Prodotti TIM: device a rate e offerte per averli a settembre 2021

Scopri tutti i prodotti TIM e come acquistarli a rate al giusto prezzo. E' possibile scegliere tra smartphone, tablet, PC e tanti altri smart device anche per la casa

TIM è tra le aziende che pongono grande attenzione alle nuove tecnologie. La conferma arriva dalla ricca scelta di prodotti TIM dei grandi brand del settore hi-tech che comprendono dai telefoni fino ai dispositivi per la domotica.

Prodotti TIM: device a rate e offerte per averli a Luglio

La lista dei prodotti TIM come detto è lunga e variegata. L’unica condizione per acquistarli con pagamento a rate è quello di essere clienti dell’operatore per la linea fissa. In questo caso è previsto un vincolo di durata di entità variabile a seconda del device desiderato e in caso di recesso anticipato l’utente sarà tenuto a corrispondere le eventuali rate residue o in un’unica soluzione o continuando la rateizzazione e con lo stesso metodo di pagamento precedentemente scelto.

Tra i prodotti TIM troviamo quindi i migliori modelli di smartphone di grandi brand come Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo e Huawei. Si parla anche di telefonini con supporto alla rete 5G. A listino figurano poi smart device come dongle TV, per trasmettere i contenuti salvati sul cellulare direttamente sullo schermo più ampio della televisione, cuffie senza fili, PC, tablet, telefoni fissi, router portatili e per la fibra ottica, smartwatch, smart TV, altoparlanti con assistente personale integrato, ripetitori Wi-Fi e telecamere per la sicurezza.

Smartphone

Samsung Galaxy A32 5G : 5 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

: 5 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi) iPhone 12 Mini : 28 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

: 28 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi) iPhone 12 Pro : 38 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

: 38 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi) Xiaomi Mi 11 Lite 5G : 10 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

: 10 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi) OPPO A74 5G : 5 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

: 5 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi) Samsung Galaxy S21 5G : 15 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

: 15 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi) Xiaomi Mi 11i 5G : 15 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

: 15 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi) Xiaomi Mi 11 : 17 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

: 17 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi) OPPO Find X3 Neo 5G : 17 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

: 17 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi) Samsung Galaxy S21+ 5G : 24 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

: 24 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi) Apple iPhone SE: 15 euro al mese per 30 rate

TV, tablet e PC

Lenovo Tab P11 Wi-Fi : 10 euro al mese per 30 rate

: 10 euro al mese per 30 rate Samsung Smart Monitor M5 : 5 euro al mese per 48 rate

: 5 euro al mese per 48 rate Google Chromecast TV : 1,46 euro al mese per 48 rate

: 1,46 euro al mese per 48 rate iPad da 10,2″ : 17 euro al mese per 30 rate

: 17 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi : 11 euro al mese per 30 rate

: 11 euro al mese per 30 rate Samsung Smart TV Crystal UHD 43 “: 8,90 euro al mese per 48 rate

“: 8,90 euro al mese per 48 rate Samsung Smart TV Crystal UHD 55 “: 10,90 euro al mese per 48 rate

“: 10,90 euro al mese per 48 rate Microsoft Surface GO2 Wi-Fi: 15 euro al mese per 30 rate

Modem (fissi e portatili) e chiavette Internet

Repeater ONDA WE1200AC : 1 euro al mese per 30 rate

: 1 euro al mese per 30 rate TIM Modem Wi-Fi 5G : 22 euro al mese per 30 rate

: 22 euro al mese per 30 rate Repeater ZTE ZXHN H196A : 1 euro al mese per 30 rate

: 1 euro al mese per 30 rate Modem TIM Hub+ : 5 euro al mese per 48 rate

: 5 euro al mese per 48 rate FRITZ! Box 7590 : 5 euro al mese per 48 rate più 29 euro di anticipo

: 5 euro al mese per 48 rate più 29 euro di anticipo FRITZ! Repeater 2400: 2 euro al mese per 48 rate

Smart Home

Opzione Smart Home con 2 TIM Cam : 5 euro al mese con primo mese gratis

: 5 euro al mese con primo mese gratis Google Nest Mini : 62 cent al mese per 48 mesi

: 62 cent al mese per 48 mesi Google Nest Hub (2° generazione): 2 euro al mese per 30 mesi

Telefoni e Cordless

TIM SMILE : 3,3 euro al mese per 12 mesi

: 3,3 euro al mese per 12 mesi TIM Maxi Panasonic : 3,3 euro al mese per 12 mesi

: 3,3 euro al mese per 12 mesi TIM Facile Start AS405 Gigaset : 62 cent al mese per 48 mesi

: 62 cent al mese per 48 mesi TIM Sirio Classico 2016 : 3,3 euro al mese per 12 mesi

: 3,3 euro al mese per 12 mesi TIM Color CL665 Gigaset: 1,49 euro al mese per 48 mesi

Smartwatch e wearable

Apple Watch Serie 6 GPS : 15 euro al mese per 30 mesi

: 15 euro al mese per 30 mesi Apple AirPods con custodia di ricarica (2019) : 3,12 euro al mese per 48 mesi

: 3,12 euro al mese per 48 mesi Apple Watch SE : 10 euro al mese per 30 mesi

: 10 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy Watch4 Classi c: 10 euro al mese per 30 mesi

c: 10 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy Watch4 Active: 9 euro al mese per 30 mesi

TIM permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

Inoltre, è possibile abilitare e modificare l’addebito automatico della fattura TIM della linea di casa, su conto corrente bancario (RID Bancario). La consegna è gratuita ed è possibile monitorare lo stato del proprio ordine tramite un apposito servizio di tracking dalle sezioni MyTIM Fisso o MyTIM Mobile. Gli smartphone vengono consegnati dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna avviene in 3-8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online.

