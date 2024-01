Prende il via una nuova promozione flash per la connessione Internet casa con Vodafone : per chi sceglie la fibra ottica dell'operatore (oppure, se non disponibile, la fibra mista rame FTTC o l'ADSL) c'è ora un doppio vantaggio. Il canone è scontato e, per tutti i nuovi clienti che attivano la promozione entro il prossimo 11 di gennaio, c'è un Buono Amazon da 100 euro in regalo . Vediamo come attivare la nuova promozione.

Fibra Vodafone: Buono Amazon da 100 euro in regalo con la nuova offerta flash

È il momento giusto per scegliere la fibra ottica di Vodafone: l’operatore, infatti, ha aggiornato la sua gamma di offerte Internet casa con un’interessante novità. Per tutti i nuovi clienti che scelgono Vodafone c’è ora un Buono Amazon da 100 euro in regalo che va a sommarsi a tutti gli altri vantaggi previsti dall’abbonamento, proposto ai nuovi clienti con attivazione gratuita (invece di 39,90 euro una tantum).

Si tratta, però, di una promozione lampo: l’offerta è attivabile esclusivamente fino al prossimo 11 di gennaio 2024 e solo tramite attivazione online. Per attivare la promozione è possibile fare riferimento al sito dell’operatore, per la verifica della copertura. L’abbonamento è disponibile sia con fibra ottica FTTH che tramite fibra mista rame FTTC o ADSL. Il costo non cambia e il Buono Amazon è sempre incluso.

Buono Amazon da 100 euro con la fibra Vodafone: i dettagli della promo

La nuova promozione appena lanciata da Vodafone è l’occasione giusta per attivare una connessione Internet per la casa, ad alta velocità e con un prezzo contenuto. Internet Unlimited, il piano proposto in promozione dall’operatore, include:

una linea telefonica fissa con chiamate illimitate (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit in download oppure, in caso di indisponibilità della fibra ottica, tramite fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega o ancora tramite rete ADSL fino a 20 Mega

L’abbonamento proposto dall’operatore prevede un canone di 24,90 euro al mese, a tempo indeterminato e con attivazione gratuita, invece che 39,90 euro una tantum. C’è, però, un contributo di attivazione rateizzato (5 euro al mese per 24 mesi) che è già incluso nel canone di 24,90 euro e che, quindi, va pagato solo in caso di recesso, con il saldo delle rate residue.

Da notare, inoltre, che è incluso gratuitamente il modem Wi-Fi Vodafone Wi-Fi 6 Station. Per tutti i nuovi clienti che scelgono Vodafone entro il prossimo 11 di gennaio, inoltre, c’è un Buono Regalo Amazon.it da 100 euro che sarà erogato, tramite un apposito codice inviato via mail, al termine della procedura di attivazione (maggiori dettagli sulle tempistiche di erogazione sono riportati sul sito dell’operatore).

Per attivare la promozione è necessario verificare la copertura, accedendo al sito Vodafone tramite il link qui di sotto, premendo su Verifica la copertura e poi inserendo l’indirizzo di attivazione della linea. Tutti i dettagli sulla promozione sono accessibili direttamente tramite il link riportato qui di sotto.

Per confrontare i vantaggi dell’offerta Vodafone con Buono Amazon incluso con tutte le altre proposte disponibili sul mercato è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa.

