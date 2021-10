Offerte TIM casa tutto compreso per vecchi clienti: le promozioni di Ottobre 2021

TIM non fa distinzione tra vecchi e nuovi clienti quando si parla di strutturare le sue offerte Internet casa. L’operatore infatti non solo garantisce a tutti una navigazione veloce, con bassa latenza e un segnale senza cadute ma include anche tanti altri servizi. Ecco quindi tutti i dettagli sulle offerte TIM casa tutto compreso.

Offerte TIM casa tutto compreso: le proposte di ottobre

Le offerte TIM casa tutto compreso prevedono diverse tecnologie a seconda della copertura disponibile. Con le tariffe fibra ottica si può avere una connessione fino a 1 Gigabit al secondo con la variante FTTH (Fiber to the Home) o fino a 200 Mbps con la fibra mista rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) a seconda della distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. TIM recentemente haa avviato una sperimentazione per la fibra fino a 10 Gigabit al secondo.

Dove non arriva la fibra ottica si può scegliere tra l’ADSL fino a 20 Mbps o la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), in cui il segnale per l’ultimo miglio si sposta sulla rete mobile 4G. Gli utenti possono poi aggiungere alle offerte TIM casa tutto compreso anche il migliore intrattenimento televisivo tra sport, film, serie TV e documentari. Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune potete utilizzare l’apposito strumento gratuito di SOStariffe.it.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

1. TIM Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi e mobili nazionali incluse

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

Google Nest Mini incluso fino all’1/10/21 con acquisto senza l’aiuto di un operatore

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

Attiva TIM Super Fibra »

2. TIM Super Fibra + Offerta mobile

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (con attivazione online)

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

SIM mobile con minuti e SMS illimitati e 20 GB per navigare in 4G (6 GB in roaming in Ue). La SIM è gratuita con attivazione online

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese con primi 2 mesi gratuiti più 10 euro al mese per la SIM mobile. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

3. TIM Super Fibra con TIM Unica

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (con attivazione online)

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

L’offerta riservata a chi è già cliente TIM per la telefonia mobile ha un costo di 29,90 euro al mese con primi 2 mesi gratuiti. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

TIM Unica permette di avere gratuitamente ogni mese Gigabyte illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 linee) e 3 mesi di abbonamento a Disney+, che poi si rinnova a 9,99 euro al mese.

Con TIM Unica si ha poi il doppio di possibilità di vincere un viaggio a New York raccogliendo i badge con i concorsi TIM Party. La promozione è valida fno al 3/11/21. Nel pacchetto, per chi ha sottoscritto l’opzione Wi-Fi e Sicurezza, è incluso anche TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi collegati alla rete. Il pagamento delle linee mobili e di quella fissa per una maggiore comodità avviene direttamente in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.

4. TIM Super Fibra + TIMVISION

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (con attivazione online)

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION box incluso

L’offerta ha un costo di 19,90 euro al mese per 6 mesi, poi 24,90 euro al mese. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

Annunci Google

Il TIMVISION Box permette con l’ottimizzazione della connettività di accedere ad app popolari come DAZN, Disney+, Netflix, Prime Video, Youtube e alle app Google Play su Smart TV e dispositivi mobili grazie al sistema operativo Android TV.

Con TIMVISION Calcio e Sport potete seguire tutta la Serie A e Serie B, Europa League, calcio internazionale, Champions League su Infinity+, tennis, boxe, MotoGP oltre a film, serie TV, produzioni originali, documentari e cartoni animati su TIMVISION.

Il TV box è compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVBT2 e consente anche consultare la di guida TV avanzata e navigare fra i programmi in onda e on demand. Con Chromecast integrato si può trasmettere video e musica dal telefono alla TV mentre con i comandi vocali si può accedere ai propri contenuti preferiti, meteo e le news del giorno utilizzando solo la voce. Potete verificare lo stato di consegna del TIMVISION Box dall’app MyTIM o accedendo all’Area Clienti MyTIM sul sito di TIM.