Prodotti TIM a rate: le offerte Internet casa tra cui scegliere

Se ancora non siete clienti di TIM per la linea fissa potete scegliere tra diverse tariffe che oltre a una connessione Internet senza limiti alla massima velocità permettono il pagamento a rate dei prodotti TIM. L’operatore a seconda della copertura disponibile nel proprio Comune prevede sia offerte fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home) fino a 1 Gigabit al secondo sia per la fibra mista rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 100/200 Mbps in base alla distanza dall’abitazione alla cabina stradale. L’alternativa è l’ADSL fino a 20 Mbps, che utilizza la rete in doppini in rame ed è quindi più diffusa. Per verificare la copertura al proprio indirizzo potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it. L’offerta Internet casa di “base” di TIM è la seguente:

TIM Super Fibra Promo Limited Edition

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

L’offerta ha un costo di 19,90 euro al mese per 6 mesi solo online, poi 24,90 euro al mese. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

All’offerta è possibile aggiungere:

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 a 5 euro al mese per 48 mesi (240 euro)

con Wi-Fi 6 a 5 euro al mese per 48 mesi (240 euro) chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali a 5 euro al mese

Il modem TIM HUB+ offre una maggiore qualità della connessione grazie al supporto alla connettività Wi-Fi 6 e la tecnologia Easy Mesh, che garantisce una copertura e stabilità del segnale superiore. Il router ottimizza i consumi della batteria dei device connessi alla rete, che possono godere di prestazioni di alto livello anche se collegati contemporaneamente.

A TIM Super Fibra è poi possibile associare anche il pacchetto TIMVISION Calcio e Sport che include:

TIMVISION – film e serie TV italiani e internazionali, cartoni animati e produzioni originali. Il catologo completo di intrattenimento, lifestyle e crime di Discovery+ . Il meglio dei programmi, serie TV e film trasmessi da Mediaset negli ultimi 7 giorni e con Eurosport Player (incluso per 12 mesi)

– film e serie TV italiani e internazionali, cartoni animati e produzioni originali. Il catologo completo di intrattenimento, lifestyle e crime di . Il meglio dei programmi, serie TV e film trasmessi da negli ultimi 7 giorni e con (incluso per 12 mesi) DAZN – tutta la Serie A (10 partite per giornata), Serie BKT con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con La Liga, Copa Libertadores , oltre ai canali tematici di Inter e Milan . Si possono poi seguire molti altri sport come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette insieme ai canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD

tutta la (10 partite per giornata), con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con , oltre ai canali tematici di e . Si possono poi seguire molti altri sport come e e per la boxe, Indycar e freccette insieme ai canali e Infinity+ (incluso per 12 mesi) – le prossime tre stagioni della UEFA Champions League, con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche on demand e 4K. Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere

TIMVISION Calcio e Sport ha un costo di 19,99 euro al mese per 4 mesi, poi 29,99 euro al mese, sottoscrivendolo entro il 12/9/21. L’attivazione è di 19,99 euro una tantum più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile.

Il TIMVISION Box permette di accedere non solo alle partite in streaming con l’ottimizzazione della connettività ma anche ad altre app popolari come Disney+, Netflix, Prime Video, Youtube e alle app Google Play su Smart TV e dispositivi mobili grazie al sistema operativo Android TV. Il TV box è compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVBT2 e consente anche consultare la di guida TV avanzata e navigare fra i programmi in onda e on demand. Con Chromecast integrato si può trasmettere video e musica dal telefono alla TV mentre con i comandi vocali si può accedere ai propri contenuti preferiti, meteo e le news del giorno utilizzando solo la voce. Potete verificare lo stato di consegna del TIMVISION Box dall’app MyTIM o accedendo all’Area Clienti MyTIM sul sito di TIM.

L’offerta TIMVISION Calcio e Sport comprende anche un programma dedicato al Fantacalcio e per i fan del calcio femminile tutta la Serie A (5 partite in esclusiva e una in co-esclusiva), le finale four di Supercoppa e quarti, semifinali e finale di Coppa Italia. Nel caso in cui si registrino problemi allo streaming è stato predisposto un canale di backup sul digitale terrestre in HD.

Chi è già cliente TIM per linea fissa e sottoscrive anche una delle offerte di telefonia mobile dell’operatore può attivare gratuitamente anche TIM Unica e avere così ogni mese Gigabyte illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM) e anche 3 mesi di abbonamento a Disney+ inclusi. Fino al 30/9/21 è previsto nel pacchetto anche TIM myHealth per avere una polizza assicurativa con assistenza medica h24 senza alcun rinnovo. L’offerta prevede:

Centrale operativa disponibile h24 al numero verde 800 070 738 (06 42115288 dall’estero) fornendo il nominativo della persona che ha aderito alla polizza

Teleconsultazione con un medico in videochiamata

Invio di un medico o ambulanza in caso di necessità ovunque in Italia

Rilascio ricette e consegna farmaci

Assistenza professionale a domicilio da parte di infermiere, collaboratore domestico, fisioterapista, baby sitter, dog sitter o autista

Con TIM Unica il pagamento delle linee mobili e di quella fissa avviene comodamente con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.