A marzo arrivano nuovi aumenti TIM per alcune offerte di telefonia mobile e per la rete fissa fino a 2 euro al mese . Scopri tutti i dettagli e come recedere senza costi aggiuntivi

Brutte notizie per i clienti di TIM per la rete fissa e il mobile. L’operatore ha infatti annunciato una serie di rimodulazioni con rincari fino a 2 euro al mese. Per chi ha una SIM sono però proposte alcune opzioni gratuite a titolo di compensazione. Addirittura si può mantenere invariato il costo mensile e avere 2 GB in più al mese. Gli aumenti TIM partiranno da marzo ma come sempre si può richiedere il recesso anticipato senza costi aggiuntivi o penali o passare ad altro operatore entro una data limite.

Aumenti TIM per la telefonia mobile: gli ultimi aggiornamenti di gennaio 2024

Rimodulazione TIM I dettagli Cosa cambia a marzo? dal 4/3/24 il costo di alcune offerte fisso aumenta di 1,99 €/mese

con inviando un SMS gratuito al 40916 con testo “50GIGA ON” 5G ON xTe Free per attivare la connessione 5G inviando un SMS gratuito al 40916 con testo “5G ON”

per attivare la inviando un SMS gratuito al 40916 con testo “5G ON” xTE 2 Giga in più fino al 29/2/24 per mantenere lo stesso prezzo mensile ma con 2 GB in più inviando un SMS gratuito al 40916 con testo “CONFERMA ON” Come recedere dall’offerta fisso? fino al 6/4/24 è possibile recedere senza penali o costi aggiuntivi nelle seguenti modalità: Servizio Clienti 187

Area Clienti MyTIM

scrivendo a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)

via PEC a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it

negozi TIM

Dal 4/3/24 alcuni utenti di telefonia mobile di TIM subiranno un aumento del costo mensile della propria offerta pari a 1,99 euro. L’operatore consentirà a coloro che sono stati sottoposti alla rimodulazione di aggiungere 50 GB al piano o abilitare la connessione 5G ma anche di mantenere invariato il contributo mensile ma con 2 GB in più al mese utilizzando il comando CONFERMA ON. I rincari dovrebbero comunque riguardare una serie di clienti che hanno attivato le offerte coinvolte da almeno 12 mesi.

Nello specifico gli aumenti TIM sono così previsti:

chi non ha Giga illimitati o non ha attivato TIM Unica Power può aggiungere 50 GB al mese con l’opzione xTE 50 Giga inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo “ 50GIGA ON “

o può aggiungere con l’opzione inviando un SMS gratuito al con il testo “ “ chi ha Giga illimitati può trasformare gratuitamente il suo piano in un’ offerta 5G con l’opzione 5G ON xTe Free inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo “ 5G ON “

può trasformare gratuitamente il suo piano in un’ con l’opzione inviando un SMS gratuito al con il testo “ “ chi ha attivato TIM Unica Power subirà solo un aumento di 1,99 euro al mese e non potrà attivare le promozioni gratuite sopra descritte

“Modifica contrattuale: per le mutate condizioni di mercato, – si legge nel messaggio inviato da TIM per informare gli utenti – dal primo rinnovo successivo al 3/03 la tua offerta avrà un costo di 1,99 euro al mese in più. Per te, fin da subito e gratuitamente, un aumento di 50 Giga al mese della tua offerta, inviando un SMS con il testo 50GIGA ON al 40916. In alternativa, puoi aderire all’offerta per Te con gli stessi costi e 2 Giga in più della tua attuale offerta, inviando un SMS gratuito con testo CONFERMA ON al al 40916 entro il 29/02. Recesso senza penali ne costi, mantenendo eventuali rateizzazioni, su tim.it, via PEC o nei negozi TIM, entro il 6/04. Maggiori info su […], al 409164 o nei negozi TIM“.

I clienti coinvolti dagli aumenti TIM che non hanno intenzione di accettare i rincari possono comunque recedere dal contratto senza costi aggiuntivi o penali o cambiare operatore entro il 6/4/24 nelle seguenti modalità:

Chiamando il Servizio Clienti 187

dall’ Area Clienti MyTIM su sito e app

su sito e app scrivendo a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)

via PEC a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”

a allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali” Nei negozi TIM

Altrimenti entro il 29/2/24 è possibile continuare con la propria offerta allo stesso costo mensile ma con 2 GB in più al mese con l’opzione xTE 2 Giga in più inviando un SMS gratuito al numero 40916 con il testo “CONFERMA ON“. In precedenza una simile procedura si poteva attivare inviando un SMS con testo “NOVAR ON“. “Gentile Cliente, – spiega TIM in un secondo messaggio – come indicato nel messaggio di modifica contrattuale che ti abbiamo inviato nei giorni scorsi, puoi mantenere invariati i costi della tua attuale offerta, inviando un SMS gratuito con testo CONFERMA ON al 40916 entro il 29/02. Maggiori info su on.tim.it/nw324“.

Altre offerte mobile convenienti

Le offerte al prezzo più basso Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Super 20 di PosteMobile chiamate e SMS a consumo + 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 4 €/mese EVO Essential di CoopVoce minuti illimitati e 200 SMS + 3 GB in 4G 4,90 €/mese Super Mobile Smart di Optima Italia minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 4,95 €/mese

A gennaio ci sono diverse offerte alternative a quelle di TIM che si possono attivare. Per confrontarle potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic avete in pochi secondi tutte le informazioni che vi servono per selezionare la migliore soluzione in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarle comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Oggi potete quindi scegliere tra:

1. Super 20 di PosteMobile

chiamate a 18 cent al minuto e SMS a 18 cent

20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 4,23 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile costa 4 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione. La SIM costa 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica.

