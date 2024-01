Per tagliare il costo dell'assicurazione auto è necessario individuare la polizza più conveniente per le proprie necessità. La comparazione dei preventivi, calcolati sulla base dei propri dati e del veicolo da assicurare, consente di scegliere la polizza auto più vantaggiosa tra tante proposte differenti. Vediamo, quindi, come individuare una nuova assicurazione auto conveniente affidandosi al compratore di SOStariffe.it.

Le 3 polizze auto più convenienti di Gennaio 2024

Per individuare le assicurazioni auto più convenienti del momento è possibile affidarsi alla comparazione dei preventivi, mettendo a confronto più proposte di varie compagnie, calcolate sulla base dei propri dati personali, dei dati assicurativi e dei dati del veicolo da assicurare.

Una soluzione di questo tipo è alla portata di tutti: affidandosi al compratore di SOStariffe.it, infatti, è possibile individuare, facilmente, le 3 assicurazioni auto più convenienti di gennaio 2024 andando a considerare solo preventivi basati sui propri dati e non proposte generiche che potrebbero non essere disponibili per tutti gli automobilisti.

Per scegliere la polizza auto più economica e risparmiare bastano 5 passaggi:

COME RISPARMIARE SULL’ASSICURAZIONE AUTO 1. Per individuare una polizza auto conveniente è possibile collegarsi al comparatore di SOStariffe.it 2. Il sistema permette di calcolare diversi preventivi inserendo una sola volta i dati (del proprietario e del veicolo) per un confronto “su misura” 3. I preventivi vengono ordinati in base alla convenienza con possibilità di aggiungere le garanzie accessorie desiderate 4. Scelta la polizza giusta è possibile procedere con l’attivazione online, tramite il sito della compagnia che la propone 5. Per assistenza gratuita e senza impegno, sia nella scelta che nell’attivazione della polizza, è possibile chiamare al Numero Verde 800 999 565

Sfruttare la comparazione dei preventivi per individuare l’assicurazione auto più conveniente del momento (sulla base dei propri dati) è, quindi, semplice e alla portati di tutti. Si tratta dell’opzione giusta per poter dare un taglio al costo della polizza auto, senza compromessi sulla qualità e la completezza delle coperture attivate.

Per iniziare subito il confronto è sufficiente premere sul box qui di sotto, scegliere il tipo di assicurazione di cui si ha bisogno (auto, moto, ciclomotore e auto carro) e inserire i dati richiesti. Per velocizzare la procedura è sufficiente inserire la targa della propria auto. Il confronto è sempre gratuito, imparziale e senza alcun impegno.

Scopri qui la migliore polizza auto»

Per evidenziare le potenzialità di risparmio garantite dalla comparazione dei preventivi andiamo a realizzare una simulazione con l’obiettivo di individuare assicurazioni auto più economiche tra quelle proposte di SOStariffe.it a gennaio 2024. La comparazione viene effettuata considerando il profilo di un automobilista tipo così definito:

automobilista uomo di 40 anni e residente a Milano

prima classe di merito

il veicolo da assicurare è una Fiat Panda immatricolata a gennaio 2023 e con decorrenza della polizza dal 31 gennaio 2024

Inserendo questi dati, è possibile individuare la seguente Top 3 delle assicurazioni più economiche disponibili a gennaio 2024 su SOStariffe.it:

POLIZZE AUTO GENNAIO 2024 COSTO ANNUO 1. ConTe.it Assicurazioni 324 euro

352 euro con Assistenza Stradale e Protezione satellitare incluse 2. Linear 450 euro 3. Quixa 532 euro

Simulazione SOStariffe.it effettuata in data 15 gennaio 2024 per il profilo di automobilista tipo indicato

Vediamo, qui di seguito, i dettagli sulle tre polizze auto individuate per la nostra simulazione relativa all’automobilista tipo.

1) ConTe.it Assicurazioni

La polizza auto più conveniente disponibile con la comparazione dei preventivi tramite SOStariffe.it alla data della simulazione arriva da ConTe.it Assicurazioni che mette a disposizione una copertura RC Auto con un prezzo annuo di 324 euro e con la possibilità di accedere a una polizza più completa, con Assistenza Stradale e Protezione satellitare, al costo di 352 euro.

La proposta di ConTe.it prevede la Guida Esperta, con possibilità di passare alla Guida Libera a fronte del pagamento di un contributo aggiuntivo. Il massimale è di 10 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. La polizza, inoltre, include la clausola di sospendibilità.

