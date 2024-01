Miglior conto corrente aziendale online è un conto zero spese o con canone molto basso per gestire il denaro del proprio business in modo sicuro, semplice e veloce. Con il comparatore di SOStariffe.it , una selezione delle soluzioni più vantaggiose per dotare la propria azienda di un conto conveniente e 100% digitale .

Miglior conto corrente aziendale online è l’architrave per la gestione della propria attività imprenditoriale. Primo, perché è utile tenere separata la contabilità professionale/aziendale dalla contabilità personale/familiare. Secondo, perché dotarsi di un conto 100% digitale fa guadagnare tempo, aumentando la propria efficienza lavorativa.

Per quanto riguarda la separazione tra conto corrente aziendale e conto personale, sulla bilancia dei benefici pesa il fatto che, di solito, un conto business sia a zero spese o con costi di gestione e commissioni basse. Inoltre, permette di:

effettuare operazioni a nome dell’azienda : un bonifico per il pagamento di un fornitore, per esempio, avrà come mittente il nome dell’azienda e non quello della persona fisica che lo ha effettuato;

: un bonifico per il pagamento di un fornitore, per esempio, avrà come mittente il nome dell’azienda e non quello della persona fisica che lo ha effettuato; gestire gli incassi in modo facilitato : numerosi conti aziendali offrono la possibilità di accreditare gli incassi del POS direttamente sul conto corrente e si occupano anche della riscossione delle RIBA (cioè le ricevute bancarie, una modalità di pagamento molto diffusa tra le aziende);

: numerosi conti aziendali offrono la possibilità di accreditare gli incassi del POS direttamente sul conto corrente e si occupano anche della riscossione delle RIBA (cioè le ricevute bancarie, una modalità di pagamento molto diffusa tra le aziende); avere una sincronizzazione elettronica di fatture e corrispettivi dal cassetto fiscale aziendale ;

e corrispettivi dal ; pagare gli stipendi con bonifici, gestendo l’operazione in blocco;

con bonifici, gestendo l’operazione in blocco; accedere a finanziamenti e assicurazioni con agevolazioni.

Un valido alleato delle aziende per trovare un conto corrente online è il comparatore di SOStariffe.it, che mette a confronto le soluzioni più vantaggiose presenti a gennaio 2024 sul mercato bancario. Per saperne di più, premi sul pulsante verde qui sotto:

SCOPRI I MIGLIORI CONTI CORRENTI »

Miglior conto corrente aziendale online: le alternative di Gennaio 2024

NOME DELLA BANCA CONTI CORRENTI PER AZIENDE 1 Tot Conto tot. Essentials , 7€/mese + IVA, primi 30 giorni gratis

, 7€/mese + IVA, primi 30 giorni gratis Conto tot. Plus , 15€/mese + IVA, primi 30 giorni gratis

, 15€/mese + IVA, primi 30 giorni gratis Conto tot. Premium, 39€/mese + IVA, primi 30 giorni gratis 2 Qonto conto Essential , con canone di 29€/mese (con addebito annuale, risparmio di 60€) + IVA, primi 30 giorni gratis

, con canone di 29€/mese (con addebito annuale, risparmio di 60€) + IVA, primi 30 giorni gratis conto Business , con canone di 99€/mese (con addebito annuale, risparmio di 240€) + IVA, primi 30 giorni gratis

, con canone di 99€/mese (con addebito annuale, risparmio di 240€) + IVA, primi 30 giorni gratis conto Enterprise, con canone di 249€/mese (con addebito annuale, risparmio di 600€) + IVA, primi 30 giorni gratis

Qui di seguito, due opzioni per scegliere un conto business che aiuti a gestire entrate e uscite della propria impresa e faccia risparmiare sulle spese e guadagnare tempo per la propria attività.

Conto tot.

Il Conto tot. della società fintech Tot propone 3 conti correnti online per aziende che, in comune, hanno i primi 30 giorni di prova gratuiti e la possibilità di disdire gratuitamente in qualsiasi momento, oltre che IBAN italiano. I tre conti sono:

Essentials , 7 euro al mese di canone (70 euro l’anno) più IVA, con 100 operazioni SEPA in uscita incluse all’anno, carta di credito Visa Business inclusa, versamento contanti gratuiti nelle filiali di Banca Sella, assistenza via chat o email;

, 7 euro al mese di canone (70 euro l’anno) più IVA, con 100 operazioni SEPA in uscita incluse all’anno, carta di credito Visa Business inclusa, versamento contanti gratuiti nelle filiali di Banca Sella, assistenza via chat o email; Plus , 15 euro al mese di canone (150 euro l’anno) più IVA, con i servizi del piano Essentials, con 250 operazioni SEPA in uscita incluse all’anno, sincronizzazione del cassetto fiscale, possibilità di pagare le fatture con un click, assistenza prioritaria;

, 15 euro al mese di canone (150 euro l’anno) più IVA, con i servizi del piano Essentials, con 250 operazioni SEPA in uscita incluse all’anno, sincronizzazione del cassetto fiscale, possibilità di pagare le fatture con un click, assistenza prioritaria; Premium, 39 euro al mese in promozione per un anno (390 euro l’anno) più IVA, poi 49 euro al mese. Offre tutti i vantaggi per piano Plus e 700 operazioni SEPA in uscita incluse all’anno.

Per ciascuno dei tre Conto tot., c’è la possibilità di effettuare pagamenti F24 online inclusi nel canone, così come sono inclusi bonifici SEPA, SDD, PagoPA e RiBa e di avere gratis la carta di credito Visa Business (con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay).

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta dei Conti tot., vai al link qui sotto:

SCOPRI CONTO TOT. »

Conti Qonto

Per le piccole-medie aziende, l’istituto di pagamento Qonto propone tre conti correnti online per gestire il proprio business. Per tutti i conti Qonto, i primi 30 giorni sono gratuiti. In sintesi, i loro costi e caratteristiche principali sono:

conto Essential , con canone di 29 euro al mese (con addebito annuale, risparmio di 60 euro) più IVA, 1 conto + 4 sotto-conti con IBAN dedicati , 2 accessi per i membri del team + 1 accesso dedicato per il servizio c ontabile, 2 carte One Mastercard incluse + carte virtuali illimitate, 100 bonifici e addebiti diretti SEPA ;

, con canone di 29 euro al mese (con addebito annuale, risparmio di 60 euro) più IVA, , per i membri del team + dedicato per il servizio c incluse + carte virtuali ; conto Business , con canone di 99 euro al mese (con addebito annuale, risparmio di 240 euro) più IVA, 1 conto + 9 sotto-conti con IBAN dedicati , 10 accessi per i membri del team + 1 accesso dedicato per il servizio c ontabile, 10 carte One Mastercard Business incluse e carte virtuali illimitate, 500 bonifici e addebiti diretti SEPA ;

, con canone di 99 euro al mese (con addebito annuale, risparmio di 240 euro) più IVA, accessi per i membri del team + 1 accesso dedicato per il servizio c incluse e carte virtuali illimitate, ; conto Enterprise, con canone di 249 euro al mese (con addebito annuale, risparmio di 600 euro) più IVA, 1 conto + 24 sotto-conti con IBAN dedicati , 30 accessi per i membri del team + 1 accesso dedicato per il servizio c ontabile, 30 carte One Mastercard Business incluse e carte virtuali illimitate, 1.000 bonifici e addebiti diretti SEPA.

Per le aziende di grandi dimensioni, Qonto offre la possibilità di mettere a punto un conto corrente online personalizzato e su misura per la gestione delle finanze.

Questi 3 conti correnti 100% digitali consentono di:

associare una o più utenze alla tipologia di conto (in base al piano scelto) con IBAN italiano ;

; gestire carte (contactless) in modo semplice e rapido;

avere un collegamento per pagamenti con Apple Pay e Google Pay ;

e ; eliminare le note spese e ottimizzare la gestione finanziaria e contabile;

effettuare bonifici SEPA e SWIFT e addebiti diretti per i pagamenti ricorrenti;

eseguire pagamenti F24 a debito e a credito con delega al commercialista con I24 ;

; avere SumUP POS, con il quale accettare tutti i pagamenti con carta e riceverli accreditati direttamente sul proprio conto Qonto.

Inoltre, con i conti Qonto è possibile anche gestire al meglio i propri collaboratori con la possibilità di:

assegnare loro delle carte fisiche, virtuali e usa e getta;

assegnare un budget al proprio team, grazie ai conti multipli;

autorizzare o meno gli accessi dei collaboratori;

controllare i limiti di spesa per qualsiasi strumento di pagamento;

delegare l’inserimento di bonifici, che dovranno solo essere approvati.

Qonto mette a disposizione anche tre conti correnti online a scelta per professionisti titolari di partita IVA:

conto Basic , con canone di 9 euro al mese più IVA, 1 conto corrente online con IBAN dedicato, 1 carta One Mastercard con un limite di pagamento di 20.000 euro/mese , 30 bonifici e addebiti diretti SEPA ;

, con canone di con IBAN dedicato, Mastercard con un limite di pagamento di , ; conto Smart , con canone di 19 euro al mese più IVA , 1 conto + 1 sotto-conto con IBAN dedicato, 1 carta One Mastercard Business , carte virtuali illimitate, 60 bonifici e addebiti diretti SEPA ;

, con canone di , conto + sotto-conto con IBAN dedicato, , carte virtuali illimitate, ; conto Premium, con canone di 39 euro al mese più IVA, 1 conto + 4 sotto-conti con IBAN dedicato, 1 carta One Mastercard Business, carte virtuali illimitate, 100 bonifici e addebiti diretti SEPA.

Per conoscere più nei dettagli l’offerta di Qonto:

SCOPRI IL CONTO QONTO »

Offerte in evidenza Conto Fineco ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA