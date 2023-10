Il pacchetto Sky solo calcio è in promozione online e costa 14,90 euro al mese per 18 mesi , con uno sconto di 15 euro al mese rispetto al prezzo di listino. L’identikit dell’offerta a ottobre 2023 e le migliori alternative per vedere il calcio e tutto lo sport su SOStariffe.it .

Il campionato di calcio di Serie A rimarrà su Sky e DAZN a partire dalla stagione 2024/2025 e fino alla stagione 2028/2029. DAZN trasmetterà 10 partite per ogni giornata del campionato, con 3 partite che saranno in co-esclusiva. A differenza del ciclo attuale, su Sky saranno trasmessi 4 big match per ogni stagione e almeno 30 partite delle migliori 76 gare della Serie A.

A pochi giorni dalla fumata bianca per i diritti tv Serie A, Sky lancia una promo solo online dedicata a tutti gli appassionati di questo sport: il pacchetto Sky solo calcio è attivabile al costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro al mese.

Sky solo calcio: promo online a 14,90 euro al mese a Ottobre 2023

SKY SOLO CALCIO: TRE COSE DA SAPERE 1 È una promozione solo online: costa 14,90 €/mese per 18 mesi (anziché 30 €/mese) 2 Consente di vedere, tra l’altro, 3 partite su 10 a turno della Serie A TIM e la Serie BKT, oltre al meglio del calcio europeo (Premier League, Bundesliga e Ligue 1) 3 Include anche l’accesso a Sky Sport 24 e l’intrattenimento di Sky TV

Il pacchetto Sky solo calcio, che include comunque l’accesso all’intrattenimento di Sky TV e a Sky Go, è in promozione solo online al costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi (anziché 30 euro) per chi aderisca al profilo Sky Smart, che consente di fruire dei contenuti Sky in sconto (rispetto al listino Sky Open), ma con un vincolo di permanenza minima di 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Al termine dei 18 mesi di promozione, si potrà decidere se rinnovare o meno il pacchetto per altri 18 mesi.

Il pacchetto Sky TV+Sky Calcio è una finestra spalancata sui principali campionati italiani ed europei di calcio. In particolare, per quanto riguarda il calcio di casa nostra, si avrà accesso a:

la Serie A TIM 2023/24 con 3 partite su 10 a turno (la partita del sabato sera alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45);

con 3 partite su 10 a turno (la partita del sabato sera alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45); la Serie BKT 2023/24 , con tutte le 380 partite della stagione, oltre a playoff e playout;

, con tutte le 380 partite della stagione, oltre a playoff e playout; tutta la Serie C fino alla stagione 2024/25 (1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione): regular season, playoff, la Coppa Italia (dagli ottavi di finale) e la Supercoppa.

Per quanto riguarda il calcio europeo, il pacchetto Sky solo calcio consente la visione del meglio di:

Premier League : le migliori sfide fino alla stagione 2024/2025;

: le migliori sfide fino alla stagione 2024/2025; Bundesliga : i top match fino alla stagione 2024/2025;

: i top match fino alla stagione 2024/2025; Ligue 1: le partite più avvicenti fino alla stagione 2023/2024.

Con l’attivazione online di questo pacchetto, inoltre, gli appassionati di calcio potranno beneficiare anche di notizie sportive non stop, grazie all’accesso a Sky Sport 24 con rassegna stampa, rubriche e approfondimenti sul mondo dello sport.

Incluso nell’offerta c’è anche tutto l’intrattenimento di Sky TV con:

produzioni Sky Original;

serie TV italiane e internazionali,

show per tutta la famiglia;

documentari e news.

Sky solo calcio: l’offerta di NOW TV a Ottobre 2023

Il pacchetto Pass Sport della piattaforma NOW TV permette di vedere Sky Calcio e Sky Sport anche senza avere un abbonamento alla pay tv e con un prezzo conveniente. L’offerta, infatti, include sia il pacchetto Sky Calcio, sia quello Sky Sport con tutta la Champions League (121 partite su 137), Europa League e Conference League, Formula 1, Moto GP, World Superbike, il tennis sul canale dedicato di Sky con i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals e Wimbledon. E ancora: basket (NBA, EuroLeague, EuroCup), rugby, golf e altro.

Questo pacchetto di NOW TV ha un costo di 9,99 euro al mese con un vincolo di minimo 12 mesi di permanenza, poi 14,99 euro al mese. Con il pacchetto Premium, al costo di 15,99 euro al mese con una permanenza minima di 12 mesi, poi 19,99 euro al mese, si hanno 2 visioni in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.

DAZN: le offerte per il calcio e tutto lo sport di Ottobre 2023

L’offerta di DAZN consente di vedere tutte le partite di Serie A in esclusiva (10 incontri per ogni giornata), Serie BTK, Europa League e le migliori partite di Conference League. Inoltre è possibile godersi il basket della Serie A UnipolSai e le sfide di Eurolega e Eurocup. E ancora: NFL, UFC, Matchroom e Goldenboy, freccette, i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, ciclismo e gli sport invernali.

DZAN mette a disposizione due pacchetti tra cui scegliere:

Standard

Il pacchetto Standard ha un costo di30,99 euro al mese per 12 rate con un vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 40,99 euro al mese con possibilità di disdire con un mese di preavviso.

Per chi voglia invece sottoscrivere l’abbonamento annuale, il costo è di 299 euro in un’unica soluzione, ovvero spendendo 24,91 euro al mese. Inoltre è possibile pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per un esborso di circa 100 euro al mese per 3 mesi.

Il pacchetto Standard di DZAN si caratterizza per:

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica

possibilità di registrare fino a 6 dispositivi

Plus

Per gli appassionati di calcio e sport più esigenti, c’è il pacchetto Plus di DZAN che ha un costo di 45,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 55,99 euro al mese con possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso.

I telespettatori amanti dello sport possono anche attivare l’abbonamento annuale al costo di 499 euro in un’unica soluzione, ossia una spesa di 37,41 euro al mese. Inoltre, c’è da osservare che è possibile pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 133 euro al mese per 3 mesi.

Il pacchetto Plus di DZAN si contraddistingue per:

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati a due differenti reti domestiche

Si possono registrare fino a 7 dispositivi

