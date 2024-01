Alleggerire le bollette è una delle priorità delle famiglie italiane in questo 2024 all’insegna della fine Mercato Tutelato (il 10 gennaio è terminata la Maggior Tutela gas, il 1° luglio toccherà alla luce) e dello stop degli aiuti statali contro il caro-energia, tra cui il ritorno dell’IVA ordinaria sul gas.

Ma come risparmiare sulle bollette luce e gas in questo avvio di nuovo anno? Innanzitutto, scegliendo le offerte luce e gas più competitive del Mercato Libero, che sono quelle che propongono un costo kWh e un costo metano al metro cubo quando più possibile contenuto. Considerato che l’approvvigionamento della materia prima resta la voce di spesa che incide di più sull’importo finale in fattura, puntare su una tariffa energia e metano è certamente un passo cruciale verso la destinazione convenienza.

Per trovare le soluzioni per illuminare e riscaldare casa più economiche c'è il comparatore di SOStariffe.it.

Grazie a questo tool digitale, i consumatori possono confrontare le offerte luce e gas proposte dai gestori energetici della libera concorrenza e individuare quella più vantaggiosa a partire dal profilo di consumo annuale della propria famiglia.

Come risparmiare sulle bollette luce: le top offerte a Gennaio 2024

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,13046 €/kWh 59,50 €/mese 2 Octopus Energy Octopus Flex Monoraria 0,13146 €/kWh 60,45 €/mese 3 Illumia Luce Flex 0,12046 €/kWh 60,63 €/mese

La classifica delle top 3 offerte luce a gennaio 2024 è stata stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it sulla base del consumo di una “famiglia tipo”: 2.700 kWh di energia elettrica utilizzata in un anno (con potenza impegnata di 3 kW). Qualora tale dato non rifletta il consumo annuo della propria famiglia, il comparatore di SOStariffe.it consente di calcolarne una stima semplicemente impostando i filtri accessibili dal widget qui sotto:

Prima di analizzare ciascuna offerta, segnaliamo che esse propongono tutte tariffe a prezzo indicizzato: in pratica, usano come base di partenza per determinare il prezzo dell’energia elettrica il PUN (acronimo di Prezzo Unico Nazionale), che è l’indice di riferimento del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Il PUN utilizzato in tabella (riferito a dicembre 2023, ultimo dato aggiornato) è eventualmente maggiorato da un contributo al consumo stabilito da ciascun fornitore.

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Grazie a un prezzo contenuto dell’energia elettrica, sconti extra e benefit aggiuntivi (come il canone mensile ridotto della fibra per Internet casa), questa offerta luce di Sorgenia è considerata un magnete della convenienza a gennaio 2024. Ecco l’identikit della promozione:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,015 €/kWh di contributo al consumo per il primo anno;

di contributo al consumo per il primo anno; contributo fisso per costi di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 7,60 euro al mese per il primo anno. Poi sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: 7,60 euro al mese per il primo anno. Poi sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; 30 euro di sconto in bolletta per i clienti che attivino l’opzione luce e gas insieme con Sorgenia;

per i clienti che attivino l’opzione con Sorgenia; una riduzione del 10% sulla ricarica della propria auto elettrica utilizzando il servizio My Next Move di Sorgenia;

sulla ricarica della propria auto elettrica utilizzando il servizio My Next Move di Sorgenia; accesso gratuito al servizio Beyond Energy , la piattaforma che offre il monitoraggio e l’analisi dei consumi domestici;

, la piattaforma che offre il monitoraggio e l’analisi dei consumi domestici; possibilità di entrare a far parte di Greeners , la community dei clienti Sorgenia attenti alla sostenibilità ambientale;

, la community dei clienti Sorgenia attenti alla sostenibilità ambientale; energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che attivasse questa offerta spenderebbe 59,50 euro al mese per le bollette luce. Per saperne di più sulla promozione, clicca al link di seguito:

Tutti i clienti domestici che attivino luce e gas con Sorgenia possono beneficiare di uno sconto sul canone mensile della fibra Sorgenia: 21,90 euro al mese per il primo anno (anziché 26,90 euro al mese). Maggiori informazioni al link qui sotto:

Octopus Flex Monoraria di Octopus Energy

Oltre ad essere competitiva per il costo dell’energia elettrica contenuto, questa soluzione di Octopus Energy (un’esclusiva per SOStariffe.it) riserva uno sconto speciale di 20 euro per quei clienti che provengano dalla Maggior Tutela e vogliano passare al Mercato Libero prima della scadenza ufficiale del prossimo 1° luglio. Ecco le caratteristiche di questa offerta:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,016 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 6,50 euro al mese di contributo fisso, per un totale annuo delle spese di commercializzazione pari a 78 euro ;

di contributo fisso, per un totale annuo delle spese di commercializzazione pari a ; tariffazione monoraria: il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo;

sconto #Octofriends : per ogni amico portato in Octopus Energy si riceverà uno sconto di 20 euro in fattura. Si potrà invitare fino a un massimo di 5 amici, per un totale di 100 euro risparmiati ;

: per ogni amico portato in Octopus Energy si riceverà uno in fattura. Si potrà invitare fino a un massimo di 5 amici, per un totale di ; energia elettrica 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Scommettendo sulla proposta luce di Octopus Energy la “famiglia tipo” dovrebbe mettere a budget una spesa mensile in bolletta pari a 60,45 euro. Ecco il link di riferimento per maggiori informazioni o per l’attivazione online della fornitura:

Luce Flex di Illumia

Competitiva è anche l’offerta luce di Illumia (sempre in esclusiva per SOStariffe.it) che scommette sui seguenti punti di forza:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,005 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione e vendita pari a 10 euro al mese (120 euro all’anno);

(120 euro all’anno); App Illumia per avere tutte le informazioni sulla fornitura in palmo di mano;

per avere tutte le informazioni sulla fornitura in palmo di mano; possibilità di scelta tra la tariffa monoraria e quella bioraria : nel secondo caso, l’energia costa meno in determinate fasce orarie, come la sera e nei fine settimana;

: nel secondo caso, l’energia costa meno in determinate fasce orarie, come la sera e nei fine settimana; zero costi di attivazione nel caso in cui alla fornitura domestica luce si affianchi anche la fibra Illumia per navigare da casa al costo di 19,99 euro al mese per un anno (poi 26,99 euro al mese);

nel caso in cui alla fornitura domestica luce si affianchi anche la per navigare da casa al costo di per un anno (poi 26,99 euro al mese); energia proveniente 100% da fonti rinnovabili a 2,89 euro in più al mese per 12 mesi.

Clicca sul pulsante verde qui sotto per saperne di più sull’offerta luce messa a punto da Illumia, il cui costo mensile per la “famiglia tipo” si attesta a 60,63 euro:

Come risparmiare sulle bollette gas: le alternative a Gennaio 2024

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS SPESA MENSILE 1 Argos Gas Naturale Variabile 0,39987 €/Smc 120,25 €/mese 2 Edison Energia World Gas 0,38487 €/Smc 127,46 €/mese 3 Pulsee Gas Relax Index 0,38487 €/Smc 129,37 €/mese

Di seguito segnaliamo il podio dei gestori gas a gennaio 2024 per una “famiglia tipo” con consumo di 1.400 Smc di metano. La classifica è stata stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it e include offerte a prezzo indicizzato, cioè che segue l’andamento del PSV (Punto di Scambio Virtuale), che è l’indice di riferimento per la compravendita del gas all’ingrosso in Italia.

Chi non avesse il polso del proprio fabbisogno annuo di metano, può sempre stimarlo impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, raggiungibili cliccando sul widget qui sotto:

Gas Naturale Variabile di Argos

L’offerta di Argos (la cui tariffa è in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it) attrae la convenienza a gennaio 2023 grazie a:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,015 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 6,67 euro al mese di costo fisso a copertura dei costi di commercializzazione (80 euro all’anno);

di costo fisso a copertura dei costi di commercializzazione (80 euro all’anno); un ventaglio di funzionalità con l’ App ArgosConnectEnergy per una gestione da remoto della propria fornitura;

per una gestione da remoto della propria fornitura; una rete di 50 punti vendita tra Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia. Un presidio territoriale per una risposta mirata ai bisogni dei clienti.

La “famiglia tipo” che scegliesse di affidarsi ai servizi di Argos per la fornitura del metano spenderebbe 120,25 euro al mese per le bollette del gas. Cliccando al link di seguito è possibile avviare la procedura di attivazione dell’offerta:

World Gas di Edison Energia

Anche l’offerta gas di Edison Energia conquista l’appeal dei consumatori in quanto fa pagare il metano come all’ingrosso (in base all’indice PSV) senza alcun sovrapprezzo. Di seguito passiamo la promozione sotto la lente d’ingrandimento:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza alcuna maggiorazione ;

; contributo fisso mensile pari a 20 euro al mese (per una spesa complessiva di 240 euro all’anno)

50 euro in buoni regalo Amazon.it per ogni fornitura attivata con Edison Energia;

per ogni fornitura attivata con Edison Energia; accesso gratuito a EDISONRisolve : il servizio assicura assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche;

: il servizio assicura assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche; possibilità di entrare a far parte di EDISONVILLE, il programma fedeltà di Edison che offre regali, vantaggi e consigli green;

che offre regali, vantaggi e consigli green; gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria.

Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione firmata Edison, che avrebbe un impatto di 127,46 euro sul budget mensile della “famiglia tipo”:

Gas Relax Index di Pulsee

Anche il brand digitale dell’energia, Pulsee, mette a punto una promozione metano molto competitiva per i seguenti motivi:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile scontato del 20% : da 15 a 12 euro al mese (per una spesa complessiva di 144 euro all’anno);

: da 15 a 12 euro al mese (per una spesa complessiva di 144 euro all’anno); App Pulsee Energy per una gestione 100% digitale e paperless della fornitura;

per una gestione 100% digitale e paperless della fornitura; opzione “Zero Carbon Footprint” attivabile a 5 euro in più al mese: in questo modo si potranno azzerare le proprie emissioni inquinanti.

La “famiglia tipo” che attivasse questa soluzione per la fornitura metano, dovrebbe calcolare una stima mensile di spesa pari a 129,37 euro. Per approdare alla pagina dedicata all’offerta sul sito di Pulsee, premi il link qui sotto:

