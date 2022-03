Offerte TIM tutto compreso per vecchi clienti: le promozioni di marzo 2022

TIM è uno degli operatori di telefonia fissa e mobile più attivi nel nostro Paese: le sue offerte corrispondono a servizi di altissima qualità, a prezzi davvero molto concorrenziali. Se sei interessati ad attivare una nuova promozione Internet casa, ecco quali sono le migliori offerte TIM tutto compreso valide per sempre, per vecchi clienti e per cellulari (grazie a TIM UNICA).

Offerte in evidenza PosteMobile Casa Web 20,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PosteCasa Ultraveloce 23,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Offerte TIM casa tutto compreso vecchi clienti: come si trovano? In genere, per chi è già clienti di un determinato operatore, il modo più veloce per attivare un’offerta migliore rispetto a quella che si ha già, consiste nel contattare il proprio gestore, tramite il servizio clienti.

Prima di farlo, si consiglia di effettuare un’analisi comparativa tra le offerte Internet casa: in questo modo si potrà avere un’idea di quelli che sono i prezzi di mercato (l’analisi della concorrenza risulta essenziale in questo senso).

Come riportato sul sito ufficiale dell’operatore, scegliere la fibra di TIM significa poter avere accesso alle seguenti caratteristiche:

affidabilità : TIM garantisce massime performance, con latenza minima e le stesse prestazioni in momenti di traffico intenso;

velocità: la fibra ottica di tipo FTTH raggiunge una velocità nominale pari a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload. Sarà dunque possibile vedere contenuti in streaming e ascoltare musica in ultra HD, oltre che caricare e scaricare senza problemi file di grandi dimensioni.

Si avrà anche la garanzia del multidevice, ovvero la possibilità di poter connettere diversi dispositivi nello stesso momento, in contemporanea, senza che si verifichino rallentamenti o cali nelle prestazioni.

Confronta le offerte Internet casa di TIM »

Offerte TIM tutto compreso: quali sono e come scegliere

Nel mese di marzo 2022, sono disponibili 3 differenti offerte TIM tutto compreso, che sono state illustrate nella tabella che segue e che possono essere attivate con l’attivazione della domiciliazione bancaria diretta, anche su un conto corrente online.

Offerta Internet casa Costo mensile Caratteristiche Premium Fibra 24,90 euro al mese per un anno dedicata ai clienti mobili TIM Premium Base fibra 24,90 euro al mese Promozione valida fino al 31 marzo 2022 Premium Fibra 29,90 euro al mese Si tratta di una promozione solo online di tipo tutto compreso

Nelle prossime righe analizzeremo le differenze tra le offerte TIM casa tutto compreso indicate in tabella, al fine di individuare i vantaggi di ognuna.

Scopri le offerte TIM tutto compreso »



Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Premium Fibra per vecchi clienti mobile

La promozione tutto compreso Premium Fibra si rivolge ai già clienti mobile, e prevede un bonus di 5 euro per 12 mesi, con modem e chiamate illimitate inclusi. La promozione avrà dunque un costo di 24,90 euro al mese (invece di 29,90 euro al mese), per un intero anno.

Si avrà diritto:

alla fibra ottica di tipo FTTH, con la quale navigare fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload e che oggi è disponibile in più di 200 Comuni in tutta Italia;

al modem TIM HUB+ incluso nel costo dell’abbonamento mensile, al costo di 5 euro al mese per 24 mesi;

alle chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online.

Scopri Premium Fibra per già clienti TIM »

Premium base fibra

La promozione Premium base fibra di TIM è un’offerta tutto compreso che prevede un costo di 24,90 euro al mese per sempre, per le attivazioni che avverranno entro il 31 marzo 2022 (compreso).

Il piano mensile dà diritto:

alla fibra ottica di tipo FTTH, con la quale navigare fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload e che oggi è disponibile in più di 200 Comuni in tutta Italia;

alla chiamate a consumo: sarà previsto un costo di 19 centesimi al minuto + 19 centesimi per lo scatto alla risposta.

Scopri Premium Base Fibra »

Premium Fibra TIM tutto compreso

La promozione Premium Fibra è un’offerta Internet casa tutto compreso, disponibile al costo fisso mensile di 29,90 euro per sempre, con la quale si potrà accedere a:

alla fibra ottica di tipo FTTH, con la quale navigare fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload e che oggi è disponibile in più di 200 Comuni in tutta Italia;

al modem TIM HUB+ incluso nel costo dell’abbonamento mensile, al costo di 5 euro al mese per 24 mesi;

alle chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online.

Clicca sul link per avere maggiori info in merito a questa promozione TIM tutto compreso.

Annunci Google

Scopri Premium Fibra »

Si ricorda che, nel caso in cui non si fosse raggiunti dalla fibra ottica di tipo FTTH, sarà possibile attivare una promozione di tipo FTTC oppure ADSL: si consiglia di effettuare sempre una verifica della propria copertura di rete.

TIM Premium FWA a 24,90 euro al mese

Nelle zone che non sono raggiunte dalla fibra ottica, sarà possibile optare anche per la promozione Premium FWA, con la quale si potrà navigare a una velocità maggiore rispetto a quella garantita dalla rete ADSL.

Questa offerta ha un costo di 24,90 euro al mese e prevede:

traffico Internet illimitato con velocità fino a 40 Mega in download (mentre l’ADSL arriva fino a 20 Mega);

chiamate a consumo verso tutti;

il modem FWA in comodato d’uso gratuito.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri Premium FWA »

Premium FWA è disponibile anche nella versione ricaricabile, al costo di 99 euro una tantum, con modem e SIM FWA, che permette di navigare fin da subito per 90 giorni e non prevede costi fissi.

TIM Premium SAT

Un’ulteriore possibilità è rappresentata da TIM Premium SAT, ovvero una rete Internet di tipo satellitare, una connessione Ultrabroadband che permette di portare Internet ovunque, al costo di 49,90 euro al mese.

Questa offerta comprende:

Internet veloce fino a 100 Mega con traffico illimitato;

la copertura nelle aree non raggiunte dalle altre tecnologie;

un kit satellitare e l’installazione da parte di un tecnico abilitato a domicilio.

Scopri di più cliccando sul link in basso

Scopri TIM Premium SAT »

TIM Internet casa tutto compreso + mobile

Uno dei principali vantaggi derivanti dall’attivazione di una promozione Internet casa tutto compreso consiste nella possibilità di poterla personalizzare con un’offerta per il cellulare.

TIM offre due possibilità:

Premium Fibra con TIM UNICA, che potrà essere attivata con domiciliazione bancaria e conto online; Premium Fibra + offerta mobile.

La prima ha un costo di 29,90 euro al mese e comprende:

Giga illimitati per il proprio numero di cellulare e per familiari e amici, fino a un massimo di 6 SIM ;

il contributo di attivazione, incluso al costo di 10 euro al mese per 24 mesi;

la fibra ottica di tipo FTTH, con la quale navigare fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload;

il modem TIM HUB+ incluso nel costo dell’abbonamento mensile, al costo di 5 euro al mese per 24 mesi;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online.

Se sei interessato all’offerta, clicca sul link in basso

Scegli Premium fibra con TIM UNICA »

La seconda ha invece un costo di 39,90 euro al mese e comprende:

una SIM gratuita;

la fibra senza limiti, il modem TIM HUB+ e le chiamate illimitate;

minuti , messaggi e Giga illimitati con TIM UNICA.