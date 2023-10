TIM annuncia nuove rimodulazioni per alcune sue offerte Internet Casa senza però specificare apertamente di quali promozioni si tratta. I rincari vanno da 1,99 euro a 5,4 euro al mese. L’operatore ha già informato i clienti coinvolti dagli aumenti TIM fisso a ottobre tramite un messaggio dedicato in fattura e tramite una nota suo sito dal titolo “Variazione delle condizioni economiche per alcune offerte di linea fissa“. Potete verificare le condizioni economiche applicate alla vostra offerta nella sezione “Dettagli dei Costi” in bolletta, accedendo all’area riservata MyTIM o chiamando gratuitamente il Servizio Clienti 187.

Chi non intende accettare gli aumenti TIM fisso può recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza penali o costi di disattivazione entro la fine di dicembre.

Aumenti TIM fisso: cosa succede a dicembre 2023

Rimodulazione TIM I dettagli Cosa cambia a dicembre? dall’1/12/23 il costo di alcune offerte fisso aumenta da 1,99 a 5,4 €/mese Come recedere dall’offerta mobile, fissa o entrambe? fino al 31/12/23 è possibile recedere senza penali o costi aggiuntivi nelle seguenti modalità: Servizio Clienti 187

Area Clienti MyTIM

scrivendo a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)

via PEC a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it

negozi TIM

Gli aumenti TIM fisso sono stati motivati dall’operatore “per esigenze economiche dovute al mutamento del contesto di mercato” e diventeranno effettivi dall’1/12/23. È possibile esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione entro il 31/12/23 nelle seguenti modalità:

chiamando il Servizio Clienti 187

dall’ Area Clienti MyTIM sul sito

sul sito scrivendo a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma) allegando una fotocopia della carta d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”

allegando una fotocopia della carta d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali” via PEC a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it allegando una fotocopia della carta d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”

a allegando una fotocopia della carta d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali” nei negozi TIM

Se sulla linea sono in corso dei pagamenti rateali per l’acquisto di dispositivi o servizi (telefono, modem, TV, contributo per l’attivazione, etc.), si può continuare a pagare la rate residue fino alla scadenza contrattualmente prevista o pagando in un’unica soluzione, specificando quest’ultima richiesta nella comunicazione di recesso o anche successivamente chiamando il 187. Se si hanno apparati a noleggio o in comodato d’uso dovranno essere restituiti a TIM. Se l’offerta ha un vincolo temporale di permanenza, non verranno addebitati gli importi previsti in caso di cessazione anticipata.

Le migliori offerte per la fibra ottica di ottobre 2023

Le migliori offerte fibra ottica Velocità Chiamate Costo mensile 1 Illumia Wi-Fi fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 19,99 €/mese per 12 mesi 2 Next Fiber Luce e Gas di Sorgenia

fino a 2,5 Gbps in FTTH non incluse 21,99 €/mese per 12 mesi, poi 27 €/mese, per i già clienti Luce & Gas 3 PosteCasa Ultraveloce Start fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 23,90 €/mese 4 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,90 €/mese o 22,90€/mese per i già clienti mobile 5 IliadBox di Iliad fino a 5 Gbps in FTTH EPON illimitate 24,99 €/mese per sempre o 19,99 €/mese con offerta mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico 6 PosteCasa Ultraveloce fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 26,90 €/mese 7 Super Fibra di WindTre fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 26,99 €/mese o a partire da 22,90 €/mese per i già clienti mobile 8 Fastweb Casa Light fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 27,95 €/mese o 22,95 €/mese per chi attiva Fastweb Mobile Full 9 Sky Wi-Fi fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 29,90 €/mese

Se state valutando il cambio dell’operatore potete trovare tante altre offerte fibra FTTH (Fiber to the Home) a prezzi convenienti. In alternativa è disponibile una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la cabina stradale e la propria abitazione. Potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it. Di seguito ecco alcune delle migliori offerte per la rete fissa di ottobre:

1. Illumia Wi-Fi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH

modem incluso per 12 mesi (poi 2,99 euro al mese)

L’offerta di Illumia ha un prezzo di 19,99 euro al mese per 12 mesi, invece di 26,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro ma diventa gratuito per i già clienti Luce & Gas del fornitore.

Attiva Illumia Wi-Fi »

2. Next Fiber Luce e Gas di Sorgenia

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

modem incluso

attivazione e installazione incluse

L’offerta di Sorgenia ha un prezzo di 21,90 euro al mese per 12 mesi, poi 27 euro al mese. La tariffa è riservata a chi è già cliente di Sorgenia per Luce & Gas e per le nuove attivazioni è possibile ottenere uno sconto fino a 120 euro in bolletta per la fornitura energetica.

Attiva la fibra Sorgenia »

3. PosteCasa Ultraveloce Start

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload

modem in comodato d’uso gratuito

chiamate illimitate a 5 euro in più al mese

L’offerta di PosteMobile Casa ha un prezzo di 23,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il primo mese è gratis se si richiede la portabilità del numero fisso entro il 31/12/23. Il contributo per attivazione, consegna e installazione della linea è di 39 euro in promozione, invece di 99 euro.

Attiva PosteCasa Ultraveloce Start »

4. Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

L’offerta di Vodafone ha un prezzo di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Se siete già clienti di Vodafone per la telefonia mobile il costo di Internet Unlimited è di 22,90 euro al mese e l’attivazione è gratuita.

Attiva Internet Unlimited per già clienti mobile »

5. IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem IliadBox in comodato d’uso gratuito

L’offerta di Iliad un prezzo di 24,99 euro al mese fisso per sempre. Se siete già clienti di Iliad per la telefonia mobile con un’offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito il costo di IliadBox è di 19,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Per avere lo sconto di 5 euro al mese sulla fibra potete oggi attivare Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 5G con una copertura di oltre 3.000 Comuni a 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Sono inclusi anche 10 GB per navigare in roaming in Ue. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa, si può richiedere anche online un’eSIM a 9,99 euro.

6. PosteCasa Ultraveloce

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload

modem in comodato d’uso gratuito

chiavetta USB con Giga illimitati per navigare sulla rete mobile

chiamate illimitate a 5 euro in più al mese

L’offerta di PosteMobile Casa ha un prezzo di 26,90 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese. Il primo mese è gratis se si richiede la portabilità del numero fisso entro il 31/12/23. Il contributo per attivazione, consegna e installazione della linea è di 49 euro in promozione, invece di 99 euro.

Attiva PosteCasa Ultraveloce »

7. Super Fibra di WindTre

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 6

Giga illimitati per 3 SIM della famiglia

L’offerta di WindTre ha un prezzo di 26,99 euro al mese. Se siete già clienti di WindTre per la telefonia mobile il prezzo è a partire da 22,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro o di 49,99 euro per l’installazione della linea nelle Aree Bianche.

Scopri l’offerta fibra di WindTre »

8. Fastweb Casa Light

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate a 15 cent al minuto + 15 cent di scatto alla risposta

attivazione inclusa

modem FASTGate incluso

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa ha un prezzo di 27,95 euro al mese senza vincoli. Potete provarla per un mese e decidere poi se continuare con l’offerta o richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute. Aggiungendo una SIM Fastweb (con tariffa Fastweb Mobile Full con minuti illimitati, 100 SMS e 200 GB in 4G e 5G a 9,95 euro al mese) è possibile ottenere uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra che costerà 22,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Light »

Potete aggiungere l’opzione Plus al costo di 3 euro al mese con inclusi Assistenza Plus e Fastweb Plus per avere ogni mese i seguenti vantaggi:

un film in streaming su CHILI

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento a Corriere.it per accedere senza limiti a tutti gli articoli

un mese di abbonamento a Fitprime Smart per allenarsi quando e dove si vuole

9. Sky Wi-Fi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH e Wi-Fi sferico

chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più altri 19 cent al minuto verso mobili)

modem Sky Wi-Fi hub

opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese

L’offerta di Sky Wi-Fi ha un prezzo di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29 euro. Alla fibra potete aggiungere l’offerta Prova Sky Q per vedere per 30 giorni tutti i pacchetti della pay TV (Sky TV + Netflix, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids, Sky Family) a 9 euro. In questo caso il contributo per l’attivazione per la rete fissa è gratuito mentre per Sky Q via Internet è di 9 euro.

Attiva Sky Wi-Fi con Sky Q »

