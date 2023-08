È stata prorogata per alcuni giorni l'offerta limited edition Kena 5,99 di Kena Mobile. Una delle tariffe di telefonia mobile più convenienti del momento può essere ora attivata, direttamente online, fino al prossimo 5 di settembre , data in cui terminerà anche la promozione estiva che garantisce 200 GB extra per i primi 2 mesi. Vediamo i dettagli della promozione.

C’è qualche giorno di tempo in più per attivare Kena 5,99 di Kena Mobile, una delle offerte più economiche ma, allo stesso tempo, anche più ricche del mercato di telefonia mobile. La promozione, dal costo di appena 5,99 euro al mese, consente di accedere a un bundle di ben 150 GB di traffico dati ogni mese con, in più, la possibilità di ottenere 200 GB extra per i primi 60 giorni.

La promozione, appena prorogata, terminerà il prossimo 5 di settembre 2023. Per confrontare i vantaggi di Kena 5,99 con tutte le altre proposte disponibili sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, accessibile tramite il link riportato qui di sotto.

Kena 5,99: come attivare l’offerta a Settembre 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA OFFERTA KENA 1. Costa 5,99 €/mese e mette a disposizione fino a 150 GB/mese 2. È attivabile online entro il 5 settembre 3. È disponibile solo con portabilità del numero da operatore selezionati

Kena Mobile ha rinnovato la sua offerta Kena 5,99, una delle tariffe più complete e economiche del mercato. Quest’offerta include:

minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

+50 GB ogni mese attivando l’ Autoricarica

attivando l’ +200 GB per 60 giorni

in roaming in UE: minuti illimitati, 200 SMS e fino a 6 GB senza costi aggiuntivi

L’offerta di Kena Mobile permette, quindi, di ottenere 150 GB ogni mese (più il bonus di 200 GB valido per i primi 60 giorni) con un costo di appena 5,99 euro al mese e con attivazione gratuita. La promozione non è disponibile per tutti ma richiede la portabilità del numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad

uno dei seguenti operatori virtuali: Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu

Come detto, l’offerta è attivabile fino al prossimo 5 di settembre (salvo ulteriori proroghe). Per richiederne l’attivazione è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Le altre offerte Kena di settembre 2023

Il listino di offerte Kena Mobile include diverse opzioni aggiuntive oltre alla limited edition Kena 5,99. Su tutte le offerte è possibile:

sfruttare il 4G fino a 60 Mbps

ottenere 50 GB extra ogni mese con l’Autoricarica

con l’Autoricarica ottenere 200 GB per 60 giorni con la promo estiva

Tra le proposte disponibili c’è Kena 6,99 che include minuti illimitati, 200 SMS e 130 GB al costo di 6,99 euro al mese. L’offerta è disponibile con primo mese e attivazione gratis e può essere attivata solo con portabilità del numero da un operatore selezionato (Iliad e alcuni virtuali).

C’è poi Kena 7,99 che include minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB di traffico dati. Questa tariffa, disponibile sempre con portabilità del numero da Iliad e da alcuni virtuali, ha un costo di 7,99 euro al mese con attivazione e primo mese gratis. Per attivare l’offerta è possibile seguire una semplice procedura online, tramite il link riportato qui di sotto.

A completare la gamma di offerte Kena attivabili solo con portabilità da Iliad o da un virtuale c’è Kena 9,99 che porta il bundle dati a ben 230 GB, aggiungendo sempre minuti illimitati e 200 SMS. Il costo è di 9,99 euro al mese e l’attivazione è gratuita. Il link per sottoscrivere l’offerta è il seguente:

Kena 11,99 è una delle offerte “per tutti” di Kena Mobile. In questo caso, la tariffa propone minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB. Il costo è di 11,99 euro al mese con attivazione gratuita. L’offerta è disponibile con portabilità dal numero da qualsiasi operatore non compatibile con le tariffe precedenti.

C’è poi Kena Dati, la tariffa “solo Internet” dell’operatore che mette a disposizione 300 GB al costo di 11,99 euro al mese. L’offerta è attivabile richiedendo un nuovo numero ed è utilizzabile anche per chiamate e SMS (ma con una tariffazione a consumo). L’attivazione può avvenire di seguito.

Da notare anche Kena 12,99. L’offerta in questione include 150 GB, oltre a minuti illimitati e 200 SMS. Il costo è di 12,99 euro al mese, con attivazione gratuita. La promozione è disponibile richiedendo la portabilità del numero a Kena. Per richiedere l’attivazione è disponibile il link qui di sotto.

