Torna l' offerta flash dedicata alla fibra ottica di Vodafone che, per tutti i nuovi clienti che attivano l'abbonamento entro il prossimo 13 giugno, mette a disposizione un Buono Amazon da 100 euro in regalo che va a sommarsi al canone scontato a tempo indeterminato. Vediamo come accedere subito alla promozione.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono la fibra ottica di Vodafone c’è ora la possibilità di attivare l’abbonamento Internet Unlimited con un prezzo scontato a tempo indeterminato e, soprattutto, con un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Si tratta di una promo flash: c’è tempo fino al 13 giugno, infatti, per accedere all’offerta, disponibile esclusivamente tramite attivazione online.

Se siete alla ricerca di una nuova offerta Internet casa, quindi, la proposta di Vodafone è, in questo momento, la scelta giusta. Internet Unlimited può essere attivato con canone ridotto e bloccato a 24,90 euro al mese e con attivazione dimezzata a 19,95 euro una tantum. L’aggiunta del Buono Amazon da 100 euro rappresenta un ulteriore bonus che rende l’offerta ancora più interessante.

Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.

Fibra Vodafone con 100 euro di Buono Amazon: come funziona la promo

COSA PREVEDE L’OFFERTA VODAFONE 1. 100 euro di Buono Amazon in regalo per tutti i nuovi clienti 2. 24,90 euro al mese per il canone dell’abbonamento 3. 3 giorni di tempo per attivare l’offerta che scade il 13 giugno 2024.

La nuova offerta dedicata a Internet Unlimtied prevede:

la connessione senza limiti tramite fibra ottica FTTH con velocità massima di 2,5 Gigabit in download; in caso di indisponibilità della fibra, è possibile attivare l’abbonamento con connessione tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega oppure tramite ADSL fino a 20 Mega

con velocità massima di 2,5 Gigabit in download; in caso di indisponibilità della fibra, è possibile attivare l’abbonamento con connessione tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega oppure tramite ADSL fino a 20 Mega la linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali il modem Wi-Fi incluso, senza costi aggiuntivi

senza costi aggiuntivi possibilità (dopo l’attivazione dell’abbonamento) di attivare l’offerta Family+ per avere minuti, SMS e Giga in 5G illimitati al costo di 9,99 euro al mese

L’abbonamento proposto da Vodafone prevede un costo di 24,90 euro al mese, a tempo indeterminato, e un contributo di attivazione di 19,95 euro una tantum. L’offerta può essere attivata direttamente online, seguendo la procedura per la verifica della copertura qui di sotto.

Per tutti i nuovi clienti c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo ma solo se la richiesta di attivazione avviene tramite procedura online, sfruttando il link seguente, entro il prossimo 13 di giugno. Il buono sarà erogato via mail una volta completata l’attivazione (i dettagli completi della promo sono disponibili direttamente sulla pagina linkata di seguito).

Per verificare la convenienza dell’offerta Vodafone in rapporto alle proposte degli altri operatori è possibile dare uno sguardo alle altre promozioni proposte dagli operatori partner di SOStariffe.it consultando il comparatore per offerte Internet casa.