Attiva Super 20 di PosteMobile »

2. EVO Essential di CoopVoce

minuti illimitati e 200 SMS

3 GB in 4G disponibili anche per navigare in roaming in Ue

L’offerta di CoopVoce costa 4,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro con acquisto online. La spedizione della SIM è gratuita ma si può anche richiedere un’eSIM direttamente sul sito dell’operatore.

Attiva Evo Essential di CoopVoce »

3. Super Mobile Smart di Optima Italia

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G

1 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Optima Italia costa 4,95 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione. La SIM costa 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La spedizione è gratuita.

Attiva Super Mobile Smart di Optima »

Aumenti TIM per la rete fissa: gli ultimi aggiornamenti di gennaio 2024

Rimodulazione TIM I dettagli Cosa cambia a marzo? dall'1/3/24 il costo di alcune offerte fisso aumenta di 2 €/mese

Area Clienti MyTIM

scrivendo a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)

via PEC a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it

negozi TIM

La scorsa settimana sono stati annunciati anche aumenti TIM per alcuni clienti di rete fissa, come si può leggere nella nota informativa pubblicata sezione “News e Modifiche contrattuali” sul sito dell’operatore, pari a 2 euro al mese a partire dall’1/3/24. Gli utenti che subiranno i rincari sono stati informati anche tramite un apposito SMS. I rincari sono stati motivati anche in questo caso per esigenze economiche dovute al mutamento del contesto di mercato e per la necessità di continuare a investire sulle reti di nuova generazione, in modo da fornire un servizio in linea con le crescenti esigenze dei clienti.

TIM non ha chiarito chi subirà la rimodulazione come è già successo per gli aumenti entrati in vigore a dicembre 2023 ma conferma che non coinvolgerà eventuali promozioni in essere. Stando alle ultime indiscrezioni, i clienti che subiranno l’aumento dovrebbero aver attivato le offerte “Internet Senza Limiti” e “TIM Connect Premium“. Potete sempre verificare le condizione economiche applicate alla vostra offerta nella sezione “Dettaglio dei Costi” in fattura, accedendo all’area MyTIM o chiamando il Servizio Clienti 187.

I clienti coinvolti dagli aumenti TIM per la rete fissa che vogliono accettare la rimodulazione possono comunque recedere dal contratto senza costi aggiuntivi o penali o cambiare operatore entro il 31/3/24 nelle seguenti modalità:

Chiamando il Servizio Clienti 187

dall’ Area Clienti MyTIM su sito e app

su sito e app scrivendo a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)

via PEC a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”

a allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali” Nei negozi TIM

Se associati alla rete fissa sono in corso pagamenti rateali per l’acquisto di apparati o servizi come modem, TV, telefoni o il contributo per l’attivazione si potrà richiedere di continuare a pagare le rate residue fino alla scadenza del contratto o in un’unica soluzione facendone richiesta nella comunicazione di recesso o anche successivamente contattando il Servizio Clienti 187. Gli apparati in noleggio o in comodato d’uso dovranno essere restituiti a TIM. Infine, se l’offerta ha un vincolo temporale di permanenza (per esempio perché ha beneficiato di una promozione) non verranno addebitati gli importi previsti in caso di recesso anticipato.

Altre offerte fisso convenienti

Le offerte fisso al prezzo più basso Velocità Chiamate Costo mensile Illumia WiFi fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 19,99 €/mese per 12 mesi Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 24,90 €/mese o 22,90€/mese per i già clienti mobile Sky Wi-Fi fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 €/mese per 12 mesi

Anche per quanto riguarda la rete fissa, sono oggi disponibili tante offerte Internet Casa per una connessione in FTTH (Fiber to the Home) al giusto prezzo. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it.

1. Illumia WiFi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH

modem gratuito per 12 mesi, poi 2,99 euro al mese

L’offerta di Illumia WiFi costa 19,99 euro al mese per 12 mesi, poi 26,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 30,90 euro, invece di 69,90 euro. L’attivazione è gratis invece per chi è già cliente per la fornitura Luce e/o Gas.

Attiva Illumia WiFi »

2. Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

L’offerta di Vodafone costa 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, o 22,90 euro al mese se siete già cliente per la telefonia mobile. L’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro, con acquisto online entro il 29/1/24.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

3. Sky Wi-Fi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH con Wi-Fi sferico

chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più altri 19 cent al minuto verso mobili)

modem Sky Wi-Fi hub

opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese

L’offerta di Sky WiFi costa 24,90 euro al mese per 12 mesi, poi 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con acquisto online, invece di 49 euro.

Attiva Sky Wi-Fi»

Alla rete fissa potete anche aggiungere un pacchetto Sky TV + Sky Cinema o Sky Sport al costo totale di 34,80 euro al mese per 18 mesi. Il contributo per l’attivazione dinSky Q via Internet è di 9 euro. Per aggiungere l’abbonamento alla pay TV basta cliccare sul seguente link che vi re-indizzerà verso il sito di Sky. Scorrendo la pagina troverete quindi l’offerta dedicata.

Attiva Sky Wi-Fi con offerta TV inclusa »

