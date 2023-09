Offerte in evidenza Internet Unlimited per già clienti mobile 22,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Mobile Smart 13.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Vodafone anche a settembre non ha intenzione di lasciare indietro i suoi clienti, in particolare quelli a lei più fedeli. Per chi è già cliente Vodafone sono disponibili tariffe di telefonia mobile e la rete fissa per tutti i gusti. Essere clienti dell’operatore per entrambe permette di accedere a ulteriori vantaggi come Giga illimitati sul cellulare o uno sconto sulla fibra ottica. Grazie al programma Happy Friday potete poi ritirare regali e promozioni semplicemente raccogliendo “sorrisi” o partecipare a un concorso con in palio ricchi premi.

Per chi è già cliente Vodafone: le offerte fisso di settembre 2023

Caratteristiche delle offerte fisso Internet Unlimited Casa Wireless+ Qual è la velocità di navigazione? fino a 2,5 Gbps in download in FTTH fino a 300 Mbps in download in FWA Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate, ma solo con acquisto online Sì e sono illimitate, ma solo con acquisto online Quanto costa? 24,90 €/mese o 22,90 €/mese per i già clienti mobile 27,90 €/mese Qual è il costo di attivazione? 19,90 € o gratuita per i già clienti mobile che l’acquistano entro il 10/9/23 96 €, che si possono dividere in 24 rate da 4 €/mese

Per chi è già cliente Vodafone sono disponibili alcune offerte fibra ottica che si differenziano in base alla copertura disponibile nel proprio Comune. Sulla FTTH (Fiber to the Home) si può navigare fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload con l’integrazione della tecnologia GPON nella rete. La latenza minima la rende la soluzione ideale per giocare online o guardare contenuti in altissima definizione in streaming. In alternativa si può attivare una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps a seconda della distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem con Wi-Fi Optimizer

3 mesi di Apple TV+ (poi, salvo disattivazione, si rinnova a 6,99 euro al mese)

240 euro di bonus per le offerte luce & gas di Pulsee fino all’11/9/23 con acquisto online

L’offerta costa 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese. L’attivazione è di 19,90 euro in prima fattura.

Il modem Wi-Fi Station integra 8 antenne per garantire un segnale stabile e veloce in ogni circostanza e il Wi-Fi Optimizer ottimizza la connessione per tutti i dispositivi collegati anche contemporaneamente alla rete. Grazie alla chiavetta con SIM mobile inserita nel modem potete continuare a navigare anche quando non è disponibile la linea fissa. Se però avete problemi di copertura potete acquistare un Super Wi-Fi 6 Extender per raggiungere ogni angolo della casa a 3,99 euro al mese. L’attivazione è di 99 cent.

Per chi è già cliente di Vodafone per la telefonia mobile il costo di Internet Unlimited senza chiamate incluse è di 22,90 euro al mese senza vincoli. L’attivazione è gratuita acquistandola entro il 10/9/23. Gli utenti fisso possono poi attivare per il cellulare Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite con acquisto online.

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica o abitate in un piccolo Comune potete sempre attivare l’offerta FWA (Fixed Wireless Access) di Vodafone per navigare sulla fibra misto radio:

Casa Wireless+

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem con Wi-Fi Optimizer

antenna FWA da esterno in base alla copertura

3 mesi di Apple TV+ (poi, salvo disattivazione, si rinnova a 6,99 euro al mese)

240 euro di bonus per le offerte luce & gas di Pulsee fino all’11/9/23 con acquisto online

L’offerta costa 27,90 euro al mese senza vincoli. L’attivazione è di 96 euro, che si possono dividere in 24 rate da 4 euro al mese.

