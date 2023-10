Attivare un nuovo abbonamento a DAZN diventa ancora più conveniente. Per tutti i nuovi utenti che scelgono il piano Standard oppure il piano Plus, infatti, è ora possibile ottenere un bonus aggiuntivo. DAZN regala, infatti, 3 mesi di Infinity+ , piattaforma di streaming che permette di seguire le partite della Champions League in streaming. Vediamo i dettagli dell'offerta.

C’è un motivo in più per scegliere DAZN. Fino al prossimo 8 novembre 2023, infatti, attivando un nuovo abbonamento a DAZN (scegliendo una delle versioni che consente la visione delle partite di Serie A) si riceverà un bonus ulteriore, rappresentato da 3 mesi di Infinity+ in regalo, con la possibilità, quindi, di guardare anche le partite di Champions League in streaming. Ricordiamo che tutte le versioni di DAZN sono attivabili direttamente online. Per verificare i piani disponibili e i relativi costi è possibile accedere al sito ufficiale, tramite il link qui di sotto.

Vediamo, invece, qui di seguito, tutti i dettagli della nuova promozione.

DAZN regala 3 mesi di Infinity con la nuova offerta

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA PROMO 1. Con DAZN ci sono 3 mesi di Infinity+ in regalo 2. Per ottenere il bonus bisogna scegliere i piani Standard o Plus 3. La promozione termina il prossimo 8 novembre 2023

La promozione è semplice e conveniente. Tutti i nuovi utenti che attivando DAZN Standard oppure DAZN Plus riceveranno, come bonus aggiuntivo, 3 mesi di Infinity+ in regalo, senza alcun vincolo di rinnovo al termine del periodo promozionale. Con Infinity è possibile seguire le partite della Champions League in streaming (solo una per turno viene trasmessa in esclusiva da Prime Video) oltre a un ricco catalogo di film e serie TV.

Si tratta di un’offerta riservata ai nuovi utenti DAZN che scelgono uno dei piani “tutto compreso” per l’accesso alla piattaforma (il bonus non è disponibile scegliendo DAZN Start, il piano base che non include le partite di Serie A). Per sfruttare la promozione è sufficiente completare l’attivazione entro il prossimo 8 novembre 2023, seguendo una semplice procedura di attivazione online dal sito di DAZN.

Per ottenere il bonus è possibile scegliere una delle tre versioni di DAZN Standard o DAZN Plus. Di conseguenza, è possibile puntare sull’abbonamento mensile senza vincoli, sull’abbonamento mensile con vincolo annuale e sull’abbonamento annuale. I costi sono i seguenti:

DAZN Standard

mensile senza vincoli: 40,99 euro al mese

annuale con rata mensile: 30,99 euro al mese

annuale con rata unica: 299 euro per un anno (pari a 24,91 euro al mese)

DAZN Plus

mensile senza vincoli: 55,99 euro al mese

annuale con rata mensile: 45,99 euro al mese

annuale con rata unica: 449 euro per un anno (pari a 37,41 euro al mese)

Per completare l’attivazione della promozione è, quindi, sufficiente accedere al sito ufficiale di DAZN tramite il box qui di sotto e scegliere il piano da attivare. Il codice per sbloccare i 3 mesi gratis di Infinity sarà poi inviato una volta completata la procedura.

Ricordiamo che l’accesso ai contenuti su DAZN è praticamente immediato: attivato l’abbonamento sarà subito possibile accedere ai contenuti. È anche possibile aggiungere Zona DAZN (il canale satellitare disponibile su Tivùsat e Sky) che può essere attivato direttamente dall’Area Clienti del proprio account DAZN, con un costo di 7,5 euro al mese.

