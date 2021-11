Fastweb ha lanciato le sue offerte in vista del Black Friday proponendo la sua fibra ottica con un canone scontato . La promozione lanciata da Fastweb consente di attivare l'abbonamento Fastweb Casa con canone scontato per il primo anno e con la possibilità di beneficiare di un periodo di prova di 30 giorni. Ad incrementare i vantaggi della promozione di Fastweb per il Black Friday c'è l'imperdibile offerta fisso + mobile che moltiplica la convenienza della promozione per i clienti che scelgono l'operatore sia per la telefonia fissa che per quella mobile. Ecco tutti i dettagli:

Fibra Fastweb in sconto per il Black Friday, ecco l'offerta da non perdere

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

La fibra ottica di Fastweb è in sconto in vista del Black Friday. L’operatore, infatti, ha presentato una nuova offerta dedicata al suo piano d’abbonamento Fastweb Casa che consente di sfruttare l’accesso ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.5 Gbps in download. Per tutti i nuovi clienti che scelgono Fastweb, infatti, è previsto un canone scontato per il primo anno di abbonamento oltre alla possibilità di sfruttare una promozione fisso + mobile davvero vantaggiosa.

Fibra Fastweb in sconto per il Black Friday: Internet e chiamate illimitate a 25,95 euro al mese

Quest’anno il Black Friday con Fastweb arriva prima. L’operatore propone, infatti, uno sconto su Fastweb Casa, l’abbonamento per la connessione Internet di rete fissa. L’offerta presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.5 Gbps in download; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mbps, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mbps

La promozione proposta da Fastweb presenta un costo di 25,95 euro al mese per i primi 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 28,95 euro. Da notare che sia l’attivazione che il modem Internet Box NeXXt sono gratis. È possibile arricchire l’abbonamento con l’aggiunta del Wi-Fi Booster, per estendere la rete wireless a tutti gli angoli di casa (ottimo per le case più grandi), al costo di 4 euro in più al mese.

La promozione di Fastweb è attivabile direttamente online. I nuovi clienti hanno a disposizione un periodo di 30 giorni per provare la fibra e, in caso di insoddisfazione, richiedere la disattivazione della linea con rimborso completo delle spese sostenute. Per attivare la promozione Fastweb per il Black Friday è possibile fare riferimento al sito dell’operatore dal link qui di sotto:

Attiva Fastweb Casa in sconto per il Black Friday »

Annunci Google

A rendere ancora più convenienti le promozioni Fastweb per il Black Friday c’è la possibilità di abbinare a Fastweb Casa anche una SIM Fastweb con un piano tariffario particolarmente conveniente. L’offerta include:

abbonamento Fastweb Casa (con le condizioni indicate in precedenza) a 25,95 euro al mese per 12 mesi (poi 28,95 euro al mese)

(con le condizioni indicate in precedenza) a 25,95 euro al mese per 12 mesi (poi 28,95 euro al mese) SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G e 5G a 5,95 euro al mese (con 2 euro in più al mese è possibile avere 100 GB al mese); la SIM Fastweb è attivabile anche con portabilità del numero da altro operatore oltre che richiedendo un nuovo numero di telefono

Complessivamente, quindi, il pacchetto fisso + mobile di Fastweb presenta un costo di 31,90 euro al mese per 12 mesi (poi 34,90 euro al mese). Anche in questo caso, non sono presenti costi aggiuntivi per l’attivazione dell’offerta. Per richiedere la promozione Fastweb che unisce la linea fissa e la linea mobile in un unico pacchetto a prezzo scontato è possibile sfruttare il link qui di sotto:

Attiva l’offerta fisso + mobile di Fastweb »

Per attivare un nuovo abbonamento Fastweb per la linea fissa di casa direttamente online è sufficiente avere a propria disposizione i dati anagrafici intestatario dell’abbonamento ed i dati di pagamento (per la domiciliazione serviranno le coordinate IBAN del conto). Per la portabilità del numero fisso, inoltre, servirà il codice di migrazione fornito dal proprio attuale provider. Per chi volesse portare in Fastweb anche il numero di cellulare, invece, sarà necessario fornire il codice ICCID della SIM.

Ricordiamo che è possibile confrontare le promozioni Fastweb per il Black Friday con tutte le altre offerte fibra ottica presenti sul mercato. Per un quadro generale sulle offerte, infatti, si può accedere al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure all’App di SOStariffe.it, disponibile su dispositivi Android ed iOS.