E’ possibile scegliere tra diversi pacchetti con serie TV, film, produzioni originali e sport:

TIMVISION Calcio e Sport (TIMVISION, DAZN e Infinty+) a 29,99 euro al mese per 12 mesi, poi 34,99 euro al mese

a 29,99 euro al mese per 12 mesi, poi 34,99 euro al mese TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ a 34,99 euro al mese per 12 mesi, poi 39,99 euro al mese

a 34,99 euro al mese per 12 mesi, poi 39,99 euro al mese TIMVISION Calcio e Sport con Netflix a 39,99 euro al mese per 12 mesi, poi 44,99 euro al mese

a 39,99 euro al mese per 12 mesi, poi 44,99 euro al mese TIMVISION Gold (TIMVISION Calcio e Sport, Disney+ e Netflix) a 44,99 euro al mese per 12 mesi, poi 49,99 euro al mese

a 44,99 euro al mese per 12 mesi, poi 49,99 euro al mese TIMVISION con Disney+ aggiungendo 9,99 euro al mese

aggiungendo 9,99 euro al mese TIMVISION con Netflix aggiungendo 14,99 euro al mese

aggiungendo 14,99 euro al mese TIMVISION Intrattenimento aggiungendo 19,99 euro al mese

Attiva TIMVISION Calcio e Sport »

5. TIM Super FWA

Traffico illimitato per navigare fino a 40 Mbps in download e 4 Mbps in upload (massimo 930 GB ogni 30 giorni)

Chiamate a consumo verso fissi e mobili nazionali a 19 cent al minuto con 19 cent di scatto alla risposta (chiamate illimitate a 2 euro in più al mese)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi per i nuovi clienti)

Modem FWA Indoor od Outdoor incluso

IP Privato di default (IP pubblico dinamico gratis su richiesta)

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese invece di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. E’ possibile acquistare l’opzione Super Velocità (solo con modem Outdoor) per navigare fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload a 2 euro al mese con primo mese gratuito.

Attiva TIM Super FWA »

A seconda della copertura disponibile verrà fornito in comodato d’uso il modem Indoor Huawei B818 o quello Outodoor ZTE MF258A. Il primo è autoinstallante e dispone di 2 porte LAN Giga Internet, porta TEL per il telefono di casa e consente di collegare fino a 64 dispositivi contemporaneamente. Per il secondo, invece, è prevista l’installazione da parte di un tecnico specializzato di TIM al costo di 99 euro rateizzato in 24 rate da 4,13 euro al mese. Il modem è dotato di 3 porte Giga Ethernet (di cui cui una WAN & PoE), tecnologia LTE Cat. 12 e permette di collegare fino a 32 dispositivi contemporeamente. La mini-SIM inclusa è nel formato 2FF. L’utente può recedere in ogni momento dall’offerta sostenendo un costo di disattivazione della linea di 25 euro.

6. TIM Super 10 Gigabit

Navigazione illimitata fino a 10 Gigabit al secondo in download e 2 Gigabit al secondo in upload

Chiamate ia consumo (19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposts verso fissi e mobili nazionali)

Modem TIM XGS-PON incluso

Attivazione gratuita

L’offerta sperimentale ha un costo di 49,99 euro al mese ed è disponibile entro il 15/12/21 per i primi 3000 clienti residenti a Taranto, Brindisi, Milano, Torino, Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Trieste, Cagliari nelle zone coperte dalle centrali adibite alla tecnologia FTTH XGS-PON. E’ possibile recedere in ogni momento senza costi aggiuntivi. La terminazione ottica ONT fornito in comodato d’uso dovrà essere restituito a TIM alla fine della sperimentazione ma può essere acquistato a 99 euro. Per godere del massimo delle prestazioni si deve dotarsi di un adattatore Thunderbolt 3 – Ethernet 10 Gbps elettrico non fornito da TIM. La sperimentazione terminerà per tutti i clienti il 15/1/22.

Il modem TIM XGS-PON dispone delle seguenti caratteristiche tecniche:

connettore ottico a 10G

porte FXS per collegamento telefoni

porte Gb-Ethernet

porta Ethernet a 10G trasformabile in WAN per scenari Wholesale

porte USB una 3.0 ed una 2.0

Wi-Fi6 4×4 sia nella frequenza a 2,4 GHz sia a 5 GHz