Per chi è già cliente Vodafone: le offerte mobile di settembre 2023

Le offerte Vodafone per i già clienti Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo Family+ (solo già clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese Infinito minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 1 GB e 200 minuti in roaming) 24,99 €/mese con Smart Pay Infinito Black Edition minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 5 GB e 500 minuti in roaming) 39,99 €/mese con Smart Pay

Per chi è già cliente Vodafone ma non è ancora passato alle sue offerte 5G è forse arrivato il momento di farlo. L’operatore infatti con la sua Giga Network 5G, recentemente approvata da Altroconsumo per la velocità in download e upload e la qualità della navigazione sui siti Internet, garantisce prestazioni anche cinque volte superiori al 4G e un tempo di risposta talmente ridotto da rendere la comunicazione sostanzialmente istantanea. Per chi è già cliente Vodafone a settembre sono disponibili:

Infinito

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps in download

fino a 10 Mbps in download 1000 minuti verso extra Ue

1 GB in roaming extra Ue + 200 minuti

Rete Sicura inclusa per un mese

Il prezzo è di 24,99 euro al mese con Smart Pay.

Infinito Black Edition

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G alla massima velocità

alla massima velocità 1000 minuti verso extra Ue

5 GB in roaming extra Ue + 500 minuti

Rete Sicura inclusa per un mese

Il prezzo è di 39,99 euro al mese con Smart Pay.

Smart Pay è il sistema per il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito che consente di evitare di comprare ogni mese una ricarica manuale. In più scegliendolo avete inclusi anche altri vantaggi come l’accesso gratuito al Vodafone Club. Quest’ultimo ogni mese vi propone 10 GB aggiuntivi, buoni carburante per i distributori di Q8, due biglietti al prezzo di uno negli UCI Cinema, sconti per i prodotti e servizi di partner dell’operatore come Just Eat, Zalando, Carrefour e altri.

Per chi è già cliente Vodafone il costo di attivazione è di 22,50 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite acquistando l’offerta online.

Le offerte includono anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. La piattaforma vi protegge da qualsiasi minaccia online a partire dal furto d’identità o dei dati della carta di credito fino a malware, ransomware, phishing, etc. Il Parental Control permette poi di bloccare la navigazione su Internet negli orari dedicati a studio e riposo dei bambini e l’accesso a siti potenzialmente pericolosi per i minori.

Come aggiungere uno smartphone a rate

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Vodafone Prezzo di listino iPhone 14 a partire da 30,99 euro €/mese per 24 rate + 99,99 € di anticipo 1.029 € Samsung Galaxy S23 a partire da 24,99 euro €/mese per 24 rate + 99,99 € di anticipo 979 € Xiaomi 13 5G a partire da 27,99 euro €/mese per 24 rate + 99,99 € di anticipo 899,99 € OPPO Find X5 5G a partire da 32,99 euro €/mese per 24 rate + 69,99 € di anticipo 549,99 €

Per chi è già cliente Vodafone c’è poi la possibilità di abbinare a qualsiasi offerta anche le rate necessarie per l’acquisto di un nuovo telefono. Le offerte smartphone incluso dell’operatore consentono di scegliere tra i migliori modelli di grandi produttori come Apple con il suo iPhone 14, Samsung con Galaxy S23 o Galaxy Z Flip5 e altri come OPPO, Xiaomi, etc. Vodafone a chi associa uno smartphone impone un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi e in alcuni casi anche il pagamento di un anticipo, che dipende dal modello e dal taglio di memoria. La spedizione è gratis e la consegna verrà completata nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia.

Grazie al servizio di trade-in chiamato Vodafone Smart Change potete far valutare un vecchio telefono per darlo in permuta e scegliere poi se ricevere uno sconto sulle rate del nuovo modello o un acconto direttamente sul conto corrente.

In caso di passaggio ad altro operatore o recesso dall’offerta prima die 24 mesi dovrete comunque corrispondere a Vodafone tutte le rate residue più quella finale. Potete scegliere di continuare con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento o corrispondere tutto in un’unica soluzione senza penali. Si può invece esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla consegna del telefono e restituirlo a Vodafone senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione, il cui codice IMEI deve corrispondere a quello del dispositivo.