La copertura include alcune estensioni della responsabilità civile:

i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private purché aperte al pubblico

i danni causati da figli minori alla guida del veicolo, all’insaputa dell’assicurato, fino ad un massimo di 500 euro

i danni causati a terzi da incendio, scoppio o esplosione del veicolo fino ad un massimo di 250.000 euro per annualità; quest’estensione non include, però, i danni dovuti a dolo o colpa grave

Da segnalare anche la rinuncia alla rivalsa:

in caso di guida con patente scaduta ma solo nel caso in cui il documento di guida venga rinnovato entro 3 mesi dal sinistro.

2) Linear

La seconda proposta che emerge dal confronto dei preventivi su SOStariffe.it è di Linear. La compagnia del Gruppo Unipol mette a disposizione una copertura RC con un prezzo annuo di 450 euro. È prevista la formula della Guida Esperta (età minima di 26 anni o almeno 3 anni di esperienza di guida) ma c’è la possibilità di pagare alla Guida Libera. La copertura ha un massimale di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. C’è la clausola di sospensione.

La polizza di Linear include le seguenti estensioni della responsabilità civile:

i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico

La compagnia, inoltre, rinuncia alla rivalsa nei seguenti casi:

in caso di guida con patente scaduta ma solo nel caso in cui il documento di guida venga rinnovato

in caso di violazione della clausola di Guida Esperta è prevista una rivalsa massima di 3.000 euro

3) Quixa

La Top 3 per la simulazione in esame vede la proposta di Quixa, disponibile con prezzo di 532 euro per un anno. Anche in questo caso c’è la Guida Esperta (età minima 22 anni oppure almeno due anni di esperienza di guida) con un massimale che, invece, è pari a 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. Non è possibile sospendere la polizza.

La compagnia prevede alcune estensioni della responsabilità civile:

i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico

Da notare anche alcune limitazioni alla rivalsa:

in caso di guida in stato di ebbrezza (ma solo per il primo sinistro registrato) la rivalsa viene limitata a un massimo di 10.000 euro

in caso di violazione della clausola di Guida Esperta, la rivalsa viene limitata a un massimale di 10.000 euro

in caso di guida con patente scaduta la compagnia rinuncia alla rivalsa se la patente non è scaduta da più di 180 giorni e solo se il rinnovo avviene entro 90 giorni dalla data di sinistro

Cosa cambia con le garanzie accessorie: ecco le migliori polizze

Con l’aggiunta delle garanzie accessorie è possibile arricchire la polizza auto. Proponiamo, quindi, una seconda simulazione andando ad affiancare alla RC anche le seguenti garanzie:

Infortuni al conducente

assistenza stradale

tutela legale

Incendio e Furto

Minikasko

Sulla base dei dati inseriti nel comparatore, alla data della simulazione (15 gennaio 2025), la polizza auto più conveniente su SOStariffe.it viene proposta da ConTe.it Assicurazioni che prevede un prezzo annuo di 555 euro per questo pacchetto oggetto della simulazione.

Per scoprire le migliori soluzioni per la polizza RC Auto puoi utilizzare anche il sistema di comparazione di preventivi per le assicurazioni auto di Segugio.it, portale che fa parte del nostro stesso gruppo di siti di preventivazione online. Grazie alla comparazione online, sarà facile individuare le migliori proposte per risparmiare sulla polizza.

Individuare l’assicurazione più conveniente con la comparazione online

La comparazione dei preventivi tramite SOStariffe.it rappresenta un’ottima soluzione per individuare una polizza auto vantaggiosa e, quindi, per andare a ridurre la spesa da sostenere per assicurare il proprio veicolo, considerando la copertura RC oltre che eventuali garanzie accessorie.

Ecco i 5 vantaggi della comparazione online dei preventivi per gli automobilisti:

I VANTAGGI DELLA COMPARAZIONE ONLINE DEI PREVENTIVI 1. Il confronto dei preventivi permette di individuare una polizza auto conveniente scegliendo tra decine di proposte 2. Il confronto è sempre “su misura” con i preventivi che vengono calcolati sulla base dei dati dell’utente e del veicolo da assicurare 3. Basta inserire i dati una sola volta per confrontare decine di preventivi e, eventualmente, salvare quelli più interessanti per una successiva attivazione 4. Il sistema di comparazione è sempre gratuito, imparziale e senza impegno 5. In qualsiasi momento è possibile richiedere assistenza chiamando al Numero Verde 800 999 565

