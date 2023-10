Oggi potete attivare Sky WiFi con Sky TV e Sky Cinema a 19,90 euro al mese per 18 mesi per la parte fissa. L'attivazione è di 9 euro. Tutti dettagli sui diversi pacchetti

Dal 20 ottobre è tornata l’offerta Sky WiFi in promozione con Sky TV e Sky Cinema al costo di mensile di 19,90 euro al mese per 18 mesi per la sola connessione di casa. Si deve quindi aggiungere il prezzo, comunque scontato, dei singoli pacchetti della pay TV. È stata poi confermata online anche l’offerta per la rete fissa con Sky TV e Sky Sport.

Scopri tutte le offerte Sky WiFi »

Sky WiFi con Sky TV e Sky Cinema o Sky Sport: tutti i dettagli delle offerte di ottobre 2023

Le nuove offerte Sky WiFi Navigazione Chiamate Costo mensile per la fibra Costo mensile fibra + TV Sky WiFi fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 19,90 €/mese per 18 mesi, poi 29,90 €/mese con Sky TV + Sky Cinema a 34,8 €/mese per 18 mesi

a con Sky TV + Sky Sport a 34,8 €/mese per 18 mesi Sky WiFi Plus fino a 1 Gbps in FTTH illimitate per 18 mesi 19,90 €/mese per 18 mesi, poi 34,90 €/mese con Sky TV + Sky Cinema a 34,8 €/mese per 18 mesi

a con Sky TV + Sky Sport a 34,8 €/mese per 18 mesi Sky WiFi Ultra fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 22,90 €/mese per 18 mesi, poi 32,90 €/mese con Sky TV + Sky Cinema a 37,8 €/mese per 18 mesi

a con Sky TV + Sky Sport a 37,8 €/mese per 18 mesi Sky WiFi Ultra Plus fino a 1 Gbps in FTTH illimitate per 18 mesi 22,90 €/mese per 18 mesi, poi 37,90 €/mese con Sky TV + Sky Cinema a 37,8 €/mese per 18 mesi

a con Sky TV + Sky Sport a 37,8 €/mese per 18 mesi

Con Sky WiFi potete avere una connessione in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) in tutte le grandi città italiane o in alternativa in fibra misto rame – FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it. Potete aggiungere gratuitamente anche 2 Sky WiFi Spot per 12 mesi (poi 3 euro al mese) e le opzioni Voce Unlimited per avere le chiamate illimitati per 12 mesi (poi 5 euro al mese). L’opzione Voce Estero costa 5 euro al mese. Ecco nel dettaglio il prezzo delle nuove offerte Sky WiFi:

Sky WiFi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH e Wi-Fi sferico

chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più altri 19 cent al minuto verso mobili)

modem Sky Wi-Fi hub

Il prezzo è di 19,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese.

Sky Wi-Fi Plus

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH e Wi-Fi sferico

chiamate illimitate gratuite per 18 mesi

modem Sky Wi-Fi hub

Il prezzo è di 19,90 euro al mese per 18 mesi, poi 34,90 euro al mese.

Sky Wi-Fi Ultra

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH e Wi-Fi sferico

chiamate a consumo

modem Sky Wi-Fi hub

Il prezzo è di 22,90 euro al mese per 18 mesi, poi 32,90 euro al mese.

Sky Wi-Fi Ultra Plus

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH e Wi-Fi sferico

chiamate illimitate gratuite per 18 mesi

modem Sky Wi-Fi hub

Il prezzo è di 22,90 euro al mese per 18 mesi, poi 37,90 euro al mese.

Per tutte le offerte l’attivazione è gratis per la rete fissa, invece di 49 euro. Se invece si acquista anche Sky TV via Internet, è previsto un costo di attivazione per Sky Q di 9 euro. Insieme alla connessione di casa con queste tariffe sono scontati anche i pacchetti TV per l’abbinamento:

Sky TV + Sky Cinema rispettivamente a 9,90 euro al mese per 18 mesi e 5 euro al mese per 18 mesi

rispettivamente a e Sky TV + Sky Sport rispettivamente a 4,90 euro al mese per 18 mesi e 10 euro al mese per 18 mesi

Su Sky Cinema potete vedere:

oltre 200 prime visioni all’anno

il meglio del cinema italiano e internazionale

20 film Sky Original

1.500 titoli di ogni genere per tutta la famiglia

Paramount+ incluso (7,99 euro al mese)

Su Sky Sport potete vedere:

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

i motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Un’altra offerta interessante di Sky Wi-Fi permette di aggiungere anche Prova Sky Q per vedere per 30 giorni tutti i pacchetti della pay TV (Intrattenimento Plus, Sky Famiglia, Sky Kids, Sky Cinema con Paramount+, Sky Calcio e Sky Sport) a 9 euro senza vincoli e parabola. Alla fine della promozione si può attivare un abbonamento aggiungendo tutti i pacchetti che si preferiscono al costo delle offerte correnti.

Prova Sky Q »

In questo caso Sky Wi-Fi con navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in FTTH, chiamate a consumo e modem Sky Wi-Fi hub ha un prezzo di 29,90 euro al mese.

Attiva Sky Wi-Fi + Sky Q »

Le offerte di Sky per la TV di ottobre 2023

Le offerte di Sky Cosa vedere Costo mensile Sky TV + Sky Calcio Sky TV

Sky Calcio con 3 partite di Serie A per giornata, Serie B e le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1 14,90 €/mese per 18 mesi Intrattenimento Plus Sky TV

Netflix piano Base (ma si può passare a quello Standard o Premium) a partire da 19,90 €/mese per 18 mesi Sky TV + Sky Cinema + Netflix Sky TV

Netflix piano Base (ma si può passare a quello Standard o Premium)

Sky Cinema con 200 prime visioni l’anno e Sky Original 29,90 €/mese per 18 mesi Sky TV + Sky Sport Sky TV

Sky Sport con Champions League, Europa League, tennis, basket e altri sport 30,90 €/mese per 18 mesi

Sky propone diversi pacchetti TV per tutti i gusti, da chi ama lo sport a chi preferisce il cinema e serie TV:

Intrattenimento Plus

Sky TV con tutti i migliori programmi come Masterchef oltre a serie TV italiane e internazionali, documentari, cartoni animati, le produzioni Sky Original e Peacock incluso

con tutti i migliori programmi come Masterchef oltre a serie TV italiane e internazionali, documentari, cartoni animati, le produzioni Sky Original e Netflix Base per guardare contenuti in HD 720p su un dispositivo e possibilità di passare al piano Standard o Premium

per guardare contenuti in HD 720p su un dispositivo e possibilità di passare al piano Standard o Premium Sky Go per guardare tutti i contenuti anche fuori casa su smartphone e tablet

Il prezzo è di 19,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, senza obbligo di rinnovo. Alla scadenza si può rinnova allo sconto applicabile. Potete passare a Netflix Standard (visione in 1080p su 2 dispositivi in contemporanea) al costo totale di 23,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 34 euro al mese, o Netflix Premium (visione in 4K+HDR su 4 dispositivi in contemporanea) a 27,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 38 euro al mese.

Attiva Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix) »

Sky TV + Sky Cinema + Netflix

Sky TV

Sky Cinema

Netflix Base e possibilità di passare al piano Standard o Premium

e possibilità di passare al piano Standard o Premium Sky Go

Nintendo Switch in regalo (299 euro)

Il prezzo è di 29,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 44 euro al mese, senza obbligo di rinnovo. Alla scadenza si può rinnova allo sconto applicabile.

Attiva Sky TV + Sky Cinema + Netflix »

Sky TV + Sky Calcio

Sky TV

Sky Calcio

Sky Go

Il prezzo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, senza obbligo di rinnovo. Alla scadenza si può rinnova allo sconto applicabile. Sky Calcio include:

3 partite per giornata di Serie A (quella delle 20.45 del sabato, delle 12.30 di domenica e delle 20.45 del lunedì)

tutta la Serie BTK (compresi playout e playoff)

Serie C fino al 2024/2025

le migliori partite di Premier League e Bundesliga fino al 2025 e Ligue 1 fino al 2024

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

Attiva Sky TV + Sky Calcio »

Chi ha un abbonamento a DAZN può aggiungere l’offerta ZONA DAZN per vedere 10 partite per giornata di Serie A sul canale 214 al prezzo di 7,50 euro al mese. Potete attivarla dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio account“.

Sky TV + Sky Sport

Sky TV

Sky Sport

Sky Go

Nintendo Switch in regalo (299 euro)

Il prezzo è di 30,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 45 euro al mese, senza obbligo di rinnovo. Alla scadenza si può rinnova allo sconto applicabile.

Attiva Sky TV + Sky Sport »

Offerte in evidenza DAZN STANDARD € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NOW Sport € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA