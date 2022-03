Bonifico istantaneo: le banche che lo consentono a marzo 2022

Offerte in evidenza My Genius ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Quante volte ti è capitato di lamentarti per la ricezione di un bonifico, per esempio quello relativo allo stipendio? In quanti casi avresti dovuto trasferire con urgenza dei soldi a qualcuno, ma era domenica e la tua banca era, ovviamente, chiusa?

A risolvere questi e tanti altri piccoli inconvenienti che possono derivare dai bonifici ordinari, ci sono i bonifici istantanei, che sono stati introdotti per la prima volta nel novembre 2017 da EBA Clearing sas.

Si tratta dell’azienda di infrastrutture di pagamento di proprietà delle principali banche europee, che ha operato in collaborazione con il partner tecnologico SIA spa, società ICT italiana fusa dal 2022 all’interno del Nexi Group, con Nexi e Nets.

Bonifico istantaneo: cos’è

Un bonifico istantaneo SEPA è un bonifico disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che permette di trasferire denaro da un conto corrente a un altro, in meno di 10 secondi: il beneficiario avrà, dunque, disponibilità immediata di quanto gli è stato inviato.

SEPA è l’acronimo di Single Euro Payments Area e indica l’area unica in cui vengono eseguite le transazioni in euro: questa bonifico viene chiamati SCT Inst, ovvero SEPA Instant Credit Transfer.

Il bonifico istantaneo è stato introdotto anche grazie alla piattaforma RT1, che permette di processare i pagamenti in euro in tempo reale, in conformità alla schema di instant payment (SCT Inst Scheme) dello European Payment Council.

Tale piattaforma è aperta a tutti gli Account Servicing Payment Service Provider dell’area SEPA, quindi a tutti i fornitori di servizi di pagamento che controllano l’account di online banking di ogni correntista.

Bonifico istantaneo: tempi, costi e importo massimo

Il bonifico istantaneo, che potrà essere effettuato sia online sia allo sportello fisico di una banca, è disponibile soltanto per l’area SEPA e prevede un limite di importo massimo. Com’è noto, nel caso di un bonifico ordinario, possono essere necessari anche alcuni giorni per ricevere un importo.

L’importo massimo corrisponde a 5.000 euro e a un massimo di 2 operazioni giornaliere. Per quanto riguarda i costi, alcune banche prevedono la gratuità del bonifico istantaneo, mentre per altre vengono applicate delle commissioni.

Per il bonifico istantaneo, invece, sono sufficienti pochi secondi: il vantaggio consiste soprattutto nel fatto che potrà essere effettuato anche la domenica, nel weekend o in tutti quei giorni festivi in cui gli istituti di credito sono solitamente chiusi.

L’operazione è identica a quella di un bonifico tradizionale, dunque si dovrà indicare:

il nome e l’IBAN del soggetto beneficiario;

l’importo e una causale;

autorizzare l’operazione con un PIN, il riconoscimento facciale o quello digitale.

Quali banche consentono il bonifico istantaneo a marzo 2022

A marzo 2022, in Italia ci sono più di 280 fornitori di servizi di pagamento che consentono il bonifico istantaneo. I costi dei bonifici istantanei di alcune delle migliori banche che operano in Italia sono stati raccolti nella tabella che segue.

Nome banca Costo bonifico istantaneo UniCredit 2,50 euro Banca Sella 2,30 euro BPM tra 1,60 e 2,50 euro Widiba 1,50 euro Monte dei Paschi di Siena 1 euro entro 5.000 euro 2 euro entro 15.000 euro Intesa Sanpaolo 0,04% dell’importo trasferito (con un minimo di 0,60 centesimi e un massimo di 20 euro) BNL 0,04% dell’importo trasferito (con un minimo di 1,50 euro e un massimo di 25 euro) Fineco 0,20%, con importo compreso tra 0,85 e 2,95 euro Mediolanum gratuito se effettuato con Internet e mobile banking Revolut gratuito Hype 2 euro gratuito per gli utenti Premium

Analizziamo di seguito alcuni dei migliori conti correnti online che si possono sottoscrivere a marzo 2022, evidenziando i costi previsti per effettuare un bonifico istantaneo.

