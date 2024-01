La promozione WindTre fibra ottica con uno sconto di 3 euro al mese per un anno è stata prorogata fino a oltre metà febbraio. Scopri come attivarle e le altre offerte dell'operatore

Continuano le promozioni di WindTre per la rete fissa. Oggi online potete attivare Super Fibra con inclusi una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH (Fiber to the Home), chiamate illimitate e modem con supporto al Wi-Fi al prezzo di 24,99 euro al mese, invece di 26,99 euro al mese. Il contributo per il modem è già incluso nel canone mensile (5,99 euro al mese per i primi 48 mesi). In più potete avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM della famiglia. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro. I già clienti dell’operatore per la telefonia mobile possono attivare la stessa offerta senza chiamate incluse a 22,99 euro al mese.

Promozione WindTre fibra ottica: tutti i dettagli a gennaio 2024

Le promo di WindTre Navigazione Chiamate Costo mensile Attivazione Super Fibra Limited Edition fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 23,99 €/mese per 12 mesi fino al 31/1/24

20,99 €/mese per 12 mesi fino al 31/1/24 per i clienti convergenti 39,99 € Super Fibra & Netflix Limited Edition fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 34,99 €/mese per 12 mesi fino al 31/1/24

30,99 €/mese per 12 mesi fino al 31/1/24 per i clienti convergenti 39,99 € Super Fibra per utenti convergenti con 12 mesi di Amazon Prime fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate a partire da 22,99 €/mese fino al 18/2/24 39,99 € Super Fibra con attivazione scontata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate 23,99 €/mese

20,99 €/mese per i clienti convergenti 19,99 € fino al 31/1/24

Nei negozi di WindTre invece è ancora disponibile la promozione WindTre fibra ottica chiamata Super Fibra Limited Edition che permette di avere un prezzo scontato per i primi 12 mesi per una connessione in FTTH. Altrimenti è disponibile un collegamento in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

L’offerta, che segue “Convergenza Special Promo Green” e “Convergenza Special Promo Orange” ed è stata prorogata fino al 31/1/24, è accessibile sia per chi attiva solo la linea fissa o in convergenza con un piano di telefonia mobile. La promozione, oltre per i clienti consumer, è disponibile anche per chi attiva Super Fibra Professional. I prezzi e la composizione dell’offerta sono quini i seguenti:

Super Fibra Limited Edition

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate a consumo (scatto alla risposta di 23 cent)

modem Wi-Fi 6 incluso

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

Il prezzo è di 23,99 euro al mese per 12 mesi, poi 26,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che abbinano una SIM mobile alla fibra il prezzo è invece 20,99 euro al mese per 12 mesi, poi 23,99 euro al mese, e si ricevono in regalo anche 12 mesi di Amazon Prime. Per avere le chiamate illimitate si può attivare l’opzione Voce Unlimited a 3 euro al mese. Lo sconto si applica solo ai clienti coperti dalla rete di Open Fiber. Sono quindi escluse le attivazioni nelle Aree Bianche o rete Fastweb.

Per quanto riguarda invece l’offerta Super Fibra & Netflix con incluso anche un piano Netflix Standard (visione in HD su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità) il prezzo è di 34,99 euro al mese per 12 mesi, poi 37,99 euro al mese. Per i nuovi clienti convergenti fisso e mobile il prezzo è di 30,99 euro al mese per 12 mesi, poi 33,99 euro al mese.

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro e si possono ottenere sconti sulla rete fissa con la promo MIA Super Super Fibra. Per avere lo sconto di 3 euro al mese per un anno con la promozione Limited Edition il rivenditore dovrà inserire il codice “SCONTO3” mentre per i già clienti mobile dell’operatore l’offerta verrà proposta già con il prezzo ribassato.

Questa non è l’unica promozione WindTre fibra ottica ad essere stata prorogata. Fino al 18/2/24 si potrà infatti accedere a Super Fibra con Giga illimitati in 5G fino a 3 SIM e 12 mesi di Amazon Prime inclusi per gli utenti convergenti a partire da 22,99 euro al mese. Fino al 31/1/24, invece, sarà ancora disponibile l’offerta con il contributo per l’attivazione della fibra FTTH nelle Aree Bianche scontato a 19,99 euro, invece di 49,99 euro.

WindTre propone anche un’offerta FWA sia sulla rete 4G che su quella 5G a 20,99 euro al mese per già clienti mobile, che è stata prorogata anch’essa fino al 18/2/24. La copertura in 5G poi è stata ampliata anche a Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise e Valle d’Aosta oltre alle già previste Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Campania, Sicilia e Sardegna.

Si ricorda che per tutte le offerte di WindTre dalla metà di novembre del 2022, sia per la rete fissa sia per il mobile, è stata inserita la nuova clausola ISTAT per l’adeguamento dei prezzi in base all’inflazione che permette all’operatore in aumentare il prezzo mensile in proporzione alla crescita dell’indice dei costi al consumo.

Lo scorso dicembre però l’AGCOM ha approvato un nuovo regolamento per i contratti nel settore delle telecomunicazioni che prevede anche che l’adeguamento dei prezzi potrà avvenire, in prima applicazione, non prima di 12 mesi dall’attivazione dell’offerta. In ogni caso i clienti di WindTre possono non accettare gli aumenti e recedere dalla tariffa senza penali o costi aggiuntivi.

