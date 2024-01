Aumento plafond carta di credito non solo è possibile, ma è anche una delle richieste che sempre più consumatori fanno. Ecco che cosa fare in pochi semplici passaggi e le migliori offerte carte di credito di gennaio 2024 .

Aumento plafond carta di credito è possibile e può essere temporaneo (per pagare una spesa momentanea) o permanente. Un fido mensile più alto permette di pagare i propri acquisti online e in un negozio fisico senza sforare il massimale di spesa previsto ogni mese e utilizzare la carta di credito senza la preoccupazione di monitorare continuamente il saldo del conto corrente a cui la carta è abbinata.

Aumento plafond carta di credito: ecco come fare

A volte succede che si raggiunga il fido mensile, ma si ha ancora bisogno di utilizzare la carta di credito per un pagamento. Come fare? Occorre chiedere un aumento plafond della carta di credito stessa. La procedura è semplice. Il primo passaggio è di contattare la propria banca e richiedere che, a fronte di un saldo che consenta la copertura della spesa prevista, si possa beneficiare di un incremento temporaneo del plafond della carta di credito. Certamente, se la situazione dovesse ripetersi con regolarità, allora è bene chiedere alla banca, un innalzamento permanente del limite massimo di spesa mensile.

La banca, prima di autorizzare un aumento plafond della carta di credito, eseguirà una serie di verifiche che possono anche richiedere qualche giorno lavorativo. In dettaglio:

verificherà che il saldo sia positivo;

esaminerà se ci siano versamenti regolari sul conto abbinato alla carta (per esempio, l’accredito dello stipendio);

controllerà quantità e regolarità dei pagamenti con la carta;

monitorerà la situazione patrimoniale del cliente.

Alla luce di queste verifiche la banca darà l’ok all’aumento plafond della carta di credito o temporaneo o permanente.

Carte di credito senza conto corrente: migliori offerte di Gennaio 2024

NOME DELLA CARTA DI CREDITO SPIEGAZIONE 1 Carta YOU di Advanzia Bank plafond mensile in base al reddito del richiedente

canone annuale gratuito 2 Carta Blu di American Express linea di credito personalizzata fino a 10.000 €

canone gratuito il primo anno, poi 35 €/anno

Le due qui di seguito sono carte di credito vantaggiose che non prevedono l’obbligo di aprire un conto corrente nella banca stessa per richiederle:

Carta YOU di Advanzia Bank

Carta YOU è una carta di credito con fido mensile variabile in base al reddito del titolare della carta stessa. Solitamente, però, il massimale di spesa mensile oscilla tra un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro. Tuttavia, nel tempo, il titolare potrà richiedere un aumento del plafond, saldando regolarmente le spese pagate con carta.

Advanzia Bank, l’istituto che emette questa carta (circuito Mastercard), non richiede l’obbligo di aprire un conto corrente nella stessa banca. Carta YOU, che è a canone annuale gratuito, ha un addebito a saldo, offre pagamenti e prelievi senza costi in Italia e all’estero e, per la versione virtuale, collegamenti a Google Pay o Apple Pay.

Carta Blu American Express

Carta Blu American Express è una carta di credito con una linea di credito personalizzata fino a 10.000 euro, con possibilità di scelta fra pagamento a rate (o revolving) o a saldo. Il canone è gratuito al primo anno, mentre dal secondo è previsto un costo di 35 euro l’anno. Si caratterizza per:

reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro;

annuale lordo di almeno pagamenti online e contactless;

versione fisica e virtuale;

cashback dell’1% ogni anno su tutti gli acquisti pagati con la carta;

ogni anno su tutti gli acquisti pagati con la carta; limite massimo di prelievo di 500 euro al giorno;

TAN/TAEG: 14%/23,69% qualora si scelga di pagare a rate.

Carte di credito con conto annesso: le offerte più vantaggiose di Gennaio 2024

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE 1 Cartaimpronta One di Webank plafond mensile da un minimo di 500 € a un massimo di 7.800 €

canone annuo gratuito 2 Carta di Credito Mastercard Gold di ING plafond di 1.500 €/mese (aumentabile su richiesta del titolare)

canone annuale di 24 €, azzerabile rispettando alcune condizioni

Ecco di seguito due offerte convenienti per una carta di credito abbinata a un conto corrente a gennaio 2024. Due soluzioni da non perdere:

Cartaimpronta One di Webank

Cartaimpronta One offerta da Webank è una delle carte di credito a zero spese, con un plafond mensile minimo di 500 euro e massimo di 7.800 euro, addebito a saldo e appartenenza ai circuiti Visa/MasterCard. Nella versione virtuale ha collegamenti con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e Xiaomi Pay. Tra i suoi vantaggi ci sono:

tecnologia contactless: con importi fino a 25 euro non è necessario inserire il PIN;

assenza di commissioni sui pagamenti in area Euro.

Cartaimpronta One si appoggia al conto corrente online di Webank. Questo conto è a canone zero per i nuovi clienti che lo aprano entro il 24 gennaio 2024 e include una carta di debito internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat) gratuita utilizzabile in Italia e all’estero sul circuito Bancomat, Pagobancomat e Maestro, con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay. In aggiunta, il conto Webank offre:

prelievi di contante gratuiti da tutti gli ATM in Italia e area Euro;

bonifici ordinari in Italia e area SEPA senza commissioni;

pagamenti MAV e RAV gratuiti;

ricarica cellulare senza costi;

domiciliazione delle utenze gratuite.

Carta di Credito Mastercard Gold di ING

Con un plafond mensile fino a 1.500 euro, aumentabile su richiesta del cliente, e un prelievo giornaliero massimo di 600 euro, la Carta di Credito Mastercard Gold di ING ha un canone di 2 euro al mese. Questo costo può però essere azzerato in tutti quei mesi in cui le spese saranno di almeno 500 euro, oppure avendo un piano Pagoflex attivo per acquisti superiori a 200 euro. Nella versione virtuale questa carta permette pagamenti con Apple Pay e Google Pay.

Questa carta è abbinata al Conto Corrente Arancio di ING, un conto a zero spese con inclusa carta di debito e bonifici gratis. Con la formula “Modulo Zero Vincoli”, è possibile avere prelievi gratis in tutta l’area Euro e un modulo di assegni all’anno gratuito. Questa formula è gratuita per i primi 12 mesi, poi ha un costo di 2 euro al mese. Un canone azzerabile con l’accredito di stipendio/pensione o entrate di almeno 1.000 euro al mese

Con Conto Corrente Arancio, è possibile beneficiare, entro il 21 gennaio 2024, del conto deposito Conto Arancio che, senza spese di apertura e gestione, offre tassi di interessi al 4% lordo annuo per i primi 12 mesi senza vincoli.

