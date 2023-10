App Revolut si rifà il look. Revolut 10 , la nuova versione dell'applicazione, è una riprogettazione completa per rendere più facile per i clienti spendere, inviare e salvare il denaro dal proprio conto online. La novità su SOStariffe.it , insieme alle migliori offerte per un conto corrente a ottobre 2023.

Revolut, l’app finanziaria che ha appena superato i 35 milioni di clienti in tutto il mondo, ha lanciato Revolut 10. È il suo più grande aggiornamento, con una significativa revisione del design e del layout dell’app, per rendere la gestione quotidiana del denaro il più semplice possibile, facilitare il passaggio da un conto all’altro, seguire il proprio denaro tra più valute, conti di risparmio, portafogli e un conto congiunto.

Inoltre i clienti possono cambiare il tema, personalizzare la homepage con widget per le funzioni che usano di più e scegliere sfondi e wallpaper personalizzati, per adattare lo stile del conto alla propria personalità.

App Revolut: cosa cambia con il nuovo aggiornamento di Ottobre 2023

APP REVOLUT VERSIONE 10: LE NOVITÀ 1 Conto corrente più accessibile dalla schermata iniziale 2 Con un solo touch si potranno gestire i propri risparmi e investimenti 3 Funzione pocket per pagare bollette e abbonamenti, gestire budget e spese

Il numero di clienti in Europa che utilizzano Revolut come conto principale cresce ancora: +90% nell’ultimo anno. Ecco perché l’app finanziaria ha lanciato nuovi prodotti e servizi per aiutare i clienti a fare di Revolut il loro conto principale.

Con l’aggiornamento dell’app Revolut, la versione 10 dell’applicazione, i prodotti e le funzioni chiave di Revolut saranno rapidamente accessibili dalla schermata iniziale, mentre gli strumenti per costruire il patrimonio, esplorare il risparmio e gli investimenti e sfruttare al meglio i servizi e le offerte lifestyle saranno disponibili con un solo touch.

I pockets è un’altra funzione che è parte integrante dell’utilizzo di Revolut come conto principale ed è stata aggiornata per l’ultima versione dell’app. Simili ai Vault delle versioni precedenti dell’app, i pockets consentono ai clienti di mettere da parte denaro separato dal conto principale per:

pagare le proprie spese;

organizzare il proprio denaro per bollette e abbonamenti;

controllare le proprie finanze;

migliorare il budget e la pianificazione della liquidità.

Ivan Chalov, head of retail di Revolut, spiega che Revolut 10 è stata creata “per aiutare i clienti ad avere una visione chiara del loro denaro in un unico posto e a navigare facilmente tra le funzioni e i prodotti preferiti. Il design aggiornato e più chiaro ci auguriamo aiuti i nostri clienti a esplorare le funzionalità e i prodotti esistenti che forse non sapevano di avere a portata di mano”.

Per i clienti Revolut che vogliano aggiornare l’app, ecco come fare passo dopo passo:

andare sul proprio app store;

cercare l’app “Revolut”;

fare clic su aggiornamento;

assicurarsi di aggiornare all’ultima versione, la 10, che è distribuita gradualmente;

tornare all’app Revolut e aprire il menu Profilo nell’angolo in alto a sinistra dell’app;

attivare “Anteprima del nuovo look” nella sezione “Nuove funzionalità”;

la versione 10 dell’app Revolut sarà attiva.

App Revolut: panoramica dell’offerta dei conti ad Ottobre 2023

NOME DELL’OFFERTA PRINCIPALI CARATTERISTICHE 1 Revolut Standard canone mensile gratuito

conto in euro con IBAN

prelievi di contanti da ATM gratis in tutto il mondo, con limite mensile di 200 €

cambio senza commissioni in 30 valute fiat fino a 6.000 €/mese, successivamente è prevista una commissione dello 0.5% dell’importo della transazione

acquisti in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario 2 Revolut Premium canone di 7,99 €/mese

conto in euro con IBAN

possibilità di fare acquisti, in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario

prelievi di contanti da ATM gratis in tutto il mondo, con limite di 400 €/mese

accesso a 5 criptovalute

carte virtuali usa&getta

cambio gratuito in 30 valute fiat senza alcun limite mensile

assicurazione medica internazionale e polizza viaggi 3 Revolut Metal canone di 13,99 €/mese

tutti i servizi previsti del piano Premium

prelievi di contanti da ATM gratuito in tutto il mondo, con un limite di 600 €/mese

per ogni pagamento fino allo 0,1% di cashback in Europa e fino all’1% di cashback ex UE

carte Revolut Metal esclusive

I conti correnti e le carte di pagamento Revolut sono disponibili in tre differenti varianti così da soddisfare le varie esigenze della clientela: In dettaglio:

Standard , con canone mensile gratuito;

, con canone mensile gratuito; Premium , con canone di 7,99 euro al mese;

, con canone di 7,99 euro al mese; Metal, con canone di 13,99 euro al mese.