Conto corrente online My Genius di UniCredit

Il conto corrente My Genius di UniCredit consiste in un un conto a canone zero per le sottoscrizioni che avverranno entro il 31 maggio 2022. In questo caso, si avrà diritto anche ai bonifici SEPA e ai giroconti online gratuiti. Il costo canone del conto My Genius in periodo non promozionale è invece pari a 4 euro.

Si riceverà la carta di debito internazionale MyOne, la quale appartiene al circuito VISA e per la quale viene solitamente richiesto un costo di emissione pari a 3,50 euro. Il conto corrente potrà essere gestito con il servizio di Banca Multicanale, ovvero:

via Internet;

via telefono;

via app, tramite mobile banking.

Il bonifico istantaneo con UniCredit avrà un costo pari a 2,50 euro. Per farne uno, la procedura è la seguente:

con il servizio di Banca Multicanale, si dovrà andare su Bonifici/giroconti;

poi su I miei conti > Istantaneo.

Tramite app, il percorso sarà invece: Bonifico > Istantaneo.

Per sottoscrivere il conto servirà avere a portata di mano i seguenti documenti: la carta d’identità, il passaporto o la patente. Si dovrà poi procedere con l’identificazione tramite webcam o fotocamera e un browser compatibile. Serviranno inoltre un numero di telefono con numero italiano e un indirizzo email valido.

Scopri My Genius »

Conto corrente online N26

N26 offre uno dei migliori conti corrente online di marzo 2022, con il quale sarà possibile inviare bonifici istantanei gratuiti a tutti gli altri utenti N26. I bonifici saranno gratuiti verso tutti per i clienti Premium, mentre per i clienti con conto Standard il costo sarà pari a 99 centesimi.

Il conto N26 comprende:

una carta di debito MasterCard N26 gratis;

ai prelievi gratis da qualsiasi sportello in Italia;

ai bonifici ordinari e istantanei gratuiti;

al deposito di contanti in oltre 1.000 supermercati in Italia;

alla funzionalità per risparmiare da solo o con altri.

Se si deciderà di aprire il conto N26 Smart entro il 31 marzo 2022, si avrà diritto al canone gratuito per sempre:

accreditando lo stipendio;

oppure almeno 700 euro al mese.

Tra i principali punti di forza del conto corrente N26, ci sono:

l’IBAN italiano;

la possibilità di domiciliare le proprie utenze domestiche, in modo tale da rendere i pagamenti automatici, e di effettuare ricariche alla propria SIM mobile;

la gestione delle spese e delle bollette e di tutto ciò che ruota attorno ai pagamenti effettuati dal conto direttamente con l’utilizzo dell’applicazione dedicata;

il pagamento di bollettini postali, MAV, RAV, PagoPA e bollo auto dallo smartphone, in qualsiasi momento.

Scegli il conto corrente N26 »

Conto corrente online Crédit Agricole

Il conto corrente online a zero spese proposto da Crédit Agricole può essere aperto in pochi minuti, anche con un semplice selfie. Si caratterizza:

per la gestione full remote, grazie ai servizi di Internet e mobile banking;

dalla presenza di una carta di debito a canone zero, che permette di pagare anche tramite Google Pay e Apple Pay;

dalla presenza di un consulente dedicato.

Il bonifico istantaneo non è gratuito: viene infatti applicata una commissione dello 0,05%, a partire da una commissione minima di 90 centesimi.

Uno dei principali vantaggi di questo conto corrente consiste nella possibilità di ottenere un cashback fino a 100 euro in Buoni Amazon per le aperture che avverranno entro il 18 aprile 2022.

Scopri Crédit Agricole Online »

