All’orizzonte un taglio del 90% delle emissioni UE di anidride carbonica (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2040 ? È il target a cui guarderebbe la Commissione europea per il nuovo obiettivo climatico europeo, dossier in discussione il prossimo 6 febbraio a Strasburgo. Le novità su SOStariffe.it e come trovare il miglior preventivo fotovoltaico a gennaio 2024 con la comparazione online.

Emissioni UE: fissato il nuovo obiettivo per il 2040?

Abbattere le emissioni UE di CO₂ del 90% rispetto ai livelli del 1990. Entro il 2040. È il target ambizioso che potrebbe essere incluso nella proposta della Commissione europea relativa al nuovo obiettivo climatico intermedio al 2040. Il dossier, che rappresenta una tappa cruciale del percorso verso la neutralità climatica nel Vecchio Continente al 2050, sarà discusso a Strasburgo il prossimo 6 febbraio.

Emissioni UE di CO₂: obiettivo taglio del 90% entro il 2040

La proposta della Commissione europea relativa al nuovo obiettivo climatico intermedio al 2040, in discussione il 6 febbraio 2024 al Parlamento Europeo, potrebbe contenere un target ambizioso: il taglio del 90% delle emissioni UE di anidride carbonica (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2040.

Stando alle prime indiscrezioni di stampa che emergono all’avvicinarsi della riunione del collegio, la Commissione UE avrebbe fatto proprie (e messo nero su bianco nel dossier in fase di definizione) le raccomandazioni arrivate dai consulenti del comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici. Tali esperti avrebbero indicato come linea di indirizzo verso cui muoversi un abbattimento delle emissioni UE di gas serra tra il 90% e il 95%.

Finora, secondo la testata giornalistica americana Politico, solo la Danimarca, tra i Ventisette Paesi dell’UE, ha espresso esplicito sostegno alla riduzione del 90% delle emissioni UE di CO₂ entro il 2040. Polonia e Bulgaria si sono dimostrate aperte a una discussione su questo obiettivo, mentre l’Ungheria (che assumerà la presidenza di turno del Consiglio UE nel secondo semestre di quest’anno) ha suggerito che “concordare l’obiettivo dovrebbe essere una questione che spetta ai leader dell’UE, il che richiederebbe una decisione unanime tra i Paesi membri”, si legge nel report pubblicato sul sito web di Politico.

Intanto, il commissario europeo per l’Azione climatica, Wopke Hoekstra, ha espresso il suo pieno sostegno al target che punta ad abbattere del 90% le emissioni di anidride carbonica entro il 2040.

Quella sul target climatico intermedio al 2040, tappa vincolante fissata dalla Legge climatica del 2021, rappresenta una delle ultime proposte che la Commissione europea dovrà avanzare prima della fine della legislatura. Le prossime elezioni europee sono infatti in vista: l’appuntamento è per il 6-9 giugno 2024. Sarà quindi la prossima Commissione europea a raccogliere il testimone sul dossier clima e a porre le basi per la definizione di un accordo politico con Parlamento e Consiglio UE.

