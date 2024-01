CoopVoce si conferma uno degli operatori di telefonia mobile più interessanti sul mercato: fino alla fine del mese di gennaio 2024, infatti, chi passa a CoopVoce può attivare la nuova promo Extra 300 che mette a disposizione ben 300 GB a meno di 10 euro al mese , con prezzo "per sempre". Ecco i dettagli completi in merito all'offerta.

CoopVoce ha rinnovato la sua gamma di offerte proponendo una nuova tariffa limited edition davvero conveniente: per chi passa a CoopVoce entro fine gennaio 2024, infatti, c’è ora la possibilità di attivare Extra 300. L’offerta in questione, disponibile con o senza portabilità del numero, include 300 GB con un costo di 9,90 euro al mese per sempre. In più, la promozione prevede attivazione e primo mese gratis. Per verificare i dettagli della tariffa CoopVoce, confrontarla con altre proposte disponibili sul mercato e attivarla è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it tramite il link qui di sotto.

CoopVoce Extra 300: cosa include la nuova limited edition di gennaio 2024

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA COOPVOCE 1. È disponibile per tutti: nuovi clienti, con o senza portabilità, e già clienti 2. È attivabile online fino al 31 gennaio 2024 3. Il prezzo è per sempre e non ci sono costi nascosti o vincoli

La nuova CoopVoce Extra 300 mette a disposizione dei nuovi clienti:

minuti illimitati e 100 SMS verso tutti

300 GB in 4G (l’operatore utilizza la rete TIM)

(l’operatore utilizza la rete TIM) in roaming in UE ci sono minuti illimitati, 100 SMS e 11 GB senza costi aggiuntivi oltre al canone della tariffa; per i clienti CoopVoce da almeno 6 mesi, inoltre, tutti i Giga dell’offerta sono utilizzabili in roaming senza limitazioni, per i primi 30 giorni di permanenza (successivamente il tetto è di 11 GB mensili)

La promozione prevede un canone di 9,90 euro al mese per sempre. Per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero, è possibile attivare la promozione beneficiando anche di un ulteriore vantaggioso. Il primo mese e l’attivazione sono gratis (con un risparmio di quasi 20 euro sulla spesa iniziale). Tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone. È incluso anche il servizio VoLTE.

La tariffa è disponibile sia richiedendo la SIM Card, con spedizione gratuita a casa via posta o ritiro in un punto vendita Coop, che richiedendo la eSIM (per chi ha uno smartphone compatibile), con invio del codice QR via mail. Da notare, inoltre, che l’offerta è disponibile anche per già clienti CoopVoce, con un contributo di attivazione di 9,90 euro.

Per attivare la promozione c’è tempo fino al 31 gennaio 2024. La richiesta di attivazione può avvenire direttamente tramite il sito CoopVoce, raggiungibile cliccando sul box qui di sotto.

La promozione lanciata da CoopVoce è una delle migliori tariffe disponibili per chi è alla ricerca di tanti Giga a meno di 10 euro al mese e senza costi nascosti. Per un quadro completo su tutte le altre opzioni disponibili in questo momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile.

