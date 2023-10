Servizio tutela A2A : in arrivo ai clienti domestici A2A le comunicazioni sui passi da compiere in vista dello stop alla Maggior Tutela gas (il 10 gennaio 2024) e del passaggio al Mercato Libero. Le novità a ottobre 2023 su SOStariffe.it.

Lo stop al regime della Maggior Tutela gas per i clienti non vulnerabili resta fissata al 10 gennaio 2024, nonostante il pressing al Governo da parte delle associazioni dei consumatori che ne invocano una proroga sulla scia degli aumenti bollette luce e gas e dell’instabilità del mercato energetico per la guerra Israele.

Il dossier sul superamento del Mercato Tutelato dovrebbe approdare la prossima settimana all’esame del Consiglio dei ministri nel pacchetto di interventi contenuto nel decreto Energia, ma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha comunque escluso una “proroga secca” del Mercato Tutelato.

Proprio a fronte della scadenza imminente della fine Maggior Tutela gas, A2A Energia sta inviando ai propri clienti ancora serviti da questo regime le comunicazioni con i passi da compiere per affrontare il passaggio dalle Tutele alla libera concorrenza.

Servizio tutela A2A: cosa succede con lo stop al Mercato Tutelato

TIPOLOGIA DI CLIENTE CHI RIENTRA NELLE CATEGORIE LE OPZIONI DA SCEGLIERE Clienti vulnerabili persone dai 76 anni in su

in su titolari di bonus sociale per disagio economico

per disagio economico persone con disabilità

clienti domestici con utenze in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi possono accedere al Servizio di Tutela della Vulnerabilità dal 1° gennaio 2024

possono passare al Mercato Libero scegliendo le offerte gas di A2A o di un altro gestore energetico Clienti non vulnerabili sono i clienti domestici che non rientrano nella categoria qui sopra possono passare direttamente al Mercato Libero entro il 31 dicembre 2023 scegliendo un’offerta gas A2A oppure di un altro forniture

possono scegliere di non scegliere: sarà automaticamente applicata l’offerta Placet a prezzo variabile dal 1° gennaio 2024

A2A Energia sta inviando ai propri clienti ancora serviti dalla Maggior Tutela “una comunicazione che li informa delle diverse alternative che hanno a disposizione per il passaggio a Mercato Libero, passaggio che non comporta alcuna interruzione di fornitura”, si legge in una sezione del portale A2A dedicata alla transizione verso il Mercato Libero.

La comunicazione spiega che ci sono due binari differenti su cui è possibile procedere, in base alla tipologia di cliente. C’è infatti una differenza tra “clienti vulnerabili” e “clienti non vulnerabili”.

I “clienti vulnerabili” (definiti tali dal decreto-legge 9 agosto 2022) sono:

persone che hanno compiuto 76 anni nel 2023 ( o di età superiore );

nel 2023 ( ); titolari di bonus sociale per disagio economico nell’anno in corso o in quello precedente;

per disagio economico nell’anno in corso o in quello precedente; clienti domestici le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

a seguito di eventi calamitosi; soggetti con disabilità (ai sensi dell’articolo 3 della legge n.104/1992).

A2A fa sapere che le categorie di clienti domestici elencate qui sopra possono “accedere al Servizio di Tutela della Vulnerabilità a partire dal 1°gennaio 2024: la fornitura continuerà ad essere gestita da A2A Energia a condizioni economiche e contrattuali determinate da ARERA”. In sintesi, per i clienti “vulnerabili” prosegue il regime di Maggior Tutela gas, anche dopo la data del 10 gennaio 2024.

In alternativa, è comunque sempre possibile sottoscrivere una qualsiasi offerta a Mercato Libero di A2A Energia o di un altro fornitore energetico.

I clienti “non vulnerabili” che hanno un contratto attivo con A2A, invece, avranno davanti a sé queste alternative, come si legge sul sito della multiutility lombarda:

passare direttamente al Mercato Libero entro il 31 dicembre 2023 sottoscrivendo l’offerta A2A di punta, ovvero Smart Casa Gas ;

entro il 31 dicembre 2023 sottoscrivendo l’offerta A2A di punta, ovvero ; scegliere una qualunque offerta a Mercato Libero presente nel catalogo A2A oppure sottoscrivere un’offerta “ con un’altra società di vendita esercitando il diritto di recesso”.

esercitando il diritto di recesso”. non effettuare alcuna scelta: in questo caso, però, la mancata sottoscrizione di un’offerta a Mercato Libero comporta “l’automatica applicazione dell’offerta Placet a prezzo variabile a partire dal 1° gennaio 2024”.

Servizio tutela A2A: le offerte per passare al Mercato Libero

NOME DELL’OFFERTA TIPOLOGIA DI OFFERTA CARATTERISTICHE Smart Casa Gas Offerta gas a prezzo indicizzato PSV + 0,08000 €/Smc di contributo al consumo fisso per un anno

di contributo al consumo fisso per un anno quota fissa di 8,5 €/mese (102 €/anno) Smart Casa Gas Plus Offerta gas a prezzo indicizzato PSV + 0,15000 €/Smc di contributo al consumo fisso per un anno

di contributo al consumo fisso per un anno quota fissa di 12€/mese (144 €/anno)

(144 €/anno) manutenzione caldaia inclusa nell’offerta

Smart Casa Gas è l’offerta per la fornitura di metano con tariffa a prezzo indicizzato: questo significa che essa assicura l’accesso alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso, in base all’andamento del PSV (Punto di Scambio Virtuale), che è l’indice di riferimento per la compravendita del metano in Italia.

Ecco le caratteristiche dell’offerta Smart Casa Gas:

prezzo del metano all’ingrosso PSV + 0,08000 €/Smc di contributo al consumo fisso per un anno;

di contributo al consumo fisso per un anno; costo fisso di 8,5 euro al mese a copertura delle spese di commercializzazione e vendita (la spesa totale è di 102 euro all’anno);

a copertura delle spese di commercializzazione e vendita (la spesa totale è di 102 euro all’anno); gestione in completa autonomia della fornitura grazie all’ app MyA2A ;

; possibilità di affiancare al contratto di fornitura metano, anche la fornitura luce con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

Oltre all’offerta Smart Casa Gas, A2A mette anche a disposizione la soluzione Smart Casa Gas Plus, che sempre con tariffa indicizzata, include però servizi di assistenza per la casa.

Ecco la fotografia dell’offerta nel dettaglio:

prezzo del metano all’ingrosso PSV + 0,15000 €/Smc di contributo al consumo fisso per un anno;

di contributo al consumo fisso per un anno; costo fisso di 12 euro al mese a copertura delle spese di commercializzazione e vendita (la spesa totale è di 144 euro all’anno);

a copertura delle spese di commercializzazione e vendita (la spesa totale è di 144 euro all’anno); sconto in bolletta di 25 euro a chi attivi l’offerta;

a chi attivi l’offerta; servizio di manutenzione caldaia incluso nell’offerta: 1 intervento di manutenzione o controllo fumi per apparecchi a gas (caldaie o scaldabagni a gas) ogni due anni;

incluso nell’offerta: 1 intervento di manutenzione o controllo fumi per apparecchi a gas (caldaie o scaldabagni a gas) ogni due anni; fornitura sempre a portata di mano grazie all’app MyA2A.

Per entrambe le offerte, il contratto avrà una durata annuale, tacitamente rinnovabile di anno in anno. Almeno 3 mesi della scadenza dell’offerta, A2A Energia comunicherà le condizioni economiche valide per l’anno successo e il cliente potrà decidere se accettarle o cambiare fornitore.

Clicca al link qui sotto per conoscere nel dettaglio le offerte gas A2A:

