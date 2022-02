Prestito personale senza busta paga: le offerte per avere un finanziamento a Febbraio 2022

È possibile ottenere un prestito personale senza busta paga? Le opportunità in tal senso sono diverse ed è necessario valutare caso per caso la fattibilità del prestito . Le proposte degli istituti di credito diventano sempre più flessibili e convenienti e accedere ad un presto personale anche senza busta paga resta un'opportunità concreta, nel rispetto di alcune precise condizioni necessarie. Andiamo a vedere come ottenere un prestito personale senza busta paga e quali sono le migliori offerte disponibili a tale scopo nel mese di febbraio 2022.

Per accedere ad un prestito senza busta paga è necessario verificare con attenzione tutte le soluzioni a disposizione in modo da poter individuare le proposte migliori e ottenere la liquidità necessaria con condizioni agevolate. L’accesso ad un prestito di questo tipo non è un’operazione banale in quanto l’istituto di credito che eroga il prestito deve fare delle necessarie valutazioni. L‘erogazione del prestito, infatti, dipende da vari fattori.

Per chi ha una busta paga, in genere, accedere ad un prestito personale è abbastanza semplice anche se l’importo effettivo della busta paga rappresenta il parametro principale nella valutazione della rata massima sostenibile da parte del richiedente. Soluzioni come la cessione del quinto, ad esempio, rappresentano un’opzione tra le più consigliate in quanto consentono di accedere a liquidità aggiunta con una rata sostenibile e che non va ad intaccare il potere di spesa del richiedente.

Cosa deve fare, invece, un consumatore per ottenere un prestito personale senza busta paga? In questo caso, la strada più agevole passa per la possibilità di richiedere un prestito con un garante. In questo scenario, infatti, l’erogazione del prestito sarà rapida. Il garante è un soggetto terzo che presenta un legame stabile con il richiedente. In caso di insolvenza da parte del richiedente prestito, il garante si potrà fare carico del saldo di quanto dovuto, riducendo i rischi per l’istituto di credito che ha erogato il presto.

Richiedere un prestito senza busta paga ma con un garante è, quindi, una soluzione ottima per poter accedere ad un prestito. Molte finanziarie accetteranno facilmente questo tipo di richiesta consentendo al richiedente di ottenere il prestito in tempi rapidi. Il garante interverrà solo nel caso in cui il richiedente non sarà in grado di saldare quanto dovuto dopo aver ottenuto il prestito senza busta paga.

I lavoratori che non hanno una busta paga possono ugualmente accedere a prestiti personali ma dovranno dimostrare di poter contare su di un reddito sufficiente, in base alle condizioni fissate dall’istituto. In questo caso, è il singolo istituto a valutare, di volta in volta, la fattibilità del prestito in base sia alla condizione reddituale e patrimoniale del richiedente che all’importo richiesto in prestito.

Per ottenere un prestito senza busta paga, inoltre, è possibile presentare delle garanzie alternative. La busta paga, infatti, non è la sola garanzia che può essere presentata per poter accedere ad un prestito personale. Chi ha bisogno di liquidità aggiuntiva potrà fornire soluzioni alternative come la pensione oppure redditi legati a rendite (come il canone di affitto di un immobile) o la ricezione di un assegno di mantenimento.

Chiaramente, la tipologia e l’entità delle forme di reddito alternative presentate in sostituzione della busta paga andranno ad influenzare sia la possibilità di accedere ad un prestito personale che l’importo effettivo ottenibile in prestito dal richiedente. Anche in questo caso, sarà necessario valutare, di volta in volta, le caratteristiche del prestito e le garanzie presentate.

Quali sono le migliori offerte del momento per un prestito personale?

Le proposte delle finanziarie sono strettamente collegate alla richiesta del singolo utente. L’importo da erogare, il numero di rate in cui restituirlo e le garanzie fornite sono tutti elementi che giocano un ruolo determinate nella definizione della migliore proposta per accedere ad un prestito personale. Bisogna valutare caso per caso prima di poter definire con precisione l’opzione migliore.

Questa situazione assume ancora maggiore rilevanza per quanto riguarda i prestiti personali senza busta pagata. In queste condizioni, infatti, gli istituti di credito possono richiedere garanzie a aggiuntive e fissare paletti più stringenti che il richiedente dovrà rispettare per poter accedere alla liquidità extra. Si tratta di un elemento molto importante e da non sottovalutare per accedere ad un presti personale in modo semplice e veloce.

Per questo motivo, per individuare le migliori offerte per un prestito personale è necessario affidarsi al confronto online dei preventivi che andranno calcolati in base ai propri dati e al tipo di prestito di cui si ha bisogno. È necessario completare questo passaggio preliminare per accertarsi di accedere al prestito più vantaggioso per le proprie esigenze e in base alle garanzie che possono essere fornite.

Per un prestito senza busta paga, inoltre, il confronto online rappresenta la via maestra per l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa. Ecco, quindi, come fare per scegliere il miglior prestito in base all’offerta più conveniente:

Confronta online i preventivi di prestito per trovare il migliore

Il confronto online, completamente gratuito e senza impegno, tramite SOStariffe.it e PrestitiOnline.it, rappresenta la strada giusta per poter individuare, facilmente, le soluzioni migliori per accedere al credito. In particolare, per un prestito personale senza busta paga, con questo sistema sarà possibile individuare immediatamente le opzioni migliori e ottenere il prestito nel minor tempo possibile.

Per prima cosa, quindi, è possibile accedere al calcolatore di preventivi per un prestito personale, disponibile al link qui di sotto. A questo punto bisognerà scegliere la tipologia di prestito personale desiderata selezionando l’opzione più indicata tra Finanziamenti, Prestiti e Cessione del Quinto. Completato questo passaggio intermedio, sarà possibile inserire i dati per il calcolo del preventivo.

Scopri qui il miglior prestito per le tue esigenze »

Per poter confrontare con la massima precisione i preventivi delle migliori finanziarie attive su mercato italiano tramite il comparatore di PrestitiOnline.it è necessario fornire tutte le informazioni utili per poter definire le caratteristiche del prestito. Si tratta delle stesse informazioni che, di norma, il richiedente presenta ad una singola finanziaria. In questo caso, invece, i dati vengono inseriti una sola volta ma verranno poi utilizzati per calcolare più preventivi in contemporanea.

Grazie a questo sistema, quindi, sarà possibile inserire i dati una sola volta e ottenere decine di preventivi differenti per poter scegliere il miglior prestito senza busta paga. Da notare, inoltre, che l’utente non dovrà perdere tempo a consultare tutti i preventivi, uno ad uno. Sarà il comparatore a fornire una selezione delle proposte migliori andando a ordinari in vase alla convenienza e offrendo tutte le informazioni in merito alle caratteristiche del prestito stesso e i relativi costi.

Tra le informazioni utili da inserire ci sarà la Finalità del prestito e l’importo richiesto. Bisognerà poi indicare la durata del finanziamento ovvero il periodo entro cui si prevede di restituire tutto l’importo e i relativi interessi. L’utente potrà, inoltre, valutare i preventivi che includono l’assicurazione, in modo da poter contare su di una tutela aggiuntiva nel caso in cui non sia possibile, anche solo temporaneamente, restituire quanto dovuto.

A completare la richiesta sarà necessario inserire i dati personali del richiedente come i dati anagrafici, il domicilio e il tipo di impiego. Anche il reddito mensile netto rappresenta un parametro essenziale per poter consentire una valutazione più precisa in merito alla reale fattibilità del prestito personale con o senza busta paga. Da notare che i preventivi proposti potranno essere ordinati per TAEG o per l’importo della rata. Il comparatore fornirà informazioni precise in merito anche ai tempi di erogazione del prestito.

Cosa fare dopo aver scelto il prestito migliore

Dopo aver individuato il prestito personale più conveniente, grazie al sistema di comparazione di preventivi, sarà possibile cliccare sul tasto Richiedi Preventivo per inviare la richiesta diretta alla finanziaria scelta. I dati del preventivo e del richiedete saranno protetti da tutte le normative sulla privacy. L’utente riceverà una risposta diretta da parte della finanziaria in merito alla fattibilità del prestito. In caso di esito positivo, il prestito sarà poi erogato in tempi rapidi.

È importante sottolineare che l’intera procedura avviene in modo completamente gratuito e senza alcun impegno. La richiesta inviata alla finanziaria non comporta alcun obbligo di attivazione del prestito. Il richiedente sarà libero di scegliere se accettare o meno la proposta dell’istituto dopo aver ottenuto un responso in merito al preventivo presentato e con la massima libertà di valutare vantaggi e svantaggi.

