Sono all’orizzonte aumenti bollette luce e gas : +18,6% nei prossimi tre mesi per l’energia elettrica e +4,8% per il gas sui consumi di settembre 2023. La radiografia del comparto energetico a cura degli esperti di SOStariffe.it e le offerte luce e gas più competitive del Mercato Libero per risparmiare in vista della stagione fredda.

Bollette luce e gas: aumenti in arrivo, come difendersi a ottobre 2023

Aumenti bollette luce e gas in vista. Gli ultimi aggiornamenti ARERA del prezzo di elettricità e metano per clienti in Maggior Tutela tornano a preoccupare le famiglie italiane: “vola”, infatti, il prezzo dell’energia elettrica con un rialzo del +18,6% nel quarto trimestre 2023 (1° ottobre – 31 dicembre 2023) rispetto al terzo trimestre 2023 (1° luglio – 30 settembre 2023). Lievita anche il prezzo del gas, seppur l’aumento non sia a doppia cifra: +4,8% sui consumi di settembre 2023 rispetto ad agosto 2023.

Per quanto Stefano Besseghini, il presidente di ARERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) inviti a non cedere agli allarmismi (“Il trend sarà inevitabilmente di crescita, ma questo in qualche modo è quasi fisiologico: l’inverno è il periodo in cui i prezzi crescono perché cresce inevitabilmente il consumo”), le associazioni a tutela dei consumatori sono già con la calcolatrice in mano. Secondo il Codacons, gli aumenti di prezzo di energia e metano “fanno salire la spesa per luce e gas a un totale di 2.091 euro annui a nucleo familiare, +181 euro all’anno rispetto le precedenti tariffe”.

Una strada per alleggerire le bollette di luce e gas è ridurre quanto più possibile il costo della materia prima, che rappresenta la voce più dispendiosa della bolletta. Per farlo, è consigliabile affidarsi alle offerte luce e gas proposte dai gestori energetici del Mercato Libero, che assicurano un costo unitario della materia prima (espresso in costo kWh e costo metano al metro cubo) più basso rispetto alle tariffe stabilite da ARERA per i clienti con contratti in Maggior Tutela.

Per scovare le offerte luce e gas più vantaggiose del Mercato Libero è possibile affidarsi al confronto delle offerte stesse, tramite il comparatore di SOStariffe.it, accessibile cliccando sul pulsante verde qui sotto:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Aumenti bollette luce e gas: quanto costano energia e metano a ottobre 2023

TIPO DI FORNITURA PREZZO MATERIA PRIMA AUMENTO DELLA BOLLETTA Fornitura luce in Maggior Tutela 28,29 centesimi di euro al kWh nel trimestre 1° ottobre-31 dicembre 2023 +18,6% rispetto al trimestre luglio-settembre 2023 Fornitura gas in Maggior Tutela 94,78 centesimi di euro per metro cubo sui consumi di settembre 2023 +4,8% sui consumi di settembre 2023 rispetto a quelli di agosto 2023

Secondo gli ultimi aggiornamenti ARERA, la bolletta della luce negli ultimi tre mesi del 2023 sarà più cara del 18,6% rispetto al trimestre luglio-settembre per i clienti domestici ancora serviti dalla Maggior Tutela (9 milioni di utenti su un totale di 30 milioni per il solo comparto elettrico).

In particolare, stando alle cifre rese note dall’Autorità di regolazione, la tariffa per il Mercato Tutelato sale a 28,29 centesimi di euro al kWh, in aumento rispetto al trimestre precedente (era 23,85 centesimi di euro per kilowattora) ma in calo del 57% rispetto allo stesso periodo del 2022 cala (era 66,01 centesimi di euro per kilowattora). Sempre secondo ARERA, una “famiglia tipo” (con 2.700 kWh consumati all’anno e 3 kW di potenza impegnata di) spenderà per l’energia elettrica 889,60 euro nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, con una riduzione del -32,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente.

Non solo bollette della luce. Sono in arrivo anche i rialzi per le fatture del gas, anche se la crescita non corre su doppia cifra, ma si attesta sul +4,8% a settembre 2023 rispetto ad agosto 2023. Proprio sui consumi di settembre 2023, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è, dunque, pari a 94,78 centesimi di euro per metro cubo.

Il rincaro, come ha precisato ARERA, è stato interamente dovuto all’aumento del prezzo medio del metano a settembre rispetto ad agosto 2023. Sul mercato italiano all’ingrosso, la quotazione media di settembre dell’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) è arrivata a 37,05 euro al megawattora. Le altre componenti della tariffa, invece, non hanno registrato alcun aumento.

Aumenti bollette luce e gas: come proteggersi dai rincari a ottobre 2023

LE 4 MOSSE ANTI-RICARI IN BOLLETTA 1 Eliminare gli sprechi 2 Puntare sull’efficienza energetica della propria casa 3 Affidarsi alle agevolazioni statali disponibili a ottobre 2023, come il bonus bollette nel caso si abbia diritto 4 Ridurre quanto più possibile il costo della materia prima attivando offerte luce e gas del Mercato Libero

Con i rialzi all’orizzonte, le famiglie italiane sono a caccia di soluzioni per abbattere le spese di energia elettrica e metano in vista dell’arrivo della stagione fredda. Ecco perché, oltre a mettere in campo buone prassi anti-spreco, ottimizzare i consumi e beneficiare delle agevolazioni statali tuttora disponibili, affidarsi alle offerte luce e gas più competitive del Mercato Libero resta la priorità per molti clienti domestici.

Per trovare tali promozioni, c’è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Questo strumento digitale e gratuito permette di confrontare le soluzioni per illuminare o riscaldare casa individuando l’offerta più vantaggiosa sulla base delle possibilità di spesa e del fabbisogno energetico del proprio nucleo familiare.

Come funziona il comparatore di SOStariffe.it? La comparazione delle offerte è una procedura molto semplice. Basta indicare una stima del proprio consumo annuo di energia elettrica e/o gas (il dato è riportato anche nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore) per individuare le soluzioni che attraggono il risparmio senza intaccare gli stili di vita. La tariffa più vantaggiosa potrà essere attivata direttamente online in modo gratuito sul sito del fornitore scelto.

Ecco i documenti da avere a disposizione per quella procedura:

i dati dell’intestatario del contratto;

il codice identificativo della fornitura ( PDR per il gas mentre per la luce è il POD ; il codice è sempre indicato sulla bolletta inviata dall’attuale fornitore);

; il codice è sempre indicato sulla bolletta inviata dall’attuale fornitore); codice IBAN nel caso si voglia procedere con la domiciliazione bancaria delle bollette.

Clicca al link qui sotto per accedere al comparatore di SOStariffe.it e avviare il confronto delle soluzioni luce e gas del Mercato libero:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

