nuovo valore valido per i consumi registrati ad agosto 2023. Stando ai dati forniti dall'Autorità, il nuovo prezzo della componente materia prima gas Cmem è ora pari a circa 0,35 €/Smc con un rincaro del +2,3% rispetto al valore del mese precedente. Da notare, però, che la spesa annuale stimata per la famiglia tipo è in calo del -12,1%.

Bolletta del gas: prezzo in aumento del +2,3% per i consumi di agosto 2023

È disponibile il nuovo prezzo del gas per i clienti in Tutela che sarà valido per i consumi registrati nel corso del mese di agosto 2023, sulla base del nuovo meccanismo di aggiornamento mensile dei prezzi introdotto lo scorso mese di ottobre da ARERA.

Il nuovo prezzo per la materia prima gas (componente Cmem) cresce leggermente rispetto i dati di luglio, confermandosi però su valori decisamente più sostenibili rispetto ai mesi passati. Per effetto di quest’aggiornamento, cala la spesa per l’anno scorrevole (settembre 2022 – agosto 2023).

Vediamo, punto per punto, i dati forniti da ARERA:

Prezzo del gas in Tutela: aumento del +2,3% per i consumi di agosto 2023

3 COSE DA SAPERE SUL PREZZO DEL GAS 1. Il nuovo prezzo del gas in Tutela è di 0,355331 €/Smc 2. Si tratta di un calo del +2,3% rispetto a luglio 2023 3. La spesa nell’anno scorrevole (settembre 2022 – agosto 2023) è in calo del -12,1% rispetto ai 12 mesi precedenti

ARERA ha comunicato il nuovo prezzo del gas in Tutela per i consumi registrati nel corso del mese di agosto 2023, sulla base del nuovo meccanismo introdotto lo scorso ottobre e che prevede un aggiornamento mensile dei prezzi, con il dato finale che si basa sulla media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead).

Per il mese appena terminato, il prezzo della materia prima gas, valore Cmem, è pari a 33,21 €/MWh. Questo dato equivale a 0,355331 €/Smc e rappresenta un rincaro del +2,3% rispetto ai dati relativi ai consumi del mese di luglio. Si tratta, in ogni caso, di un valore molto più basso rispetto a quelli registrati nel corso del 2022.

La tabella qui di sotto mostra, infatti, l’andamento del valore Cmem dall’introduzione del nuovo meccanismo di calcolo del prezzo introdotto lo scorso mese di ottobre. Il dato registrato ad agosto 2023 è in linea con quello di giugno e nettamente inferiore a quanto registrati nel corso del quarto trimestre del 2022.

MESE COSTO GAS (Euro/Smc) agosto 2023 0,355331 luglio 2023 0,336178 giugno 2023 0,354598 maggio 2023 0,364547 aprile 2023 0,479694 marzo 2023 0,498408 febbraio 2023 0,608549 gennaio 2023 0,731604 dicembre 2022 1,247659 novembre 2022 0,975849 ottobre 2022 0,83518

Per effetto di quest’aggiornamento, la spesa per il gas della famiglia tipo (consumo annuo di 1.400 Smc) registra un calo del -12,1% andando a considerare l’anno scorrevole (ovvero il periodo settembre 2022 – agosto 2023) raggiungendo un valore di 1.472 euro, al lordo delle imposte.

Ricordiamo che per il terzo trimestre del 2023, come previsto dal Decreto-legge n.79 del 28 giugno 2023, è previsto un azzeramento degli oneri generali di sistema oltre che un taglio al 5% dell’IVA per il gas. Questi elementi contribuiscono a tagliare la spesa complessiva per le famiglie.

A seguito dell’aggiornamento, il prezzo di riferimento del gas per la famiglia tipo (dato che comprende gli oneri di sistema, le spese di trasporto e gestione del contatore oltre alle imposte) è pari a 90,47 centesimi di euro per metro cubo, per la famiglia tipo.

Come ridurre le bollette del gas in vista dell’autunno

Per tutte le famiglie, ancora in Tutela o già passate al Mercato Libero, c’è ora la possibilità di adottare tutte le contromisure necessarie per ridurre l’importo delle bollette del gas in vista del prossimo autunno. La strada per il risparmio passa per il taglio del costo del gas e, quindi, per l’attivazione delle migliori offerte del Mercato Libero.

Per individuare l’offerta giusta è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, accessibile tramite il link qui di sotto. Basta indicare una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato in bolletta) per accedere a una panoramica completa delle tariffe disponibili, da attivare direttamente online.

Per attivare una nuova tariffa è sufficiente avere a disposizione i dati anagrafici dell’intestatario della bolletta oltre al codice identificativo della fornitura, il PDR, riportato direttamente in bolletta. L’attivazione di una nuova offerta è sempre gratuita e avviene senza interruzione della fornitura e senza cambiare contatore.

Nella scelta della tariffa giusta da attivare è possibile puntare su una tariffa indicizzata, con il costo del gas che segue l’andamento del mercato all’ingrosso, oppure per una tariffa a prezzo bloccato, per almeno 12 mesi, che consente di evitare l’effetto di eventuali rincari di prezzo del mercato all’ingrosso.