Revolut propone una carta conto in versione Business per gestire il denaro della propria attività professionale e imprenditoriale, oltre che un conto per under 18.

Conto Revolut Standard

Il conto corrente online e la carta inclusa in Revolut Standard sono gratuiti per sempre. Si tratta di un conto in euro con IBAN con possibilità di effettuare e ricevere bonifici e i nuovi clienti hanno in omaggio 3 mesi del piano Premium. Passato questo periodo, possono o sottoscrivere il pacchetto Premium, o tornare al pacchetto Standard. Quest’ultima versione base si caratterizza per:

possibilità di eseguire e ricevere pagamenti, condividendo le spese in 160 Paesi ;

; prelievi da ATM gratuiti in tutto il mondo, con un “tetto” mensile di 200 euro ; oltre questa soglia si paga una commissione del 2% sull’importo prelevato;

; oltre questa soglia si paga una commissione del 2% sull’importo prelevato; cambio senza commissioni in 30 valute fiat fino a 6.000 euro al mese; successivamente è prevista una commissione dello 0.5% dell’importo della transazione;

fino a 6.000 euro al mese; successivamente è prevista una commissione dello 0.5% dell’importo della transazione; stop agli abbonamenti indesiderati;

premi esclusivi e risparmi sui propri acquisti;

10% di cashback sulle prenotazioni dei soggiorni vacanze;

acquisti in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario.

Inoltre, c’è da sottolineare che, per i clienti più esigenti, Revolut mette a disposizione le versioni Revolut Premium e Revolut Metal.

Conto Revolut Premium

Revolut Premium è un conto in euro con codice IBAN per ricevere ed effettuare bonifici e che ha un canone mensile di 7,99 euro. Si caratterizza per:

prelievi da ATM senza costi in tutto il mondo, con un tetto di 400 euro al mese ; oltre questa cifra c’è una commissione del 2% sull’importo prelevato;

; oltre questa cifra c’è una commissione del 2% sull’importo prelevato; accesso a 5 criptovalute ;

; possibilità di avere carte virtuali usa & getta;

possibilità di pagare gli acquisti in più 150 valute al tasso di cambio interbancario;

polizza assicurativa medica internazionale ;

; cambio senza commissioni in 30 valute fiat senza alcun tetto mensile;

assicurazione per ritardi su voli e bagagli incluse nel canone mensile.

C’è da notare che i nuovi clienti possono provare gratuitamente per 3 mesi Revolut Premium e poi decidere se sottoscrivere questa offerta, oppure passare al piano gratuito Standard, oppure alla versione Metal. Per saperne di più, clicca sul link qui di seguito.

Conto Revolut Metal

Con un costo di 13,99 euro al mese, Revolut Metal include il pacchetto del piano Revolut Premium e in aggiunta prevede:

prelievi da ATM gratuito in tutto il mondo, con un limite di 600 euro al mese ; poi si paga una commissione del 2% sull’importo prelevato;

; poi si paga una commissione del 2% sull’importo prelevato; per ogni pagamento con carta è previsto fino allo 0,1% di cashback in Europa e fino all’ 1% di cashback al di fuori dei confini europei ;

e fino all’ ; carte Revolut Metal esclusive.

App Revolut: conto under 18, l’offerta di Ottobre 2023

L’app finanziaria Revolut propone anche Revolut under 18, un conto corrente gratuito per minori dai 6 ai 17 anni. Può aprirlo un genitore (o un tutore), che è responsabile del conto stesso e che ha già attivo anche soltanto il conto Revolut Standard. Il conto Revolut per minori prevede i seguenti servizi:

carta prepagata sia fisica sia virtuale (con collegamento ad Apple Pay e Google Pay) da usare per fare acquisti (in negozi fisici e online) e prelevare contanti . Questa carta prevede una spesa di spedizione in Italia di 6,99 euro, mentre la ricarica è gratuita;

(con collegamento ad Apple Pay e Google Pay) da usare per (in negozi fisici e online) e . Questa carta prevede una spesa di spedizione in Italia di 6,99 euro, mentre la ricarica è gratuita; prelievo di contanti fino a 40 euro senza commissioni, oltre questo “tetto” si applica una commissione del 2% sull’importo prelevato.

Il conto Revolut under 18 e della carta prepagata hanno però dei limiti:

è possibile inviare solo 7.200 euro al conto Revolut under 18 all’anno e avere non più di 6.000 euro alla volta ;

al conto Revolut under 18 all’anno e avere ; è possibile spendere solo 1.200 euro con la carta Revolut under 18 ed eseguire soltanto 15 transazioni al giorno;

con la carta Revolut under 18 ed eseguire soltanto è possibile prelevare da bancomat solo 120 euro al giorno ;

; è possibile effettuare solo 3 prelievi da bancomat al giorno e massimo 6 alla settimana.

