Conto IBL Banca è conveniente perché è a canone gratuito il primo anno e poi prevede una serie di sconti per risparmiare sui costi fissi di tenuta del conto. Include anche una remunerazione della giacenza sul saldo fino al 3,3% . Per scoprire questa offerta di ottobre 2023 e altre soluzioni vantaggiose, c’è il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it .

IBL Banca offre un conto corrente ribattezzato ControCorrente. È una soluzione economica, completa, digitale e redditizia. Conto IBL Banca è a zero spese per il primo anno e prevede un tasso promozionale lordo garantito del 3,3% sul saldo. I clienti possono scegliere tra due pacchetti:

Semplice;

Straordinario.

Questo prodotto bancario è uno tra i più vantaggiosi presenti sul comparatore per conti correnti di SOStariffe.it. Il tool digitale e gratuito di SOStariffe.it mette a confronto le migliori offerte attive sul mercato a ottobre 2023, consentendo ai risparmiatori di avere a disposizione una panoramica delle alternative più convenienti per dotarsi di un conto corrente che faccia risparmiare sulle spese fisse di gestione e sulle commissioni applicate alle principali operazioni. Tra le soluzioni più gettonate, ci sono i conti correnti online che solitamente sono a zero spese, oppure hanno canoni annuali molto bassi. E, inoltre, fanno guadagnare tempo, in quanto non è necessario andare in una filiale per aprirne uno, oppure per gestirlo. Per saperne di più, premi il bottone verde qui di seguito:

Conto IBL Banca: che cosa prevede l’offerta di Ottobre 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 ControCorrente – Pacchetto Semplice canone gratuito il primo anno , poi azzerabile con sconti

, poi azzerabile con sconti 3,3% di interesse lordo annuo sulla giacenza

carta di debito inclusa

2 prelievi di contanti gratuiti al mese in area Euro, poi per i prelievi aggiuntivi 0,95€;

1 bonifico ordinario SEPA gratis al mese, poi 0,95€ 2 ControCorrente – Pacchetto Straordinario canone gratuito il primo anno , poi 4 euro con sconti

, poi 4 euro con sconti 3,3% di interesse lordo annuo sulla giacenza

carta di debito inclusa

carta di credito scontata

5 prelievi di contanti gratuiti al mese in area Euro, poi per i prelievi aggiuntivi 0,95€;

bonifico ordinario SEPA gratuito

Grazie alla promozione per i nuovi clienti che aprono ControCorrente Semplice o Straordinario entro il 17 gennaio 2024, è possibile avere per il primo anno il canone gratuito e un tasso di interesse lordo garantito in base al saldo giornaliero del:

3,3% sulla liquidità fino a 50.000 euro;

sulla liquidità fino a 50.000 euro; 3% sulla successiva liquidità superiore a 50.000 euro e fino a 150.000 euro;

sulla successiva liquidità superiore a 50.000 euro e fino a 150.000 euro; 2,5% sulla ulteriore liquidità oltre 150.000 euro.

Entrambe le due versioni di ControCorrente prevedono la possibilità di scontare anche fino a zero il canone di tenuta del conto dal secondo anno, accreditando lo stipendio o la pensione o con entrate mensili fisse di oltre 800 euro, in base alla giacenza media sul conto o se si abbia un vincolo attivo.

Con la possibilità di gestire online le operazioni di ogni giorno, anche via mobile tramite l’app IBL E-Bank Mobile, ControCorrente offre innovativi servizi tra i quali:

Plick , per inviare denaro o effettuare bonifici utilizzando il numero di cellulare o la mail del destinatario;

, per inviare denaro o effettuare bonifici utilizzando il numero di cellulare o la mail del destinatario; BANCOMAT Pay , per inviare e ricevere denaro, pagare tramite smartphone nei negozi fisici ed effettuare acquisti online;

, per inviare e ricevere denaro, pagare tramite smartphone nei negozi fisici ed effettuare acquisti online; Telepass per viaggiare, addebitando i pedaggi autostradali e gli altri servizi legati alla mobilità direttamente sul conto.

In ControCorrente è sempre compresa nel canone la carta di debito, valida a livello nazionale e internazionale, per prelevare e fare acquisti. Con il pacchetto Straordinario è possibile richiedere la carta di credito a un prezzo speciale. È offerta anche la possibilità di associare le carte ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagare con lo smartphone in tutta sicurezza.

L’apertura del conto IBL Banca è facile e veloce, bastano pochi e semplici click. Inoltre si può effettuare il riconoscimento anche tramite SPID. E la banca provvede a tutte le operazioni di trasferimento dal vecchio al nuovo conto.

Come detto due sono i pacchetti di ControCorrente a disposizione dei clienti. Vediamo in dettaglio che cosa offrono:

Pacchetto Semplice

Si tratta di una soluzione conveniente perché ha il canone gratuito al primo anno e poi la possibilità di azzerare il canone di 2 euro, accreditando lo stipendio o la pensione o con entrate mensili fisse di oltre 800 euro, con una giacenza media maggiore di 5.000 euro o se si ha un vincolo attivo.

Il pacchetto Semplice, con operazioni illimitate sul conto e Internet banking, si caratterizza per:

carta di debito inclusa ;

; carta prepagata a richiesta;

carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno;

2 prelievi di contanti mensili gratuiti in area Euro, poi per i prelievi aggiuntivi 0,95 euro;

ricarica telefonica gratuita;

1 bonifico SEPA online gratis al mese, successivi a 0,95 euro;

bonifico istantaneo 2,50 euro;

domiciliazione utenze gratuita ;

; pagamenti online di RAV/MAV gratuiti.

Pacchetto Straordinario

È un pacchetto che prevede il canone gratuito al primo anno e poi la possibilità di scontare il canone da 8 a 4 euro, in questo modo:

2 euro di sconto accreditando lo stipendio o la pensione o con entrate mensili fisse di oltre 800 euro, con una giacenza media maggiore di 5.000 euro o qualora si abbia un vincolo attivo;

subito 4 euro di sconto con una giacenza oltre i 50.000 euro.

Con operazioni illimitate sul conto e Internet banking, il pacchetto Straordinario si caratterizza per:

carta di debito inclusa ;

; carta prepagata a richiesta;

carta di credito Classic a 19,90 euro l’anno (anziché 29,90 euro l’anno);

5 prelievi di contanti mensili gratuiti in area Euro, poi per i prelievi aggiuntivi 0,95 euro;

domiciliazione utenze senza commissioni ;

; pagamenti online di RAV/MAV gratuiti;

ricarica telefonica gratuita;

bonifico SEPA senza costi;

bonifico istantaneo 0,95 euro.

Per saperne di più dell’offerta di IBL Banca, clicca sul link qui sotto:

Conto IBL Banca: con Time Deposit tasso del 4% a Ottobre 2023

NOME DEL CONTO DEPOSITO DETTAGLI DELL’OFFERTA Time Deposit tasso di interesse del 4% lordo annuo (2,96% netto)

(2,96% netto) vincoli da 6 a 36 mesi

Aprendo il conto di IBL Banca è possibile attivare il conto deposito Time Deposit e vincolare delle somme per avere interessi elevati, anche sulle brevi scadenze. Infatti, questa offerta prevede un rendimento promozionale valido fino al 31 dicembre 2023, con un tasso di interesse del 4% lordo annuo (2,96% netto) per vincoli da 6 a 36 mesi.

Con zero spese per l’apertura ed estinzione di questo conto deposito, è possibile vincolare una somma minima di 5.000 euro e un importo massimo di 1 milione di euro. C’è la possibilità di scelta della liquidazione o alla scadenza del vincolo o trimestrale.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di Time Deposit, vai al link qui sotto:

