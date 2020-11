Kena Internet Casa: come usare le offerte SIM di Kena Mobile a casa

Le offerte di Kena Mobile sono teoricamente pensate per l'utilizzo sul telefono ma volendo possono diventare una soluzione anche per la connessione Internet di casa. Scopri come utilizzare le SIM dell'operatore low cost per accedere ad Internet su PC, tablet e smartphone come sulla linea fissa

Il primo lookdown ha messo in luce l’importanza di una connessione Internet casa efficiente in termini di stabilità del segnale e velocità di navigazione. La seconda serrata generale ha reso ancora più evidente questa necessità. In questo senso sottoscrivere una tariffa fibra ottica è la scelta migliore soprattutto se si tratta della tecnologia FTTH (Fiber to the Home). Questa tipologia di connessione, in cui la fibra ottica raggiunge direttamente il modem domestico, garantisce prestazioni fino a 1 Gigabit al secondo in download e un segnale potete e con il minino rischio di cadute. Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune potete utilizzare l’apposito strumento gratuito offerto da SOStariffe.it.

Un altro metodo per disporre di una connessione fissa domestica è quello di dotarsi di un modem Wi-Fi portatile o di una chiavetta Internet. Questo tipo di dispositivi permettono di accedere al web in modalità su tablet, PC e smartphone anche in contemporanea e si possono acquistare a prezzi convenienti sia online sia presso i negozi di elettronica. Il vantaggio è che permettono di connettersi anche fuori casa quando non è disponibile una rete Wi-Fi libera. Ai router portatile deve però essere associata una SIM mobile, preferibilmente solo dati per evitare di pagare per minuti e SMS che risulterebbero superflui.

Alcuni operatori includono modem Wi-Fi portatili nelle loro offerte Internet mobile. Kena Mobile non offre tale possibilità ma dispone comunque di molte tariffe ricche di Gigabyte a prezzi decisamente interessanti. In realtà bisognerebbe dire che l’operatore low cost di Tim forse non è la scelta migliore per disporre di una connessione fissa/mobile. L’azienda dispone di una copertura praticamente onnipresente su tutto il territorio italiano (99% in 4G) ma garantisce una velocità di navigazione fino a 30 Mbps in download e 5,7 Mbps in upload. Altri operatori permettono di arrivare fino a 300 Mbps o anche 2 Gigabit al secondo nel caso di offerte 5G. Detto questo, le prestazioni offerte da Kena permettono comunque di effettuare senza problemi operazioni come leggere le email, condividere contenuti sui social network, utilizzare le principali app di messaggistica e vedere film, serie TV e video anche in streaming ma in qualità standard.

Kena Internet Casa: come usare le offerte SIM di Kena Mobile a casa

Kena offre un’ampia scelta di tariffe per tutti i gusti. Tutte le proposte non prevedono vincoli e costi nascosti. L’utente può lasciare l’operatore in ogni momento, senza il pagamento di penali o altro, e ha la certezza di sapere quando il credito verrà scalato in quanto le tariffe si rinnovano lo stesso giorno del mese. Alcune promozioni sono però disponibili solo per chi arriva da specifici operatori.

1. Kena 5,99:

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 3 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese. L’attivazione è di 3,99 euro mentre SIM e relativa consegna sono gratuite. La stessa tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Ho Mobile

Poste Mobile

Lycamobile

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobile

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Nextus

Noitel

Netvalue

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

2. Kena 13,99

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 7 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese. L’attivazione è di 3,99 euro mentre SIM e relativa consegna sono gratuite.

Per chi ha già sottoscritto un piano con un altro operatore di telefonia mobile, è disponibile una tariffa solo per nuovi numeri.

3. Kena 5,99 Nuovi Numeri

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 3 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese. L’attivazione è di 8,99 euro mentre SIM e relativa consegna sono gratuite.

La promozione più adatta ad un utilizzo su modem Wi-Fi portatili e chiavette Internet è però la seguente:

4. Kena Internet 11,99:

10 minuti

10 SMS

100 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 6 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese ed è disponibile solo per nuovi numeri. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e relativa consegna sono gratuite.

I Gigabyte inclusi nei piani sopra descritti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

Nel caso in cui si esauriscano i Gigabyte incluso nel piano prima della fine del mese o si desidera avere traffico dati aggiuntivo, è possibile personalizzare la tariffa sottoscrivendo le seguenti opzioni:

SOS 30 Giga – quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 30 GB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 5 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 30 GB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 5 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico SOS 10 Giga – quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 10 GB da utilizzare entro 24 ore al costo di 3 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 10 GB da utilizzare entro 24 ore al costo di 3 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico SOS 500 Mega – quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 500 MB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 1 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 500 MB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 1 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico Opzione 1 GB – 1 GB aggiuntivo al mese al costo di 3 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente

– 1 GB aggiuntivo al mese al costo di 3 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente Opzione 2 GB – 2 GB aggiuntivo al mese al costo di 5 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente

Kena Mobile: altri dettagli sulle offerte

Kena Mobile include in tutti i suoi piani diversi servizi di base che altri provider offrono solo a pagamento, solitamente con tariffazione a consumo. Ad esempio, i clienti del gestore low cost hanno bloccati in automatico i servizi a sovrapprezzo, in modo da evitare spese inutili, e con Lo sai di Kena possono sapere gratuitamente chi li ha cercati quando non erano disponibili o non raggiungibili. In più, gli utenti Kena possono condividere la connessione con altri dispositivi tramite la modalità Hotspot e per l’ascolto dei messaggi salvati nella Segreteria telefonica si utilizzano i minuti inclusi nell’offerta.

Kena Mobile nelle sue tariffe include anche l’app My Kena, scaricabile gratuitamente su App Store per iPhone e Google Play Store per smartphone Android. Dopo aver effettuato il login, è possibile verificare il credito residuo, acquistare una ricarica online, monitorare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte, cambiare piano telefonico, attivare/ disattivare le opzioni sulla linea, modificare i propri dati personali e altre operazioni per personalizzare l’offerta.

Le offerte di Kena possono essere acquistate direttamente online sul sito dell’operatore. La consegna della SIM avviene entro 3-9 giorni dalla conferma del pagamento tramite Poste Italiane direttamente nella cassetta delle lettere. Per completare l’attivazione è necessario però effettuare una videochiamata con un operatore per al conferma della propria identità. Per questa procedura, che ha durata media di 10 minuti, sono richiesti il documento d’identità registrato in fase di acquisto, la nuova SIM e quella dell’attuale operatore se si intende effettuare la portabilità del numero di telefono e uno smartphone o PC dotato di cam oltre al numero d’ordine riportato sull’email inviata da Kena. Il servizio di videoidentificazione è attivo da lunedì a venerdì ore 9:00-18:00 e sabato ore 9:00-14:00.

E’ inoltre possibile effettuare il ritiro della SIM presso una delle tabaccherie convenzionate con Banca 5 dove averla prenotata online. In questo caso bisogna dotarsi di un documento d’identità, codice fiscale e del QR Code ricevuto via email. Il pagamento avviene direttamente presso il punto vendita nella modalità che si preferisce mentre l’attivazione avverrà nelle 24 ore successive. In alternativa l’operatore dispone di numerosi negozi e punti vendita autorizzati sparsi per l’Italia. Per trovare quello più vicino si può utilizzare la mappa interattiva all’interno della sezioni “Negozi” sul sito del gestore.

Se conoscete qualcuno che è cliente Kena fatevi invitare a passare all’operatore low cost prima di sottoscrivere una delle sue tariffe. Con Porta un amico in Kena per voi è disponibile un rimborso fino a 5 euro sull’offerta desiderata e per chi vi ha invitato fino a 50 euro di sconto. Per accedere al vantaggio basta inserire l’apposito codice sull’app o il sito dell’operatore.